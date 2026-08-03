https://sputniknews.uz/20260803/usa-ukraine-qurol-etkazish-59456306.html
Трамп даврида АҚШнинг Украинага қурол етказиб бериш суръати қарийб 5 баравар пасайди
Трамп даврида АҚШнинг Украинага қурол етказиб бериш суръати қарийб 5 баравар пасайди
Sputnik Ўзбекистон
РИА Новости ҳисоб-китобига кўра, 2026 йил бошида АҚШнинг Украина учун қурол-яроғга сарфлаган ўртача ойлик маблағи 1,28 млрд доллардан 266 млн долларгача камайган.
2026-08-03T13:05+0500
2026-08-03T13:05+0500
2026-08-03T13:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
жо байден
дональд трамп
қурол-яроғ
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59456141_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_4221abd66ca48c1681421312967534bc.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. 2026 йил бошида АҚШнинг Украинани қурол-яроғ билан таъминлаш бўйича ўртача ойлик харажатлари Жо Байден президентлиги давридагига нисбатан қарийб беш баравар камайди. Буни РИА Новости АҚШ Конгресси учун тайёрланган ҳисобот маълумотлари асосида ҳисоблаб чиқди.2022 йил мартдан 2024 йил декабргача Вашингтон Киевга қарийб 43,4 млрд долларлик ҳарбий ёрдам кўрсатган. Шундан 32,25 млрд доллари Пентагон захираларидаги тайёр қурол-яроғ ва техника ҳиссасига тўғри келган, яна 11,15 млрд доллар USAI дастури бўйича мудофаа корхоналарига тўланган.USAI қандай дастур?USAI — Ukraine Security Assistance Initiative, яъни Украина хавфсизлигига кўмаклашиш ташаббуси.Пентагон захираларидан ёрдам берилганда, омборларда мавжуд қурол-яроғ Украинага нисбатан тез етказиб берилиши мумкин. USAI доирасида эса АҚШ Мудофаа вазирлиги қуролни ўз захирасидан олмайди, балки уни Америка мудофаа компанияларига буюртма қилади. Шу сабабли шартнома тузиш, қуролни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш бир неча ой ёки йил давом этиши мумкин.Оқ уйда маъмурият алмашганидан сўнг Пентагон захираларидан Украина учун янги йирик пакетлар эълон қилинмади. Бундай сўнгги пакет 2025 йил 9 январда тақдим этилган. Кейинги таъминот асосан USAI бўйича аввал тузилган узоқ муддатли шартномалар ҳисобига давом этган.Россия Ғарб давлатларининг Украинага қурол етказиб бериши можарони узайтириши ва музокараларга тўсқинлик қилишини бир неча бор таъкидлаган. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина учун қурол олиб кетаётган юклар Россия Қуролли кучлари учун қонуний нишон бўлишини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260707/europe-nato-ukraine-yordam-muammolar-58879901.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59456141_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_39b3daf9da6890ca6e72826d3eb5c2e9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, жо байден, дональд трамп, қурол-яроғ, украина
дунё янгиликлари, дунёда, жо байден, дональд трамп, қурол-яроғ, украина
Трамп даврида АҚШнинг Украинага қурол етказиб бериш суръати қарийб 5 баравар пасайди
2026 йил бошида АҚШнинг Украина қурол-яроғи учун ўртача ойлик харажатлари Байден давридагига нисбатан қарийб беш баравар камайди.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
2026 йил бошида АҚШнинг Украинани қурол-яроғ билан таъминлаш бўйича ўртача ойлик харажатлари Жо Байден президентлиги давридагига нисбатан қарийб беш баравар камайди. Буни РИА Новости АҚШ Конгресси учун тайёрланган ҳисобот маълумотлари асосида ҳисоблаб чиқди
.
2022 йил мартдан 2024 йил декабргача Вашингтон Киевга қарийб 43,4 млрд долларлик ҳарбий ёрдам кўрсатган. Шундан 32,25 млрд доллари Пентагон захираларидаги тайёр қурол-яроғ ва техника ҳиссасига тўғри келган, яна 11,15 млрд доллар USAI дастури бўйича мудофаа корхоналарига тўланган.
34 ой давомида ҳарбий таъминотнинг ўртача ойлик қиймати қарийб 1,28 млрд долларни ташкил этган.
USAI — Ukraine Security Assistance Initiative, яъни Украина хавфсизлигига кўмаклашиш ташаббуси.
Пентагон захираларидан ёрдам берилганда, омборларда мавжуд қурол-яроғ Украинага нисбатан тез етказиб берилиши мумкин. USAI доирасида эса АҚШ Мудофаа вазирлиги қуролни ўз захирасидан олмайди, балки уни Америка мудофаа компанияларига буюртма қилади. Шу сабабли шартнома тузиш, қуролни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш бир неча ой ёки йил давом этиши мумкин.
Оқ уйда маъмурият алмашганидан сўнг Пентагон захираларидан Украина учун янги йирик пакетлар эълон қилинмади. Бундай сўнгги пакет 2025 йил 9 январда тақдим этилган. Кейинги таъминот асосан USAI бўйича аввал тузилган узоқ муддатли шартномалар ҳисобига давом этган.
2026 йилнинг биринчи чорагида мудофаа пудратчиларига 797 млн доллар, яъни ойига ўртача 266 млн доллар тўланган. Бу Байден давридаги ўртача ойлик 1,28 млрд долларлик кўрсаткичдан қарийб 4,8 баравар кам.
Россия Ғарб давлатларининг Украинага қурол етказиб бериши можарони узайтириши ва музокараларга тўсқинлик қилишини бир неча бор таъкидлаган. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина учун қурол олиб кетаётган юклар Россия Қуролли кучлари учун қонуний нишон бўлишини билдирган.