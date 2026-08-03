Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260803/isitish-avtobus-tariflar-taklif-59444655.html
Ўзбекистонда иситиш тарифини ошириш таклиф қилинди
Ўзбекистонда иситиш тарифини ошириш таклиф қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда иситиш учун 60 квадрат метрлик ижтимоий меъёр жорий этиш ва меъёрдан ортиқ майдонни тахминан беш баробар юқори базавий тарифда ҳисоблаш таклиф қилинди.
2026-08-03T09:27+0500
2026-08-03T09:38+0500
жамият
нарх-наво
инфляция
ўзбекистон
субсидия
уй-жой коммунал хизмати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21615399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711fae21467e85474aa1d8aea36cedb2.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Ўзбекистонда иситиш хизматларини субсидиялаш тартибини ўзгартириш ва ижтимоий меъёрдан ортиқ майдон учун базавий тариф жорий этиш таклиф қилинди.Ташаббус Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш, солиқ ва божхона маъмурчилигини такомиллаштириш ҳамда фискал таҳлиллар институти томонидан 30 июлда ўтказилган "Фискал мулоқот"да тақдим этилган.Институтнинг расмий хабарида мутахассислар солиқ-бюджет сиёсатини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифларни тақдим этгани айтилган. Ижтимоий меъёр қандай ҳисобланиши мумкин?Таклифга кўра, бир хонадон учун 60 квадрат метр ёки рўйхатда турган ҳар бир киши учун 16 квадрат метр ижтимоий меъёр сифатида белгиланиши мумкин.Ушбу меъёр доирасидаги майдон учун амалдаги имтиёзли тариф сақланади. Меъёрдан ортиқ қисми эса базавий тариф бўйича ҳисобланиши таклиф этилмоқда.Базавий тариф бир гигакалория учун 711,6 минг сўмни ташкил этади. Бу аҳоли учун амалдаги тарифдан тахминан беш баробар юқори.Бироқ бу майдони 60 квадрат метрдан катта бўлган хонадонларнинг бутун иситиш тўлови беш баробар ошишини англатмайди. Қимматроқ тариф фақат белгиланган ижтимоий меъёрдан ортиқ майдонга қўлланиши таклиф қилинган.Масалан, 80 квадрат метрли хонадон учун 60 квадрат метр имтиёзли тарифда, қолган 20 квадрат метр эса базавий тарифда ҳисобланиши мумкин.Субсидияларнинг асосий қисми Тошкентга тўғри келадиТақдимотдаги ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йилда иссиқлик таъминотини субсидиялаш учун республика бўйича 3,8 трлн сўм ажратилиши кутилмоқда. Шундан 2,9 трлн сўми ёки 77 фоизи Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.Ҳозир аҳоли базавий иситиш тарифининг 20 фоиздан кам қисмини тўламоқда, қолган харажатлар эса давлат бюджети ҳисобидан қопланмоқда.Институт маълумотига кўра, Тошкентдаги квартираларнинг 45,4 фоизи 60 квадрат метрдан ошмайди. Шу сабабли мазкур хонадонлар учун амалдаги ҳисоблаш тартиби ўзгармаслиги мумкин.
https://sputniknews.uz/20260706/yillik-inflyatsiya-58858351.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21615399_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bdffa30c142f8a36a3e7f1d064736a8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, нарх-наво, инфляция, ўзбекистон, субсидия, уй-жой коммунал хизмати
жамият, нарх-наво, инфляция, ўзбекистон, субсидия, уй-жой коммунал хизмати

Ўзбекистонда иситиш тарифини ошириш таклиф қилинди

09:27 03.08.2026 (янгиланди: 09:38 03.08.2026)
© Sputnik / Мария ДевахинаРуки над батареей
Руки над батареей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Мария Девахина
Oбуна бўлиш
Институт иситишда ижтимоий меъёр жорий этиш ва меъёрдан ортиқ майдон учун қимматроқ базавий тариф қўллашни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Ўзбекистонда иситиш хизматларини субсидиялаш тартибини ўзгартириш ва ижтимоий меъёрдан ортиқ майдон учун базавий тариф жорий этиш таклиф қилинди.
Ташаббус Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш, солиқ ва божхона маъмурчилигини такомиллаштириш ҳамда фискал таҳлиллар институти томонидан 30 июлда ўтказилган "Фискал мулоқот"да тақдим этилган.
Институтнинг расмий хабарида мутахассислар солиқ-бюджет сиёсатини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифларни тақдим этгани айтилган.
Ижтимоий меъёр қандай ҳисобланиши мумкин?
Таклифга кўра, бир хонадон учун 60 квадрат метр ёки рўйхатда турган ҳар бир киши учун 16 квадрат метр ижтимоий меъёр сифатида белгиланиши мумкин.
Ушбу меъёр доирасидаги майдон учун амалдаги имтиёзли тариф сақланади. Меъёрдан ортиқ қисми эса базавий тариф бўйича ҳисобланиши таклиф этилмоқда.
Базавий тариф бир гигакалория учун 711,6 минг сўмни ташкил этади. Бу аҳоли учун амалдаги тарифдан тахминан беш баробар юқори.
Бироқ бу майдони 60 квадрат метрдан катта бўлган хонадонларнинг бутун иситиш тўлови беш баробар ошишини англатмайди. Қимматроқ тариф фақат белгиланган ижтимоий меъёрдан ортиқ майдонга қўлланиши таклиф қилинган.
Масалан, 80 квадрат метрли хонадон учун 60 квадрат метр имтиёзли тарифда, қолган 20 квадрат метр эса базавий тарифда ҳисобланиши мумкин.
Субсидияларнинг асосий қисми Тошкентга тўғри келади
Тақдимотдаги ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йилда иссиқлик таъминотини субсидиялаш учун республика бўйича 3,8 трлн сўм ажратилиши кутилмоқда. Шундан 2,9 трлн сўми ёки 77 фоизи Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.
Ҳозир аҳоли базавий иситиш тарифининг 20 фоиздан кам қисмини тўламоқда, қолган харажатлар эса давлат бюджети ҳисобидан қопланмоқда.
Институт маълумотига кўра, Тошкентдаги квартираларнинг 45,4 фоизи 60 квадрат метрдан ошмайди. Шу сабабли мазкур хонадонлар учун амалдаги ҳисоблаш тартиби ўзгармаслиги мумкин.

Мазкур институт 2025 йилда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузурида ташкил этилган. Унинг асосий вазифалари қаторига бюджет-солиқ сиёсатини таҳлил қилиш, давлат харажатлари самарадорлигини баҳолаш ҳамда аниқланган муаммолар бўйича ваколатли давлат органларига асосланган таклифлар киритиш ҳам киради.

КенгайтиришЙиғиштириш
Инфляция в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2026
Инфляция: нималар қимматлаб, нималар арзонлашди?
6 Июл, 15:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0