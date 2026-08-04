https://sputniknews.uz/20260804/mashina-tezlik-loyiha-59481519.html
Машинани олиб қўйиш ва юқори тезлик учун ҳуқуқдан маҳрум қилиш: лойиҳа маъқулланди
Машинани олиб қўйиш ва юқори тезлик учун ҳуқуқдан маҳрум қилиш: лойиҳа маъқулланди
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жазоларни кучайтириш лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди. Айрим ҳолларда автомобиль 6 ойдан 1 йилгача олиб қўйилиши мумкин.
2026-08-04T12:58+0500
2026-08-04T12:58+0500
2026-08-04T12:58+0500
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ)
жамият
олий мажлис қонунчилик палатаси
автомобил
ҳайдовчилар
ҳайдовчилик гувоҳномаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/15/46742214_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de19af4d0ea808c3cf87531c34c4e8c0.jpg
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси йўл ҳаракати соҳасидаги қўпол қоидабузарликлар учун жавобгарликни кучайтиришни назарда тутувчи қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.Ҳужжат билан Жиноят, Жиноят-процессуал ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслар, шунингдек, “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш киритиш таклиф этилмоқда.Машина 6 ойдан 1 йилгача олиб қўйилиши мумкинҚонун лойиҳасида маъмурий жазонинг янги тури — автомототранспорт воситасини 6 ойдан 1 йилгача вақтинча олиб қўйиш чораси жорий этилмоқда.У қуйидаги ҳуқуқбузарликлар транспорт бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган ёки бу ҳуқуқдан маҳрум этилган шахс томонидан содир этилганда қўлланилиши мумкин:Машинани вақтинча олиб қўйиш тўғрисидаги қарорни жиноят ишлари бўйича туман ёки шаҳар суди қабул қилади. Лойиҳа ҳақидаги очиқ маълумотларда автомобиль кимга тегишли бўлса, аммо қоидабузар бошқа шахс бўлса, жазо қандай қўлланилишига ҳозирча аниқлик киритилмаган.Ўта юқори тезлик учун алоҳида жазоБелгиланган тезликни соатига 80 километрдан ортиқ ошириш алоҳида қўпол ҳуқуқбузарлик сифатида белгиланмоқда.Бу автомобиль 80 км/соат тезликда ҳаракатланганини эмас, балки белгиланган чекловдан 80 км/соатдан ортиқ тезликда юрганини англатади.Бундай қоидабузарлик учун ҳайдовчини транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва 26,8 млн сўмгача жарима солиш таклиф этилмоқда.Вояга етмаганга машина берган шахс жиноий жавобгар бўлиши мумкинЛойиҳага кўра, вояга етмаган шахсга транспорт бошқаришни топширганлик учун жавобгарлик ҳам кучайтирилади.Агар вояга етмаган ҳайдовчи иштирокидаги ҳодиса оқибатида бирор шахсга ўртача оғир ёки оғир тан жароҳати етказилса, одам ҳалок бўлса ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиқса, машинани бошқаришга берган шахс жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.Яъни жавобгарлик фақат рулда бўлган вояга етмаганга эмас, унга транспортни ихтиёрий равишда топширган шахсга ҳам юкланади.Ноқонуний пойгалар учун жазо кучайтириладиАвтомобиль ва мотоцикл пойгаларини рухсатсиз ташкил этиш, шунингдек, уларда иштирок этиш учун алоҳида маъмурий жавобгарлик белгиланмоқда.Пойгалар фақат махсус ажратилган жойларда, хавфсизлик талабларига риоя этган ҳолда спорт тадбири сифатида ўтказилиши мумкин.Шунингдек, юк автомобилларини тунги вақтда ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирадиган ҳолатда йўл четида қолдириш ва транспорт воситасини ҳисобдан чиқариш тартибини бузиш учун ҳам жавобгарлик кучайтирилади.Қоидабузар жаримани чегирма билан тўлай олмаслиги мумкинАйрим қўпол қоидабузарликлар такроран содир этилса, жаримани чегирма билан тўлаш тартибини муайян муддат давомида қўлламаслик таклиф этилмоқда.Қонун лойиҳаси ҳозирча биринчи ўқишда қабул қилинди. Шу сабабли янги жазолар ҳали кучга киргани йўқ, уларнинг аниқ миқдори ва қўллаш тартиби кейинги муҳокамаларда ўзгариши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260612/avtomobil-musodara-58296038.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/15/46742214_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f674254af32e125dddf7179836b44637.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), жамият, олий мажлис қонунчилик палатаси, автомобил, ҳайдовчилар, ҳайдовчилик гувоҳномаси
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), жамият, олий мажлис қонунчилик палатаси, автомобил, ҳайдовчилар, ҳайдовчилик гувоҳномаси
Машинани олиб қўйиш ва юқори тезлик учун ҳуқуқдан маҳрум қилиш: лойиҳа маъқулланди
Қонун лойиҳасида ўта тезлик, ноқонуний пойга ва маст ҳолда бошқариш учун жавобгарликни кескин кучайтириш таклиф этилди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси йўл ҳаракати соҳасидаги қўпол қоидабузарликлар учун жавобгарликни кучайтиришни назарда тутувчи қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди
.
Ҳужжат билан Жиноят, Жиноят-процессуал ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслар, шунингдек, “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш киритиш таклиф этилмоқда.
Машина 6 ойдан 1 йилгача олиб қўйилиши мумкин
Қонун лойиҳасида маъмурий жазонинг янги тури — автомототранспорт воситасини 6 ойдан 1 йилгача вақтинча олиб қўйиш чораси жорий этилмоқда.
Бу оддий тарзда машинани жарима майдончасига олиб кетиш эмас, балки суд томонидан тайинланадиган алоҳида маъмурий жазо бўлади.
У қуйидаги ҳуқуқбузарликлар транспорт бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган ёки бу ҳуқуқдан маҳрум этилган шахс томонидан содир этилганда қўлланилиши мумкин:
ноқонуний автомобиль ёки мотоцикл пойгасини ташкил этиш ва унда иштирок этиш;
транспортни маст ҳолда бошқариш;
мастликни аниқлаш учун текширувдан ўтишдан бош тортиш.
Машинани вақтинча олиб қўйиш тўғрисидаги қарорни жиноят ишлари бўйича туман ёки шаҳар суди қабул қилади. Лойиҳа ҳақидаги очиқ маълумотларда автомобиль кимга тегишли бўлса, аммо қоидабузар бошқа шахс бўлса, жазо қандай қўлланилишига ҳозирча аниқлик киритилмаган.
Ўта юқори тезлик учун алоҳида жазо
Белгиланган тезликни соатига 80 километрдан ортиқ ошириш алоҳида қўпол ҳуқуқбузарлик сифатида белгиланмоқда.
Бу автомобиль 80 км/соат тезликда ҳаракатланганини эмас, балки белгиланган чекловдан 80 км/соатдан ортиқ тезликда юрганини англатади.
Масалан, тезлик 60 км/соат қилиб белгиланган йўлда 140 км/соатдан юқори тезликда ҳаракатланиш шу тоифага киради.
Бундай қоидабузарлик учун ҳайдовчини транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва 26,8 млн сўмгача жарима солиш таклиф этилмоқда.
Вояга етмаганга машина берган шахс жиноий жавобгар бўлиши мумкин
Лойиҳага кўра, вояга етмаган шахсга транспорт бошқаришни топширганлик учун жавобгарлик ҳам кучайтирилади.
Агар вояга етмаган ҳайдовчи иштирокидаги ҳодиса оқибатида бирор шахсга ўртача оғир ёки оғир тан жароҳати етказилса, одам ҳалок бўлса ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиқса, машинани бошқаришга берган шахс жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.
Яъни жавобгарлик фақат рулда бўлган вояга етмаганга эмас, унга транспортни ихтиёрий равишда топширган шахсга ҳам юкланади.
Ноқонуний пойгалар учун жазо кучайтирилади
Автомобиль ва мотоцикл пойгаларини рухсатсиз ташкил этиш, шунингдек, уларда иштирок этиш учун алоҳида маъмурий жавобгарлик белгиланмоқда.
Пойгалар фақат махсус ажратилган жойларда, хавфсизлик талабларига риоя этган ҳолда спорт тадбири сифатида ўтказилиши мумкин.
Шунингдек, юк автомобилларини тунги вақтда ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирадиган ҳолатда йўл четида қолдириш ва транспорт воситасини ҳисобдан чиқариш тартибини бузиш учун ҳам жавобгарлик кучайтирилади.
Қоидабузар жаримани чегирма билан тўлай олмаслиги мумкин
Айрим қўпол қоидабузарликлар такроран содир этилса, жаримани чегирма билан тўлаш тартибини муайян муддат давомида қўлламаслик таклиф этилмоқда.
Транспортни маст ҳолда бошқариш ва мастликни аниқлаш текширувидан бош тортиш учун белгиланган жазолар ҳам қайта кўриб чиқилади.
Қонун лойиҳаси ҳозирча биринчи ўқишда қабул қилинди. Шу сабабли янги жазолар ҳали кучга киргани йўқ, уларнинг аниқ миқдори ва қўллаш тартиби кейинги муҳокамаларда ўзгариши мумкин.