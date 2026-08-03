https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-bukmeker-litsenziya-59468592.html
Ўзбекистонда икки компанияга илк букмекерлик лицензиялари берилди
Ўзбекистонда икки компанияга илк букмекерлик лицензиялари берилди
Sputnik Ўзбекистон
ИЛМА икки компанияга букмекерлик ва интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинлар учун лицензия берди. Очиқ реестрларда уларнинг таъсисчилари, раҳбарлари ва устав капитали ҳақидаги маълумотлар ҳам келтирилган.
2026-08-03T19:02+0500
2026-08-03T19:02+0500
2026-08-03T19:02+0500
букмекерлик
жамият
ўзбекистон
интернет
компания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47079783_0:99:1350:858_1920x0_80_0_0_9d730d1b63b7a05cf3e69c8d1c680c58.png
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги мамлакатдаги икки компанияга букмекерлик фаолияти ҳамда интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш учун илк лицензияларни берди.ИЛМАнинг лицензиялар реестрига кўра, “Olimpbet” ва “Aurum Vale” МЧЖларга 31 июль куни иккитадан лицензия расмийлаштирилган. “Olimpbet” 2021 йил июнда Тошкентнинг Чилонзор туманида рўйхатдан ўтган. Очиқ корпоратив маълумотларга кўра, компаниянинг устав капитали 63,1 миллиард сўмни ташкил этади. Унинг 50 фоизи Риф Шараевга, қолган 50 фоизи эса яна уч нафар жисмоний шахсга тегишли.“Aurum Vale” эса 2025 йил июлда Бектемир туманида ташкил этилган. Устав капитали 67,2 миллиард сўм. Очиқ реестрда Аброр Шерматов компаниянинг 100 фоиз улушига эга ягона таъсисчиси сифатида кўрсатилган. Ўзбекистонда интернет орқали таваккалчиликка асосланган ўйинлар ташкил этиш ва букмекерлик фаолияти билан шуғулланишга 2025 йил 1 январдан рухсат берилган. Бироқ 2026 йил март ҳолатига кўра, ушбу йўналишда ҳали бирорта лицензия берилмаган эди.Лицензия олиш учун юридик шахс Ўзбекистон резиденти бўлиши, электрон платформасини мамлакат ҳудудидаги серверларга жойлаштириши ва камида 150 минг БҲМ миқдорида устав капиталига эга бўлиши шарт. Амалда бу 61,8 миллиард сўмни ташкил этади.Шунингдек, Ўзбекистондаги маҳаллий воқеалар, сиёсий жараёнлар, болалар ва ўсмирлар мусобақаларига гаров қабул қилиш мумкин эмас. Халқаро даражадаги айрим спорт мусобақалари бундан мустасно.
https://sputniknews.uz/20251209/bukmeker-sayt-bloklanish-54027392.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47079783_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1004705802924cc3d157747fe6be2c80.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
букмекерлик, жамият, ўзбекистон, интернет, компания
букмекерлик, жамият, ўзбекистон, интернет, компания
Ўзбекистонда икки компанияга илк букмекерлик лицензиялари берилди
ИЛМА Ўзбекистонда икки компанияга букмекерлик ва интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинлар учун илк лицензияларни берди
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги мамлакатдаги икки компанияга букмекерлик фаолияти ҳамда интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш учун илк лицензияларни берди
.
ИЛМАнинг лицензиялар реестрига кўра, “Olimpbet” ва “Aurum Vale” МЧЖларга 31 июль куни иккитадан лицензия расмийлаштирилган.
Улардан бири букмекерлик фаолияти, иккинчиси интернетда таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш ҳуқуқини беради. Лицензиялар беш йил муддатга амал қилади.
“Olimpbet” 2021 йил июнда Тошкентнинг Чилонзор туманида рўйхатдан ўтган. Очиқ корпоратив маълумотларга кўра, компаниянинг устав капитали 63,1 миллиард сўмни ташкил этади. Унинг 50 фоизи Риф Шараевга, қолган 50 фоизи эса яна уч нафар жисмоний шахсга тегишли.
“Aurum Vale” эса 2025 йил июлда Бектемир туманида ташкил этилган. Устав капитали 67,2 миллиард сўм. Очиқ реестрда Аброр Шерматов компаниянинг 100 фоиз улушига эга ягона таъсисчиси сифатида кўрсатилган.
Ўзбекистонда интернет орқали таваккалчиликка асосланган ўйинлар ташкил этиш ва букмекерлик фаолияти билан шуғулланишга 2025 йил 1 январдан рухсат берилган. Бироқ 2026 йил март ҳолатига кўра, ушбу йўналишда ҳали бирорта лицензия берилмаган эди.
Лицензия олиш учун юридик шахс Ўзбекистон резиденти бўлиши, электрон платформасини мамлакат ҳудудидаги серверларга жойлаштириши ва камида 150 минг БҲМ миқдорида устав капиталига эга бўлиши шарт. Амалда бу 61,8 миллиард сўмни ташкил этади.
Қонунчиликка кўра, 18 ёшга тўлмаган шахсларга ютуқ маблағини тўлаш, стационар ёки кўчма ўйин заллари ташкил этиш тақиқланади.
Шунингдек, Ўзбекистондаги маҳаллий воқеалар, сиёсий жараёнлар, болалар ва ўсмирлар мусобақаларига гаров қабул қилиш мумкин эмас. Халқаро даражадаги айрим спорт мусобақалари бундан мустасно.