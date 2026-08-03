Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260803/trump-iran-zarba-bekor-qilish-59447324.html
Саудия Арабистонининг огоҳлантиришидан сўнг Трамп Эронга зарбани бекор қилди
Саудия Арабистонининг огоҳлантиришидан сўнг Трамп Эронга зарбани бекор қилди
Sputnik Ўзбекистон
Трамп Саудия Арабистони, Қатар ва БАА раҳбарларининг огоҳлантиришларидан сўнг Эронга режалаштирилган зарбани бекор қилди. Эр-Риёд эскалация Форс кўрфази ва жаҳон иқтисодиёти учун оғир оқибатларга олиб келишини айтган.
2026-08-03T10:56+0500
2026-08-03T10:56+0500
дунё янгиликлари
ақш – эрон можароси
дональд трамп
қатар
кувайт
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59447143_0:46:2613:1516_1920x0_80_0_0_99abfe1e4c1ed90f17d6c649cebd4a9b.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Саудия Арабистони ва Форс кўрфазидаги бошқа иттифоқчиларининг огоҳлантиришларидан сўнг Эронга режалаштирилган янги зарбани бекор қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Трампнинг сўзларига кўра, АҚШ ҳарбийлари якшанба куни Иккинчи жаҳон урушидан буёнги энг йирик ҳужумни амалга оширишга тайёр турган.Америка раҳбари журналистларга Саудия Арабистони, Қатар ва БАА янги зарба ўрнига келишувга эришишни маъқул кўрганини айтди. Трампнинг ўзи Форс кўрфази давлатлари раҳбарларининг позицияси унинг қарорига жиддий таъсир қилганини тан олган.AP ёзишича, Муҳаммад бин Салмон Трамп билан телефон мулоқотида янги ҳужум минтақадаги можарони янада кенгайтириши мумкинлигини таъкидлаган.Эр-Риёднинг хавотирига кўра, АҚШнинг янги зарбаларига жавобан Эрон Форс кўрфазидаги Америка иттифоқчиларига ҳужум қилиши мумкин. Бундай эскалация нефть етказиб бериш, денгиз қатнови ва жаҳон иқтисодиёти учун оғир оқибатларга олиб келиши эҳтимоли бор.Саудия томони Қироллик, БАА ва Қатар эҳтимолий ҳужумлардан ўзини ҳимоя қилиш имкониятига эга эканини билдирган. Бироқ Ироқдаги Эрон тарафдори бўлган қуролли тузилмалар ҳужумига Кувайт нисбатан заифроқ бўлиши мумкинлиги қайд этилган.Трамп Муҳаммад бин Салмондан зарба ёки келишувдан қайси бирини маъқул кўришини сўраган. АҚШ президентининг айтишича, Форс кўрфази раҳбарлари ҳужумнинг кейинги оқибатларини олдиндан билиб бўлмаслиги сабабли музокараларни танлаган.Кутилаётган келишув доирасида Ормуз бўғозида кемалар қатновини тиклаш, минтақадаги ҳужумларни тўхтатиш ва АҚШ—Эрон музокараларини қайта бошлаш масалалари муҳокама қилинмоқда.Эрон томони эса Ормуз бўғози 28 февралгача бўлган ҳолатига тўлиқ қайтмаслигини маълум қилди. Теҳрон ҳозирча бўғозни тўлиқ очиш эмас, Омон билан биргаликда кемалар қатновининг янги тартибини муҳокама қилаётганини билдирган.Трамп Эронга зарбани бекор қилганидан сўнг жаҳон бозорида нефть нархи 5 фоиздан зиёд пасайди. Brent нефти бир баррель учун 83,44 долларгача арзонлашди.
https://sputniknews.uz/20260731/eron-aqshning-bahrayn-va-quvaytdagi-harbiy-bazalariga-zarba-berdi-59399574.html
қатар
кувайт
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59447143_146:0:2469:1742_1920x0_80_0_0_9f8ef387b736326702effcd1c1b26235.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, дональд трамп, қатар, кувайт, нефть
дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, дональд трамп, қатар, кувайт, нефть

Саудия Арабистонининг огоҳлантиришидан сўнг Трамп Эронга зарбани бекор қилди

10:56 03.08.2026
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Архивное фото.
Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Архивное фото. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Oбуна бўлиш
Саудия Арабистони янги ҳужум минтақавий можарони кучайтириши ва жаҳон иқтисодиётига оғир зарба бўлишидан жиддий огоҳлантирди
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Саудия Арабистони ва Форс кўрфазидаги бошқа иттифоқчиларининг огоҳлантиришларидан сўнг Эронга режалаштирилган янги зарбани бекор қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Трампнинг сўзларига кўра, АҚШ ҳарбийлари якшанба куни Иккинчи жаҳон урушидан буёнги энг йирик ҳужумни амалга оширишга тайёр турган.
Бироқ у Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон, Қатар амири ва БАА президенти билан мулоқотдан кейин дипломатик келишувга яна вақт беришга қарор қилган.
Америка раҳбари журналистларга Саудия Арабистони, Қатар ва БАА янги зарба ўрнига келишувга эришишни маъқул кўрганини айтди. Трампнинг ўзи Форс кўрфази давлатлари раҳбарларининг позицияси унинг қарорига жиддий таъсир қилганини тан олган.
AP ёзишича, Муҳаммад бин Салмон Трамп билан телефон мулоқотида янги ҳужум минтақадаги можарони янада кенгайтириши мумкинлигини таъкидлаган.
Эр-Риёднинг хавотирига кўра, АҚШнинг янги зарбаларига жавобан Эрон Форс кўрфазидаги Америка иттифоқчиларига ҳужум қилиши мумкин. Бундай эскалация нефть етказиб бериш, денгиз қатнови ва жаҳон иқтисодиёти учун оғир оқибатларга олиб келиши эҳтимоли бор.
Саудия томони Қироллик, БАА ва Қатар эҳтимолий ҳужумлардан ўзини ҳимоя қилиш имкониятига эга эканини билдирган. Бироқ Ироқдаги Эрон тарафдори бўлган қуролли тузилмалар ҳужумига Кувайт нисбатан заифроқ бўлиши мумкинлиги қайд этилган.
Трамп Муҳаммад бин Салмондан зарба ёки келишувдан қайси бирини маъқул кўришини сўраган. АҚШ президентининг айтишича, Форс кўрфази раҳбарлари ҳужумнинг кейинги оқибатларини олдиндан билиб бўлмаслиги сабабли музокараларни танлаган.
Кутилаётган келишув доирасида Ормуз бўғозида кемалар қатновини тиклаш, минтақадаги ҳужумларни тўхтатиш ва АҚШ—Эрон музокараларини қайта бошлаш масалалари муҳокама қилинмоқда.
Бунинг эвазига Вашингтон Эронга қарши денгиз блокадасини бекор қилиши ва мамлакатга нефть экспортини қайта бошлаш имконини бериши мумкин.
Эрон томони эса Ормуз бўғози 28 февралгача бўлган ҳолатига тўлиқ қайтмаслигини маълум қилди. Теҳрон ҳозирча бўғозни тўлиқ очиш эмас, Омон билан биргаликда кемалар қатновининг янги тартибини муҳокама қилаётганини билдирган.
Трамп Эронга зарбани бекор қилганидан сўнг жаҳон бозорида нефть нархи 5 фоиздан зиёд пасайди. Brent нефти бир баррель учун 83,44 долларгача арзонлашди.
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2026
Эрон АҚШнинг Баҳрайн ва Кувайтдаги ҳарбий базаларига зарба берди
31 Июл, 10:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0