Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260707/europe-nato-ukraine-yordam-muammolar-58879901.html
Европа ва НАТОда Украинага ҳарбий ёрдам бўйича муаммолар кучаймоқда
Европа ва НАТОда Украинага ҳарбий ёрдам бўйича муаммолар кучаймоқда
Sputnik Ўзбекистон
Польша Украинага қурол етказиб бериш ҳажми камайганини маълум қилди. Словакия янги ҳарбий молиявий ёрдамда қатнашмаслигини билдирди. НАТОда эса ҳаво мудофааси воситалари ва ракеталар захираси чеклангани айтилмоқда.
2026-07-07T14:55+0500
2026-07-07T15:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
нато
украина
словакия
европа
польша
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46116897_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2a846334dd2d1284d54178ce86d3be26.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Айрим Европа давлатларида Украинага ҳарбий ёрдам ҳажми қисқараётгани ёки чекланаётгани ҳақида баёнотлар кўпаймоқда. Бу, айниқса, қурол захиралари тугаб бораётгани ва ишлаб чиқаришни тез ошириш қийинлиги билан изоҳланмоқда.Польша миллий мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камиш Украинага ҳарбий техника ва қурол-яроғ етказиб бериш сезиларли даражада камайганини маълум қилди.Польша Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, 2022-2023 йилларда Украинага берилган ҳарбий ёрдам ҳажми тахминан 4 миллиард долларни ташкил этган. 2024-2026 йилларда эса бу кўрсаткич 412 миллион долларга тенг бўлган.Вазирнинг айтишича, Украинага танклар, зирҳли техника, самолётлар, вертолётлар, ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари, артиллерия ва танк ўқ-дорилари ҳамда бошқа ҳарбий техникалар топширилган. Польша, шунингдек, 30 мингдан ортиқ украин ҳарбийсини тайёрлаган.Словакия ҳам Украинага янги ҳарбий молиявий ёрдам беришда иштирок этмаслигини билдирди. Мамлакат НАТО саммити якуний ҳужжатини қўллаб-қувватлаши, аммо ҳарбий ёрдам бўйича молиявий мажбуриятларни ихтиёрий масала деб билиши маълум қилинди.Ғарб матбуотига кўра, Украина кўпроқ "Patriot" тизимлари учун ракеталар ва баллистик ракеталарга қарши ҳаво мудофааси воситаларига муҳтож. Бироқ яқин вақт ичида захираларни сезиларли даражада тўлдириш имконияти чекланган бўлиб қолмоқда.
https://sputniknews.uz/20260610/bolgariya-ukraina-58257300.html
украина
словакия
европа
польша
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46116897_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6cfbeff4f7209e3d9650517799833b1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, нато, украина, словакия, европа, польша
дунё янгиликлари, дунёда, нато, украина, словакия, европа, польша

Европа ва НАТОда Украинага ҳарбий ёрдам бўйича муаммолар кучаймоқда

14:55 07.07.2026 (янгиланди: 15:14 07.07.2026)
© РИА Новости / СтрингерЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Oбуна бўлиш
Польша Украинага қурол етказиб бериш ҳажми камайганини маълум қилди, НАТОда ҳам ҳаво мудофааси воситалари захираси чеклангани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Айрим Европа давлатларида Украинага ҳарбий ёрдам ҳажми қисқараётгани ёки чекланаётгани ҳақида баёнотлар кўпаймоқда. Бу, айниқса, қурол захиралари тугаб бораётгани ва ишлаб чиқаришни тез ошириш қийинлиги билан изоҳланмоқда.
Польша миллий мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камиш Украинага ҳарбий техника ва қурол-яроғ етказиб бериш сезиларли даражада камайганини маълум қилди.
“Биз ёрдам беришни давом эттирамиз. Албатта, анча кам. Чунки бериш мумкин бўлган нарса аллақачон бериб бўлинган”, — деди у.
Польша Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, 2022-2023 йилларда Украинага берилган ҳарбий ёрдам ҳажми тахминан 4 миллиард долларни ташкил этган. 2024-2026 йилларда эса бу кўрсаткич 412 миллион долларга тенг бўлган.
Вазирнинг айтишича, Украинага танклар, зирҳли техника, самолётлар, вертолётлар, ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари, артиллерия ва танк ўқ-дорилари ҳамда бошқа ҳарбий техникалар топширилган. Польша, шунингдек, 30 мингдан ортиқ украин ҳарбийсини тайёрлаган.
Словакия ҳам Украинага янги ҳарбий молиявий ёрдам беришда иштирок этмаслигини билдирди. Мамлакат НАТО саммити якуний ҳужжатини қўллаб-қувватлаши, аммо ҳарбий ёрдам бўйича молиявий мажбуриятларни ихтиёрий масала деб билиши маълум қилинди.

Шу фонда НАТОда ҳам Украина учун ҳаво мудофааси воситаларини етказиб беришда муаммолар борлиги айтилмоқда. Альянс бош котиби Марк Рютте тўхтатувчи ракеталар захираси чеклангани ва ишлаб чиқаришни кўпайтириш вақт талаб қилишини таъкидлади.

Ғарб матбуотига кўра, Украина кўпроқ "Patriot" тизимлари учун ракеталар ва баллистик ракеталарга қарши ҳаво мудофааси воситаларига муҳтож. Бироқ яқин вақт ичида захираларни сезиларли даражада тўлдириш имконияти чекланган бўлиб қолмоқда.

Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги Болгарии и Европейского союза на здании в Софии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Болгария Украинага қурол-яроғ етказиб бермаслигини эълон қилди
10 Июн, 18:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0