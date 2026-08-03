Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-bukmeker-litsenziya-59468592.html
Ўзбекистонда икки компанияга илк букмекерлик лицензиялари берилди
Ўзбекистонда икки компанияга илк букмекерлик лицензиялари берилди
Sputnik Ўзбекистон
ИЛМА икки компанияга букмекерлик ва интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинлар учун лицензия берди. Очиқ реестрларда уларнинг таъсисчилари, раҳбарлари ва устав капитали ҳақидаги маълумотлар ҳам келтирилган.
2026-08-03T19:02+0500
2026-08-03T19:02+0500
букмекерлик
жамият
ўзбекистон
интернет
компания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47079783_0:99:1350:858_1920x0_80_0_0_9d730d1b63b7a05cf3e69c8d1c680c58.png
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги мамлакатдаги икки компанияга букмекерлик фаолияти ҳамда интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш учун илк лицензияларни берди.ИЛМАнинг лицензиялар реестрига кўра, “Olimpbet” ва “Aurum Vale” МЧЖларга 31 июль куни иккитадан лицензия расмийлаштирилган. “Olimpbet” 2021 йил июнда Тошкентнинг Чилонзор туманида рўйхатдан ўтган. Очиқ корпоратив маълумотларга кўра, компаниянинг устав капитали 63,1 миллиард сўмни ташкил этади. Унинг 50 фоизи Риф Шараевга, қолган 50 фоизи эса яна уч нафар жисмоний шахсга тегишли.“Aurum Vale” эса 2025 йил июлда Бектемир туманида ташкил этилган. Устав капитали 67,2 миллиард сўм. Очиқ реестрда Аброр Шерматов компаниянинг 100 фоиз улушига эга ягона таъсисчиси сифатида кўрсатилган. Ўзбекистонда интернет орқали таваккалчиликка асосланган ўйинлар ташкил этиш ва букмекерлик фаолияти билан шуғулланишга 2025 йил 1 январдан рухсат берилган. Бироқ 2026 йил март ҳолатига кўра, ушбу йўналишда ҳали бирорта лицензия берилмаган эди.Лицензия олиш учун юридик шахс Ўзбекистон резиденти бўлиши, электрон платформасини мамлакат ҳудудидаги серверларга жойлаштириши ва камида 150 минг БҲМ миқдорида устав капиталига эга бўлиши шарт. Амалда бу 61,8 миллиард сўмни ташкил этади.Шунингдек, Ўзбекистондаги маҳаллий воқеалар, сиёсий жараёнлар, болалар ва ўсмирлар мусобақаларига гаров қабул қилиш мумкин эмас. Халқаро даражадаги айрим спорт мусобақалари бундан мустасно.
https://sputniknews.uz/20251209/bukmeker-sayt-bloklanish-54027392.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47079783_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1004705802924cc3d157747fe6be2c80.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
букмекерлик, жамият, ўзбекистон, интернет, компания
букмекерлик, жамият, ўзбекистон, интернет, компания

Ўзбекистонда икки компанияга илк букмекерлик лицензиялари берилди

19:02 03.08.2026
© iStock.com / HirurgМужчина делает ставки во время футбольного матча. Архивное фото
Мужчина делает ставки во время футбольного матча. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
© iStock.com / Hirurg
Oбуна бўлиш
ИЛМА Ўзбекистонда икки компанияга букмекерлик ва интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинлар учун илк лицензияларни берди
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги мамлакатдаги икки компанияга букмекерлик фаолияти ҳамда интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш учун илк лицензияларни берди.
ИЛМАнинг лицензиялар реестрига кўра, “Olimpbet” ва “Aurum Vale” МЧЖларга 31 июль куни иккитадан лицензия расмийлаштирилган.
Улардан бири букмекерлик фаолияти, иккинчиси интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш ҳуқуқини беради. Лицензиялар беш йил муддатга амал қилади.
“Olimpbet” 2021 йил июнда Тошкентнинг Чилонзор туманида рўйхатдан ўтган. Очиқ корпоратив маълумотларга кўра, компаниянинг устав капитали 63,1 миллиард сўмни ташкил этади. Унинг 50 фоизи Риф Шараевга, қолган 50 фоизи эса яна уч нафар жисмоний шахсга тегишли.
“Aurum Vale” эса 2025 йил июлда Бектемир туманида ташкил этилган. Устав капитали 67,2 миллиард сўм. Очиқ реестрда Аброр Шерматов компаниянинг 100 фоиз улушига эга ягона таъсисчиси сифатида кўрсатилган.
Ўзбекистонда интернет орқали таваккалчиликка асосланган ўйинлар ташкил этиш ва букмекерлик фаолияти билан шуғулланишга 2025 йил 1 январдан рухсат берилган. Бироқ 2026 йил март ҳолатига кўра, ушбу йўналишда ҳали бирорта лицензия берилмаган эди.
Лицензия олиш учун юридик шахс Ўзбекистон резиденти бўлиши, электрон платформасини мамлакат ҳудудидаги серверларга жойлаштириши ва камида 150 минг БҲМ миқдорида устав капиталига эга бўлиши шарт. Амалда бу 61,8 миллиард сўмни ташкил этади.
Қонунчиликка кўра, 18 ёшга тўлмаган шахсларга ютуқ маблағини тўлаш, стационар ёки кўчма ўйин заллари ташкил этиш тақиқланади.
Шунингдек, Ўзбекистондаги маҳаллий воқеалар, сиёсий жараёнлар, болалар ва ўсмирлар мусобақаларига гаров қабул қилиш мумкин эмас. Халқаро даражадаги айрим спорт мусобақалари бундан мустасно.
Сто долларов, карандаш и таблица на столе в букмекерской конторе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.12.2025
Ўзбекистонда 70 тага яқин букмекерлик сайтлари блокланди — Рақобат қўмитаси
9 Декабр 2025, 10:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0