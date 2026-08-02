https://sputniknews.uz/20260802/usa-deportatsiya-uzbekistan-fuqaro-59439373.html
АҚШдан депортация қилинган 18 нафар Ўзбекистон фуқароси Тошкентга қайтарилди
АҚШдан депортация қилинган 18 нафар Ўзбекистон фуқароси Тошкентга қайтарилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва АҚШ ваколатли идоралари ҳамкорлигида миграция қонунларини бузгани учун депортация қилинган 18 нафар фуқаро махсус чартер рейси билан Тошкентга олиб келинди. Уларнинг хавфсиз қайтиши таъминланди.
2026-08-02T11:57+0500
2026-08-02T11:57+0500
2026-08-02T11:57+0500
депортация
ақш
қонунчилик
ўзбекистон
жамият
миграция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/15/48063876_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_c11f4ec91ae990022563ed2491573b4c.jpg
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. АҚШ миграция қонунчилиги талабларини бузгани учун депортация қилинган 18 нафар Ўзбекистон фуқароси 2 август куни махсус чартер рейси билан Тошкентга олиб келинди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Фуқароларни ватанга қайтариш Ўзбекистон ва АҚШ ваколатли идоралари ҳамкорлигида ташкил этилди.Ўзбекистон ноқонуний миграциянинг олдини олиш, хориждаги фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда зарурат туғилганда уларни ватанга қайтариш бўйича хорижий давлатлар билан ҳамкорликни давом эттирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260311/elchixona-tramp-deportatsiya-56218576.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/15/48063876_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3c893205ccf78e358af4bf4aa4f0d54f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
депортация, ақш, қонунчилик, ўзбекистон, жамият, миграция
депортация, ақш, қонунчилик, ўзбекистон, жамият, миграция
АҚШдан депортация қилинган 18 нафар Ўзбекистон фуқароси Тошкентга қайтарилди
Ўзбекистон ва АҚШ идоралари ҳамкорлигида миграция қонунларини бузган 18 нафар фуқаро махсус рейс билан ватанга қайтарилди
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik.
АҚШ миграция қонунчилиги талабларини бузгани учун депортация қилинган 18 нафар Ўзбекистон фуқароси 2 август куни махсус чартер рейси билан Тошкентга олиб келинди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Фуқароларни ватанга қайтариш Ўзбекистон ва АҚШ ваколатли идоралари ҳамкорлигида ташкил этилди.
Жараён давомида уларнинг шахси аниқланиб, зарур сафар ҳужжатлари расмийлаштирилди ва ташкилий-ҳуқуқий масалалар ҳал қилинди. Шунингдек, фуқароларнинг хавфсиз қайтиши таъминланди.
Ўзбекистон ноқонуний миграциянинг олдини олиш, хориждаги фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда зарурат туғилганда уларни ватанга қайтариш бўйича хорижий давлатлар билан ҳамкорликни давом эттирмоқда.