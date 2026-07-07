Европа ва НАТОда Украинага ҳарбий ёрдам бўйича муаммолар кучаймоқда
Европа ва НАТОда Украинага ҳарбий ёрдам бўйича муаммолар кучаймоқда
Sputnik Ўзбекистон
Польша Украинага қурол етказиб бериш ҳажми камайганини маълум қилди. Словакия янги ҳарбий молиявий ёрдамда қатнашмаслигини билдирди. НАТОда эса ҳаво мудофааси воситалари ва ракеталар захираси чеклангани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Айрим Европа давлатларида Украинага ҳарбий ёрдам ҳажми қисқараётгани ёки чекланаётгани ҳақида баёнотлар кўпаймоқда. Бу, айниқса, қурол захиралари тугаб бораётгани ва ишлаб чиқаришни тез ошириш қийинлиги билан изоҳланмоқда.Польша миллий мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камиш Украинага ҳарбий техника ва қурол-яроғ етказиб бериш сезиларли даражада камайганини маълум қилди.Польша Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, 2022-2023 йилларда Украинага берилган ҳарбий ёрдам ҳажми тахминан 4 миллиард долларни ташкил этган. 2024-2026 йилларда эса бу кўрсаткич 412 миллион долларга тенг бўлган.Вазирнинг айтишича, Украинага танклар, зирҳли техника, самолётлар, вертолётлар, ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари, артиллерия ва танк ўқ-дорилари ҳамда бошқа ҳарбий техникалар топширилган. Польша, шунингдек, 30 мингдан ортиқ украин ҳарбийсини тайёрлаган.Словакия ҳам Украинага янги ҳарбий молиявий ёрдам беришда иштирок этмаслигини билдирди. Мамлакат НАТО саммити якуний ҳужжатини қўллаб-қувватлаши, аммо ҳарбий ёрдам бўйича молиявий мажбуриятларни ихтиёрий масала деб билиши маълум қилинди.Ғарб матбуотига кўра, Украина кўпроқ "Patriot" тизимлари учун ракеталар ва баллистик ракеталарга қарши ҳаво мудофааси воситаларига муҳтож. Бироқ яқин вақт ичида захираларни сезиларли даражада тўлдириш имконияти чекланган бўлиб қолмоқда.
Польша Украинага қурол етказиб бериш ҳажми камайганини маълум қилди, НАТОда ҳам ҳаво мудофааси воситалари захираси чеклангани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Айрим Европа давлатларида Украинага ҳарбий ёрдам ҳажми қисқараётгани ёки чекланаётгани ҳақида баёнотлар кўпаймоқда. Бу, айниқса, қурол захиралари тугаб бораётгани ва ишлаб чиқаришни тез ошириш қийинлиги билан изоҳланмоқда.
Польша миллий мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камиш Украинага ҳарбий техника ва қурол-яроғ етказиб бериш сезиларли даражада камайганини маълум қилди.
“Биз ёрдам беришни давом эттирамиз. Албатта, анча кам. Чунки бериш мумкин бўлган нарса аллақачон бериб бўлинган”, — деди у.
Польша Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, 2022-2023 йилларда Украинага берилган ҳарбий ёрдам ҳажми тахминан 4 миллиард долларни ташкил этган. 2024-2026 йилларда эса бу кўрсаткич 412 миллион долларга тенг бўлган.
Вазирнинг айтишича, Украинага танклар, зирҳли техника, самолётлар, вертолётлар, ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари, артиллерия ва танк ўқ-дорилари ҳамда бошқа ҳарбий техникалар топширилган. Польша, шунингдек, 30 мингдан ортиқ украин ҳарбийсини тайёрлаган.
Словакия ҳам Украинага янги ҳарбий молиявий ёрдам беришда иштирок этмаслигини билдирди. Мамлакат НАТО саммити якуний ҳужжатини қўллаб-қувватлаши, аммо ҳарбий ёрдам бўйича молиявий мажбуриятларни ихтиёрий масала деб билиши маълум қилинди.
Шу фонда НАТОда ҳам Украина учун ҳаво мудофааси воситаларини етказиб беришда муаммолар борлиги айтилмоқда. Альянс бош котиби Марк Рютте тўхтатувчи ракеталар захираси чеклангани ва ишлаб чиқаришни кўпайтириш вақт талаб қилишини таъкидлади.
Ғарб матбуотига кўра, Украина кўпроқ "Patriot" тизимлари учун ракеталар ва баллистик ракеталарга қарши ҳаво мудофааси воситаларига муҳтож. Бироқ яқин вақт ичида захираларни сезиларли даражада тўлдириш имконияти чекланган бўлиб қолмоқда.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.