https://sputniknews.uz/20260803/tohirjonova-shaxmatchi-birinchi-orin-59446139.html
Тоҳиржонова Испанияда аёл шахматчилар ўртасида биринчи ўринни эгаллади
Тоҳиржонова Испанияда аёл шахматчилар ўртасида биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Гулруҳбегим Тоҳиржонова Испаниядаги Granada Chess Open 2026 турнирида 9 турдан 6 очко жамғариб, аёллар орасида биринчи бўлди. У умумий ҳисобда 37-ўринни эгаллади, мусобақада 48 федерациядан 353 шахматчи қатнашди.
2026-08-03T10:01+0500
2026-08-03T10:01+0500
2026-08-03T10:01+0500
шахмат
спорт
ўзбекистон
испания
мусобақа
аёллар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59445961_0:191:2560:1631_1920x0_80_0_0_78e5da2cfe14b94093f0c7f694631d89.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик халқаро мастер Гулруҳбегим Тоҳиржонова Испаниядаги Granada Chess Open 2026 халқаро турнирида аёллар орасида энг яхши натижани қайд этди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Шахматчи 9 турда 6 очко жамғариб, умумий ҳисобда 37-ўринни эгаллади. У мусобақани 43-рақамли иштирокчи сифатида бошлаган эди. Тоҳиржонова турнирда тўртта ғалаба, тўртта дуранг ва битта мағлубият қайд этди.Жумладан, у турнир ғолиби, ҳиндистонлик гроссмейстер Бхарат Субраманиям, шунингдек, франциялик гроссмейстер Пьер Лоран-Паоли билан дуранг ўйнади. Субраманиям мусобақани 7,5 очко билан биринчи ўринда якунлади.Granada Chess Open 28 июлдан 2 августгача Гранада шаҳрида ўтказилди. Тўққиз турдан иборат мусобақада 48 шахмат федерациясидан 353 нафар иштирокчи қатнашди. Улар орасида 11 нафар гроссмейстер ва 30 нафар халқаро мастер бор эди.Турнир классик шахмат бўйича ўтказилиб, ҳар бир иштирокчига партия учун 90 дақиқа ва ҳар бир юришга қўшимча 30 сония берилди. Мусобақа FIDE рейтинги ҳамда халқаро гроссмейстер ва мастер нормаларини бажариш учун ҳисобга олинади.
https://sputniknews.uz/20260608/afruza-hamdamova-58190434.html
ўзбекистон
испания
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59445961_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_789d0401b7aaf52292063631c02d1fa4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шахмат, спорт, ўзбекистон, испания, мусобақа, аёллар
шахмат, спорт, ўзбекистон, испания, мусобақа, аёллар
Тоҳиржонова Испанияда аёл шахматчилар ўртасида биринчи ўринни эгаллади
Гулруҳбегим Тоҳиржонова 9 турда 6 очко жамғариб, 353 шахматчи қатнашган халқаро мусобақада аёллар орасида биринчи бўлди.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Ўзбекистонлик халқаро мастер Гулруҳбегим Тоҳиржонова Испаниядаги Granada Chess Open 2026 халқаро турнирида аёллар орасида энг яхши натижани қайд этди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
Шахматчи 9 турда 6 очко жамғариб, умумий ҳисобда 37-ўринни эгаллади. У мусобақани 43-рақамли иштирокчи сифатида бошлаган эди. Тоҳиржонова турнирда тўртта ғалаба, тўртта дуранг ва битта мағлубият қайд этди.
Жумладан, у турнир ғолиби, ҳиндистонлик гроссмейстер Бхарат Субраманиям, шунингдек, франциялик гроссмейстер Пьер Лоран-Паоли билан дуранг ўйнади. Субраманиям мусобақани 7,5 очко билан биринчи ўринда якунлади.
Рақиблар рейтинги ва қайд этилган натижалардан келиб чиққан дастлабки ҳисоб-китобга кўра, Тоҳиржонова халқаро рейтингини қарийб 9,1 пунктга ошириши мумкин. Расмий рейтинг ўзгариши FIDE томонидан натижалар ҳисобга олинганидан кейин эълон қилинади.
Granada Chess Open 28 июлдан 2 августгача Гранада шаҳрида ўтказилди. Тўққиз турдан иборат мусобақада 48 шахмат федерациясидан 353 нафар иштирокчи қатнашди. Улар орасида 11 нафар гроссмейстер ва 30 нафар халқаро мастер бор эди.
Турнир классик шахмат бўйича ўтказилиб, ҳар бир иштирокчига партия учун 90 дақиқа ва ҳар бир юришга қўшимча 30 сония берилди. Мусобақа FIDE рейтинги ҳамда халқаро гроссмейстер ва мастер нормаларини бажариш учун ҳисобга олинади.