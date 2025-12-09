https://sputniknews.uz/20251209/bukmeker-sayt-bloklanish-54027392.html
Ўзбекистонда 70 тага яқин букмекерлик сайтлари блокланди — Рақобат қўмитаси
Ўзбекистонда букмекерлик хизматларини тарғиб қилувчи 86 та сайт аниқланди, шундан 70 га яқини блокланди. Қимор ўйинлари рекламаси қонун билан мутлақо тақиқланган.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Жорий йилда букмекерлик хизматларини тарғиб қилувчи 86 та веб-сайтни блоклаш учун тегишли назорат органига маълумотлар юборилган, шундан 70 тага яқини белгиланган тартибда расман блокланган. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, реклама соҳасидаги қонунбузилишларга тезкор чора кўриш мақсадида масъул ташкилотлар ўртасида доимий ўзаро ҳамкорлик механизми йўлга қўйилган. Хусусан, букмекерлик хизматларини тарғиб этувчи веб-сайтларга нисбатан киришни чеклаш ва блоклаш чоралари амалга оширилмоқда.Шунингдек, қўмита "Реклама тўғрисида"ги қонуннинг 46-моддасига мувофиқ, қимор ўйинлари ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларнинг рекламаси мутлақо тақиқланганини эслатди.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
Жорий йилда букмекерлик хизматларини тарғиб қилувчи 86 та веб-сайтни блоклаш учун тегишли назорат органига маълумотлар юборилган, шундан 70 тага яқини белгиланган тартибда расман блокланган. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
Қайд этилишича, реклама соҳасидаги қонунбузилишларга тезкор чора кўриш мақсадида масъул ташкилотлар ўртасида доимий ўзаро ҳамкорлик механизми йўлга қўйилган. Хусусан, букмекерлик хизматларини тарғиб этувчи веб-сайтларга нисбатан киришни чеклаш ва блоклаш чоралари амалга оширилмоқда.
Шунингдек, қўмита "Реклама тўғрисида"ги қонуннинг 46-моддасига мувофиқ, қимор ўйинлари ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларнинг рекламаси мутлақо тақиқланганини эслатди.