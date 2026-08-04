https://sputniknews.uz/20260804/nurbuloq-kurort-shahar-59486253.html
Самарқанд вилоятида 470 гектар майдонда Нурбулоқ курорт шаҳри ташкил этиш таклиф қилинди
Самарқанд вилоятида 470 гектар майдонда Нурбулоқ курорт шаҳри ташкил этиш таклиф қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Нуробод туманида 470 гектарлик Нурбулоқ санаторий-курорт шаҳрини ташкил этиш таклиф қилинди. Лойиҳа 50 та санаторий, 7,4 минг ўрин, инвесторларга имтиёзлар ва "Авитсенна" тиббий туризм брендини қамраб олади.
2026-08-04T16:21+0500
2026-08-04T16:21+0500
2026-08-04T16:21+0500
туризм
туризм қўмитаси
курорт
дам олиш маскани
самарқанд вилояти
сайёҳлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48405723_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_77a0e88735f8e0650c6ae6cc42ee5aa0.jpg
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Самарқанд вилояти Нуробод туманида "Нурбулоқ" санаторий-курорт шаҳрини ташкил этиш тўғрисидаги Президент қарори лойиҳаси тайёрланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилдиЛойиҳага кўра, Нурбулоқ 470 гектар майдонда барпо этилиб, унга вилоят бўйсунувидаги шаҳарча мақомини бериш таклиф қилинмоқда. Ҳудуднинг асосий табиий бойлиги шифобахш термал, жумладан, радонли сув манбалари ҳисобланади.Санаторий-курорт муассасалари сонини 50 тага, улардаги ўринлар сонини эса 7,4 мингтага етказиш кўзда тутилмоқда.Шунингдек Нурбулоқни миллий ва халқаро бозорда рақобатбардош тиббий туризм бренди сифатида шакллантириш белгиланган.Нурбулоқда туристик ва тиббий инфратузилма объектларини барпо этиш учун ер участкалари электрон онлайн-аукцион орқали сотилади.Қарор лойиҳасида Ўзбекистон тиббий ва соғломлаштириш туризмининг "Авиценна" миллий брендини тасдиқлаш ҳам таклиф қилинган.Бренд доирасида рақамли платформа яратилади. Унга тиббиёт муассасалари, санаторийлар, халқаро сертификатлар, туристик объектлар ва электрон харита жойлаштирилади.
https://sputniknews.uz/20260707/samarkand-yashil-shahar-loyiha-58867668.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48405723_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_bd94d80bc03dedc1532b23823922f03f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, туризм қўмитаси, курорт, дам олиш маскани, самарқанд вилояти, сайёҳлар
туризм, туризм қўмитаси, курорт, дам олиш маскани, самарқанд вилояти, сайёҳлар
Самарқанд вилоятида 470 гектар майдонда Нурбулоқ курорт шаҳри ташкил этиш таклиф қилинди
Самарқандда 50 та санаторийли Нурбулоқ курорт шаҳрини ташкил этиш, инвесторларга 2035 йилгача имтиёз бериш таклиф қилинди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Самарқанд вилояти Нуробод туманида "Нурбулоқ" санаторий-курорт шаҳрини ташкил этиш тўғрисидаги Президент қарори лойиҳаси тайёрланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди
Лойиҳага кўра, Нурбулоқ 470 гектар майдонда барпо этилиб, унга вилоят бўйсунувидаги шаҳарча мақомини бериш таклиф қилинмоқда. Ҳудуднинг асосий табиий бойлиги шифобахш термал, жумладан, радонли сув манбалари ҳисобланади.
Санаторий-курорт муассасалари сонини 50 тага, улардаги ўринлар сонини эса 7,4 мингтага етказиш кўзда тутилмоқда.
Шунингдек, тиббий ва соғломлаштириш мақсадида келадиган маҳаллий ҳамда хорижий сайёҳлар сонини икки баравар, хизматлар экспортини 2,3 баравар ошириш режалаштирилган. Сайёҳларнинг Нурбулоқда ўртача қолиш муддати 5 кундан 8 кунгача узайтирилиши кутилмоқда.
Шунингдек Нурбулоқни миллий ва халқаро бозорда рақобатбардош тиббий туризм бренди сифатида шакллантириш белгиланган.
Нурбулоқда туристик ва тиббий инфратузилма объектларини барпо этиш учун ер участкалари электрон онлайн-аукцион орқали сотилади.
Қарор лойиҳасида Ўзбекистон тиббий ва соғломлаштириш туризмининг "Авиценна" миллий брендини тасдиқлаш ҳам таклиф қилинган.
Бренд доирасида рақамли платформа яратилади. Унга тиббиёт муассасалари, санаторийлар, халқаро сертификатлар, туристик объектлар ва электрон харита жойлаштирилади.