https://sputniknews.uz/20260706/yillik-inflyatsiya-58858351.html
Инфляция: нималар қимматлаб, нималар арзонлашди?
Инфляция: нималар қимматлаб, нималар арзонлашди?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил июнь ойида Ўзбекистонда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди. Йиллик инфляция 6,4 фоизгача секинлашди, мева-сабзавотлар арзонлашди, электр энергияси, газ ва ёқилғи нархлари эса ошди.
2026-07-06T15:56+0500
2026-07-06T15:56+0500
2026-07-06T15:59+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
нарх-наво
мева-сабзавот
инфляция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58853051_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f22f61e9856997f53bd3ba77d0c7be9.png
Ўзбекистонда 2026 йил июнь ойида истеъмол нархлари ой давомида 0,6 фоизга ошди. Йил бошидан буён инфляция 3,3 фоизни, йиллик ҳисобда эса 6,4 фоизни ташкил этди.Таққослаш учун: 2025 йил июнь ойида ойлик инфляция манфий бўлган — нархлар ўртача 0,2 фоизга пасайган. Ўша пайтда йил бошидан буён инфляция 4,2 фоиз, йиллик инфляция эса 8,7 фоиз бўлган.Мева-сабзавот маҳсулотлари нархларидаги ўзгаришлар ҳисобга олинмаганда, июнь ойида инфляция 1,5 фоизни ташкил этди. Асосий гуруҳлар кесимида июнь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари 1,4 фоизга арзонлашди. Ноозиқ-овқат товарлари 2,3 фоизга, хизматлар эса 1,8 фоизга қимматлади.Июнь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари орасида гуруч, гречка, сут, шакар, қўй гўшти, мол гўшти ва тухум нархлари ошган. Мева-сабзавотлардан эса бақлажон, помидор, булғор қалампири, бодиринг, узум, тарвуз, картошка, саримсоқпиёз, карам, банан ва кўкатлар арзонлашган.Шунингдек, июнь ойидан аҳоли учун электр энергияси ва тармоқ газига янгиланган тарифлар жорий этилди. Республика бўйича ўртача ҳисобда электр энергияси 9,6 фоизга, тармоқ гази эса 10,7 фоизга қимматлашган.Статистика қўмитасига кўра, электр энергияси ва газ бўйича инфляцияни ҳисоблашда истеъмол тоифалари, уларнинг улуши ва ўртача истеъмол ҳажмлари инобатга олинган. Шу сабаб бу кўрсаткичлар тариф жадвалидаги алоҳида ставкалар билан тўғридан-тўғри бир хил бўлмаслиги мумкин.Шунингдек, июнь ойида бензин ўртача 3,9 фоизга, пропан 11,3 фоизга, метан эса 8,8 фоизга қимматлашди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58853051_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_093a2dab1d32974d527f0d762ea05773.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, нарх-наво, мева-сабзавот, инфографика, инфляция
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, нарх-наво, мева-сабзавот, инфографика, инфляция
Инфляция: нималар қимматлаб, нималар арзонлашди?
15:56 06.07.2026 (янгиланди: 15:59 06.07.2026)
Ўзбекистонда йиллик инфляция 6,4 фоиз бўлди. Июнда коммунал хизматлар ва ёқилғи қимматлаб, мева-сабзавотлар арзонлашди.
Ўзбекистонда 2026 йил июнь ойида истеъмол нархлари ой давомида 0,6 фоизга ошди. Йил бошидан буён инфляция 3,3 фоизни, йиллик ҳисобда эса 6,4 фоизни ташкил этди.
Таққослаш учун: 2025 йил июнь ойида ойлик инфляция манфий бўлган — нархлар ўртача 0,2 фоизга пасайган. Ўша пайтда йил бошидан буён инфляция 4,2 фоиз, йиллик инфляция эса 8,7 фоиз бўлган.
Мева-сабзавот маҳсулотлари нархларидаги ўзгаришлар ҳисобга олинмаганда, июнь ойида инфляция 1,5 фоизни ташкил этди. Асосий гуруҳлар кесимида июнь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари 1,4 фоизга арзонлашди. Ноозиқ-овқат товарлари 2,3 фоизга, хизматлар эса 1,8 фоизга қимматлади.
Июнь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари орасида гуруч, гречка, сут, шакар, қўй гўшти, мол гўшти ва тухум нархлари ошган. Мева-сабзавотлардан эса бақлажон, помидор, булғор қалампири, бодиринг, узум, тарвуз, картошка, саримсоқпиёз, карам, банан ва кўкатлар арзонлашган.
Шунингдек, июнь ойидан аҳоли учун электр энергияси ва тармоқ газига янгиланган тарифлар жорий этилди. Республика бўйича ўртача ҳисобда электр энергияси 9,6 фоизга, тармоқ гази эса 10,7 фоизга қимматлашган.
Статистика қўмитасига кўра, электр энергияси ва газ бўйича инфляцияни ҳисоблашда истеъмол тоифалари, уларнинг улуши ва ўртача истеъмол ҳажмлари инобатга олинган. Шу сабаб бу кўрсаткичлар тариф жадвалидаги алоҳида ставкалар билан тўғридан-тўғри бир хил бўлмаслиги мумкин.
Шунингдек, июнь ойида бензин ўртача 3,9 фоизга, пропан 11,3 фоизга, метан эса 8,8 фоизга қимматлашди.