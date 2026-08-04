Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260804/nurbuloq-kurort-shahar-59486253.html
Самарқанд вилоятида 470 гектар майдонда Нурбулоқ курорт шаҳри ташкил этиш таклиф қилинди
Самарқанд вилоятида 470 гектар майдонда Нурбулоқ курорт шаҳри ташкил этиш таклиф қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Нуробод туманида 470 гектарлик Нурбулоқ санаторий-курорт шаҳрини ташкил этиш таклиф қилинди. Лойиҳа 50 та санаторий, 7,4 минг ўрин, инвесторларга имтиёзлар ва "Авитсенна" тиббий туризм брендини қамраб олади.
2026-08-04T16:21+0500
2026-08-04T16:21+0500
туризм
туризм қўмитаси
курорт
дам олиш маскани
самарқанд вилояти
сайёҳлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48405723_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_77a0e88735f8e0650c6ae6cc42ee5aa0.jpg
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Самарқанд вилояти Нуробод туманида "Нурбулоқ" санаторий-курорт шаҳрини ташкил этиш тўғрисидаги Президент қарори лойиҳаси тайёрланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилдиЛойиҳага кўра, Нурбулоқ 470 гектар майдонда барпо этилиб, унга вилоят бўйсунувидаги шаҳарча мақомини бериш таклиф қилинмоқда. Ҳудуднинг асосий табиий бойлиги шифобахш термал, жумладан, радонли сув манбалари ҳисобланади.Санаторий-курорт муассасалари сонини 50 тага, улардаги ўринлар сонини эса 7,4 мингтага етказиш кўзда тутилмоқда.Шунингдек Нурбулоқни миллий ва халқаро бозорда рақобатбардош тиббий туризм бренди сифатида шакллантириш белгиланган.Нурбулоқда туристик ва тиббий инфратузилма объектларини барпо этиш учун ер участкалари электрон онлайн-аукцион орқали сотилади.Қарор лойиҳасида Ўзбекистон тиббий ва соғломлаштириш туризмининг "Авиценна" миллий брендини тасдиқлаш ҳам таклиф қилинган.Бренд доирасида рақамли платформа яратилади. Унга тиббиёт муассасалари, санаторийлар, халқаро сертификатлар, туристик объектлар ва электрон харита жойлаштирилади.
https://sputniknews.uz/20260707/samarkand-yashil-shahar-loyiha-58867668.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48405723_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_bd94d80bc03dedc1532b23823922f03f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, туризм қўмитаси, курорт, дам олиш маскани, самарқанд вилояти, сайёҳлар
туризм, туризм қўмитаси, курорт, дам олиш маскани, самарқанд вилояти, сайёҳлар

Самарқанд вилоятида 470 гектар майдонда Нурбулоқ курорт шаҳри ташкил этиш таклиф қилинди

16:21 04.08.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовВесна в Ташкентской области
Весна в Ташкентской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Самарқандда 50 та санаторийли Нурбулоқ курорт шаҳрини ташкил этиш, инвесторларга 2035 йилгача имтиёз бериш таклиф қилинди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Самарқанд вилояти Нуробод туманида "Нурбулоқ" санаторий-курорт шаҳрини ташкил этиш тўғрисидаги Президент қарори лойиҳаси тайёрланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди
Лойиҳага кўра, Нурбулоқ 470 гектар майдонда барпо этилиб, унга вилоят бўйсунувидаги шаҳарча мақомини бериш таклиф қилинмоқда. Ҳудуднинг асосий табиий бойлиги шифобахш термал, жумладан, радонли сув манбалари ҳисобланади.
Санаторий-курорт муассасалари сонини 50 тага, улардаги ўринлар сонини эса 7,4 мингтага етказиш кўзда тутилмоқда.
Шунингдек, тиббий ва соғломлаштириш мақсадида келадиган маҳаллий ҳамда хорижий сайёҳлар сонини икки баравар, хизматлар экспортини 2,3 баравар ошириш режалаштирилган. Сайёҳларнинг Нурбулоқда ўртача қолиш муддати 5 кундан 8 кунгача узайтирилиши кутилмоқда.
Шунингдек Нурбулоқни миллий ва халқаро бозорда рақобатбардош тиббий туризм бренди сифатида шакллантириш белгиланган.
Нурбулоқда туристик ва тиббий инфратузилма объектларини барпо этиш учун ер участкалари электрон онлайн-аукцион орқали сотилади.
Қарор лойиҳасида Ўзбекистон тиббий ва соғломлаштириш туризмининг "Авиценна" миллий брендини тасдиқлаш ҳам таклиф қилинган.
Бренд доирасида рақамли платформа яратилади. Унга тиббиёт муассасалари, санаторийлар, халқаро сертификатлар, туристик объектлар ва электрон харита жойлаштирилади.
Вид на город Самарканд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Самарқанд “яшил шаҳар”га айлантирилади — президентга лойиҳа тақдим этилди
7 Июл, 09:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0