Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260801/rossiya-yana-ikkita-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-59433346.html
Россия яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Россия яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган тунда Россия узоқ масофали зарбалар билан Киевда олтита ҳарбий саноат корхонасини вайрон қилди. 01.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-01T18:24+0500
2026-08-01T18:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59432939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cbda75ee6d121f0d59de74f29d6ddb8.jpg
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Россия Қуролли кучлари бугун Харков ва Запорожье вилоятида яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги. Кун давомида Украина қўшинлари йўқотишлари 1330 нафар ҳарбий хизматчи, 9 та зирҳли жанговар техника, 12 та дала артиллерия қуроллари, 108 та ҳарбий автомобил ва 743 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди. Тунги зарбалар Ўтган тунда Россия Қуролли Кучлари қуруқлик ва денгизда жойлашган узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ва учувчисиз аппаратлари ёрдамида Киев ва Киев вилоятидаги ҳарбий-саноат комплекси объектлари ва логистика марказларига кенг кўламли зарба берди. Зарбалар қуйидаги нишонларга тегди:
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Освобождение населенного пункта Любицкое
Sputnik Ўзбекистон
Освобождение населенного пункта Любицкое
2026-08-01T18:24+0500
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59432939_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f912f80fb8e8cd0b721a2725ed4257.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), видео, видео
россия, украина, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), видео, видео

Россия яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди

18:24 01.08.2026 (янгиланди: 18:28 01.08.2026)
Oбуна бўлиш
Ўтган тунда Россия узоқ масофали зарбалар билан Киевда олтита ҳарбий саноат корхонасини вайрон қилди.
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Россия Қуролли кучлари бугун Харков ва Запорожье вилоятида яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.

"Ғарб" кучлар гуруҳи бўлинмалари Харков вилоятидаги Олховка қишлоғи устидан, "Шарқ" кучлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Любицкое қишлоғини озод қилди, дейилади хабарда.

Кун давомида Украина қўшинлари йўқотишлари 1330 нафар ҳарбий хизматчи, 9 та зирҳли жанговар техника, 12 та дала артиллерия қуроллари, 108 та ҳарбий автомобил ва 743 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.

Тунги зарбалар

Ўтган тунда Россия Қуролли Кучлари қуруқлик ва денгизда жойлашган узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ва учувчисиз аппаратлари ёрдамида Киев ва Киев вилоятидаги ҳарбий-саноат комплекси объектлари ва логистика марказларига кенг кўламли зарба берди.

Зарбалар қуйидаги нишонларга тегди:
"Радиозмерител" давлат корхонаси вайрон қилинди. Киевда жойлашган ушбу корхона "Нептун-МД" бошқариладиган ракеталари, FirePoint-7, -9 ва Гром-2 операцион-тактик ракеталари учун электрон компонентларни ишлаб чиқарган.
"Киев-1" ("Буревестник" давлат корхонаси) электрон саноати йиғиш заводи, узоқ ва ўрта масофали учувчисиз аппаратлари учун электрон компонентлар ва турли қисмлар ва радар ускуналари ишлаб чиқарган.
"Киев-111" саноат корхонаси "Файер Пойнт" ва "Фламинго" ракеталари учун компонентлар ва жанговар каллаклар ишлаб чиқарган.
"Киев-25" саноат корхонаси ("ПВ ГРУПП Украина") "Lima" электрон кураш тизимлари учун дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ишлаб чиқарган.
"Киев-21" - "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" ва "Тандер" учувчисиз аппаратларни йиғиш ва сақлаш корхонаси.
"Вишневое" логистика маркази. Киев вилоятида жойлашган ушбу корхона учувчисиз аппаратларнинг алоҳида компонентларни сақлаш, йиғиш ва тарқатиш билан шуғулланган.
Одесса жанубида Қора денгизда сузиб кетаётган иккита қуруқ юк кемаси шикастланган. Улар Украина портига ҳарбий юкларни ташиган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0