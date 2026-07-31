https://sputniknews.uz/20260731/eron-aqshning-bahrayn-va-quvaytdagi-harbiy-bazalariga-zarba-berdi-59399574.html
Эрон АҚШнинг Баҳрайн ва Кувайтдаги ҳарбий базаларига зарба берди
Эрон АҚШнинг Баҳрайн ва Кувайтдаги ҳарбий базаларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Эрон дронлари АҚШнинг Баҳрайндаги "Шайх Исо" ва Кувайтдаги "Аҳмад ал-Жабер" авиабазаларига ҳужум қилди. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-31T10:33+0500
2026-07-31T10:33+0500
2026-07-31T10:33+0500
ақш
ақш – эрон можароси
эрон
ҳўрмуз бўғози
можаро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/16/30980094_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_11606b1bd1d1b19b430b7a9dd45bfa83.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июль — Sputnik. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси ўтган тунда АҚШнинг Баҳрайн ва Кувайтдаги авиабазалари жавоб зарбаларини берганини эълон қилди.Шунингдек, Эрон ОАВларига кўра, Эрон армиясининг дронлари АҚШнинг Баҳрайндаги "Шайх Исо" авиабазасида электр генераторлари, навигация тизимлари ва маъмурий ва ёрдамчи инфратузилмасига зарба берган. Ушбу зарбалар АҚШнинг пайшанба куни кечқурун Эронга уюштирган зарбаларига жавобан амалга оширилган. АҚШ Марказий қўмондонлиги қирғоқ кузатув ва мудофаа постлари ҳамда денгиз нишонларига зарба берганини эълон қилди.Пайшанба куни Эрон Ислом Инқилоби корпуси Иорданиядаги Ал-Азрақ авиабазасига ракета зарбаси берганини ва учта F-35 самолёти ва бир нечта ҳарбий хизматчиларни йўқ қилганликларини маълум қилган эди.Эслатиб ўтамиз, АҚШ-Эрон мажаросида янги эскалация тўлқини 8 июль кечаси Қўшма Штатлар томонидан бошланган эди. АҚШ Эрон жанубий қирғоқларидаги бир неча ҳарбий объектларга ҳужум уюштирди. Теҳрон буни эришилган келишувларни бузиш деб атади ва Яқин Шарқдаги Америка нишонларига зарба беришни бошлади.
эрон
ҳўрмуз бўғози
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/16/30980094_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_0dae4401fb03a29b05a307fd17dde6e0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, ақш – эрон можароси, эрон, ҳўрмуз бўғози, можаро
ақш, ақш – эрон можароси, эрон, ҳўрмуз бўғози, можаро
Эрон АҚШнинг Баҳрайн ва Кувайтдаги ҳарбий базаларига зарба берди
Эрон дронлари АҚШнинг Баҳрайндаги "Шайх Исо" ва Кувайтдаги "Аҳмад ал-Жабер" авиабазаларига ҳужум қилди.
ТОШКЕНТ, 30 июль — Sputnik. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси ўтган тунда АҚШнинг Баҳрайн ва Кувайтдаги авиабазалари жавоб зарбаларини берганини эълон қилди.
"Эрон армияси ўзининг камикадзе дронлари билан Кувайтдаги "Аҳмад ал-Жабер" авиабазасидаги қирувчи самолётлар ангарларига, сунъий йўлдош алоқа тизимларига ва ускуналар омборларига зарба берди" дейилади хабарда.
Шунингдек, Эрон ОАВларига кўра, Эрон армиясининг дронлари АҚШнинг Баҳрайндаги "Шайх Исо" авиабазасида электр генераторлари, навигация тизимлари ва маъмурий ва ёрдамчи инфратузилмасига зарба берган.
Ушбу зарбалар АҚШнинг пайшанба куни кечқурун Эронга уюштирган зарбаларига жавобан амалга оширилган. АҚШ Марказий қўмондонлиги қирғоқ кузатув ва мудофаа постлари ҳамда денгиз нишонларига зарба берганини эълон қилди.
Пайшанба куни Эрон Ислом Инқилоби корпуси Иорданиядаги Ал-Азрақ авиабазасига ракета зарбаси берганини ва учта F-35 самолёти ва бир нечта ҳарбий хизматчиларни йўқ қилганликларини маълум қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ-Эрон мажаросида янги эскалация тўлқини 8 июль кечаси Қўшма Штатлар томонидан бошланган эди. АҚШ Эрон жанубий қирғоқларидаги бир неча ҳарбий объектларга ҳужум уюштирди. Теҳрон буни эришилган келишувларни бузиш деб атади ва Яқин Шарқдаги Америка нишонларига зарба беришни бошлади.