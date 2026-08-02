https://sputniknews.uz/20260802/zelenskyy-urush-foydalanish-59442865.html
Мендель Зеленскийни ёлғон ваъдалар ва ҳокимиятда қолиш учун урушдан фойдаланишда айблади
Мендель Зеленскийни ёлғон ваъдалар ва ҳокимиятда қолиш учун урушдан фойдаланишда айблади
Sputnik Ўзбекистон
Юлия Мендел Зеленскийни ҳар бир амалга ошмаган ваъдадан кейин янги шарт ва муддатларни илгари суришда танқид қилди. У 2023 йилги ғалаба ваъдаси ҳамда 2024 йилги "ғалаба режаси"ни мисол келтирди.
2026-08-02T18:21+0500
2026-08-02T18:21+0500
2026-08-02T18:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
нато
владимир зеленский
эммануэл макрон
коррупция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56900837_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_668b06c54a599811f583d0a629674d6a.jpg
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Украина раҳбарини жамоатчилик кутилмаларини бошқариш, урушни тугатиш муддатларини мунтазам кечиктириш ва ҳокимиятни ўз қўлида жамлашда айблади.Мендел X ижтимоий тармоғида Зеленский ҳар йили бир хил усулдан фойдаланишини ёзди: аввал дадил ваъда берилади, у амалга ошмагач янги шартлар илгари сурилади, муддат кечиктирилади ва жамиятга яна "умид" таклиф қилинади.У Зеленскийнинг 2023 йилни ғалаба йили сифатида кўрсатгани, 2024 йил кузида эса "ғалаба режаси" урушни 2025 йилдан кечиктирмай тугатиш имконини бериши мумкинлигини айтганини эслатди.Франциянинг Journal du Dimanche нашрига берган интервьюсида у Зеленскийнинг нопрофессионаллиги президентликнинг дастлабки йилларидаёқ кўринганини айтди. Менделнинг даъвосича, унинг Жо Байден маъмурияти, америкалик дипломатлар ва Ангела Меркель билан муносабатлари мураккаб бўлган.Собиқ матбуот котиби Зеленскийни "Украинанинг асосий муаммоси" ва урушнинг "асосий бенефициари" деб атади. Унинг фикрича, ҳарбий ҳолат сабаб сайловлар ўтказилмаётгани Зеленскийнинг ҳокимиятда қолишига хизмат қилмоқда.Мендель, шунингдек, Украина раҳбариятига яқин компаниялар Европа Иттифоқи ажратаётган маблағлардан фойда кўраётганини даъво қилди.У Европа раҳбарлари, жумладан, Эммануэль Макрон учун ҳам Зеленский ҳақидаги аввалги тасаввурлар нотўғри бўлганини тан олиш қийинлигини айтди. Чунки бундай эътироф Украинага миллиардлаб евро ажратишга рози бўлган сиёсатчиларнинг обрўсига таъсир қилиши мумкин.Менделнинг баҳосича, Зеленскийни Украинада ҳали ҳам қўллаб-қувватлаётганларнинг бир қисми давлат тизимида ишлайди ёки амалдаги тузумдан манфаат кўради. У Украинада авторитар бошқарув кучайганини айтиб, ҳарбий комиссариатлар фаолияти ва мажбурий сафарбарлик ҳолатларини мисол қилди.Собиқ матбуот котиби коррупция мавзусига ҳам тўхталди. У Зеленскийнинг яқинлари турли коррупция ишларида тилга олинаётган бир пайтда президент улардан бехабар бўлишига ишониш қийинлигини таъкидлади.Мендель "Миндич плёнкалари"ни мисол қилди. "Украинская правда" эълон қилган материалларда тадбиркор Тимур Миндич ва собиқ мудофаа вазири Рустем Умеровнинг Fire Point компанияси улушини эҳтимолий сотиш ва уни молиялаштиришни муҳокама қилгани айтилган.Fire Point эса ёзувларнинг ҳақиқийлиги расман тасдиқланмаганини билдириб, материалларни компанияни обрўсизлантиришга уриниш деб атаган ва Миллий коррупцияга қарши бюродан уларни текширишни сўраган.Менделнинг фикрича, Зеленский атрофидаги можароларга икки хил изоҳ бўлиши мумкин: президент ёки ҳақиқатан ҳам атрофида содир бўлаётган ишлардан бехабар, ёки ўзини ҳеч нарса билмайдигандек кўрсатмоқда.
https://sputniknews.uz/20260512/zelenskyy-donbas-berish-rozilik-intervyu-57503967.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56900837_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_ec1bcd4138851cec56898f23dc260eb9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, нато, владимир зеленский, эммануэл макрон , коррупция
дунё янгиликлари, дунёда, нато, владимир зеленский, эммануэл макрон , коррупция
Мендель Зеленскийни ёлғон ваъдалар ва ҳокимиятда қолиш учун урушдан фойдаланишда айблади
Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби уни ғалаба ваъдаларини янгилаб, урушни тугатиш муддатларини доим кечиктиришда айблади
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Украина раҳбарини жамоатчилик кутилмаларини бошқариш, урушни тугатиш муддатларини мунтазам кечиктириш ва ҳокимиятни ўз қўлида жамлашда айблади.
Мендел X ижтимоий тармоғида Зеленский ҳар йили бир хил усулдан фойдаланишини ёзди
: аввал дадил ваъда берилади, у амалга ошмагач янги шартлар илгари сурилади, муддат кечиктирилади ва жамиятга яна "умид" таклиф қилинади.
У Зеленскийнинг 2023 йилни ғалаба йили сифатида кўрсатгани, 2024 йил кузида эса "ғалаба режаси" урушни 2025 йилдан кечиктирмай тугатиш имконини бериши мумкинлигини айтганини эслатди.
"Ҳозир 2026 йил август ойи, уруш эса давом этмоқда", — дея хулоса қилди Мендель.
Франциянинг Journal du Dimanche нашрига берган интервьюсида у Зеленскийнинг нопрофессионаллиги президентликнинг дастлабки йилларидаёқ кўринганини айтди. Менделнинг даъвосича, унинг Жо Байден маъмурияти, америкалик дипломатлар ва Ангела Меркель билан муносабатлари мураккаб бўлган.
Собиқ матбуот котиби Зеленскийни "Украинанинг асосий муаммоси" ва урушнинг "асосий бенефициари" деб атади. Унинг фикрича, ҳарбий ҳолат сабаб сайловлар ўтказилмаётгани Зеленскийнинг ҳокимиятда қолишига хизмат қилмоқда.
Мендель, шунингдек, Украина раҳбариятига яқин компаниялар Европа Иттифоқи ажратаётган маблағлардан фойда кўраётганини даъво қилди.
У Европа раҳбарлари, жумладан, Эммануэль Макрон учун ҳам Зеленский ҳақидаги аввалги тасаввурлар нотўғри бўлганини тан олиш қийинлигини айтди. Чунки бундай эътироф Украинага миллиардлаб евро ажратишга рози бўлган сиёсатчиларнинг обрўсига таъсир қилиши мумкин.
Менделнинг баҳосича, Зеленскийни Украинада ҳали ҳам қўллаб-қувватлаётганларнинг бир қисми давлат тизимида ишлайди ёки амалдаги тузумдан манфаат кўради. У Украинада авторитар бошқарув кучайганини айтиб, ҳарбий комиссариатлар фаолияти ва мажбурий сафарбарлик ҳолатларини мисол қилди.
"Зеленский одамларнинг давлатга ишончини йўқ қилди. Давлат мамлакатни тарк этганларни, фуқаролар эса давлатни айблаяпти — бу ўзаро хиёнатдир", — деди у.
Собиқ матбуот котиби коррупция мавзусига ҳам тўхталди. У Зеленскийнинг яқинлари турли коррупция ишларида тилга олинаётган бир пайтда президент улардан бехабар бўлишига ишониш қийинлигини таъкидлади.
Мендель "Миндич плёнкалари"ни мисол қилди. "Украинская правда" эълон қилган материалларда тадбиркор Тимур Миндич ва собиқ мудофаа вазири Рустем Умеровнинг Fire Point компанияси улушини эҳтимолий сотиш ва уни молиялаштиришни муҳокама қилгани айтилган.
Нашр Миндич компания бенефициарларидан бири бўлиши мумкинлигини қайд этган.
Fire Point эса ёзувларнинг ҳақиқийлиги расман тасдиқланмаганини билдириб, материалларни компанияни обрўсизлантиришга уриниш деб атаган ва Миллий коррупцияга қарши бюродан уларни текширишни сўраган.
Менделнинг фикрича, Зеленский атрофидаги можароларга икки хил изоҳ бўлиши мумкин: президент ёки ҳақиқатан ҳам атрофида содир бўлаётган ишлардан бехабар, ёки ўзини ҳеч нарса билмайдигандек кўрсатмоқда.