https://sputniknews.uz/20260608/afruza-hamdamova-58190434.html
Афруза Ҳамдамова шахмат бўйича Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
Афруза Ҳамдамова шахмат бўйича Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Бу ғалабадан кейин ўзбекистонлик шахматчи аёллар ўртасидаги жаҳон рейтингида 26-ўринга кўтарилиб олди. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T11:32+0500
2026-06-08T11:32+0500
2026-06-08T11:32+0500
спорт
шахмат
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афруза ҳамдамова
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ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 28 май-6 июнь кунлари Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бўлиб ўтган “Asian Individual Chess Championships 2026” да Афруза Ҳамдамова кумуш медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси хабар берди.Шунингдек, шахматчи 9 000 доллар миқдоридаги мукофотни қўлга киритди.Осиё чемпионатидаги муваффақиятли натижалардан сўнг Афруза Ҳамдамова ўзининг “live” рейтингини 2439.6 пунктга (+12.6) етказди ҳамда аёллар ўртасидаги жаҳон рейтингида 26-ўринга кўтарилиб, дунёнинг кучли 30 нафар шахматчиси қаторидан жой олди.Яна бир ўзбекистонлик шахматчи Нилуфархон Имомқўзиева бу мусобақада 6 очко тўплаб, аёллар халқаро гроссмейстери (WGM) нормативини бажарди.
https://sputniknews.uz/20260601/fide-shaxmat-mukofot-tasis-58014490.html
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спорт, шахмат, ўзбекистон, афруза ҳамдамова
спорт, шахмат, ўзбекистон, афруза ҳамдамова
Афруза Ҳамдамова шахмат бўйича Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
Бу ғалабадан кейин ўзбекистонлик шахматчи аёллар ўртасидаги жаҳон рейтингида 26-ўринга кўтарилиб олди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 28 май-6 июнь кунлари Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бўлиб ўтган “Asian Individual Chess Championships 2026” да Афруза Ҳамдамова кумуш медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси хабар берди.
“Қитъанинг энг нуфузли мусобақаларидан бирида ҳамюртимиз Афруза Ҳамдамова 9 тур якунига кўра 7,5 очко жамғариб, қўшимча кўрсаткичларга кўра 2-ўринни эгаллади ва Осиё чемпионатининг кумуш медалига сазовор бўлди”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, шахматчи 9 000 доллар миқдоридаги мукофотни қўлга киритди.
Осиё чемпионатидаги муваффақиятли натижалардан сўнг Афруза Ҳамдамова ўзининг “live” рейтингини 2439.6 пунктга (+12.6) етказди ҳамда аёллар ўртасидаги жаҳон рейтингида 26-ўринга кўтарилиб, дунёнинг кучли 30 нафар шахматчиси қаторидан жой олди.
Яна бир ўзбекистонлик шахматчи Нилуфархон Имомқўзиева бу мусобақада 6 очко тўплаб, аёллар халқаро гроссмейстери (WGM) нормативини бажарди.