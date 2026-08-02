https://sputniknews.uz/20260802/afrikaliklar-spain-59438930.html
Сеутага йўлни миш-миш очдими: минглаб африкаликлар нега Испанияга интилди
Сеутага йўлни миш-миш очдими: минглаб африкаликлар нега Испанияга интилди
Sputnik Ўзбекистон
Испаниянинг Африкадаги Сеута шаҳрига қарийб 50 минг киши кириб келди. Оммавий оқимга суд қарорининг нотўғри талқини, ижтимоий тармоқлардаги видеолар ва Марокаш ёшлари орасидаги умидсизлик сабаб бўлди.
2026-08-02T11:19+0500
2026-08-02T11:19+0500
2026-08-02T11:19+0500
мигрантлар
миграция
африка
европа
испания
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/02/59438724_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4896e2ecb372e674eb2319859ae4ba79.jpg
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Испаниянинг Африкадаги Сеута шаҳрига икки кун ичида ўн минглаб одам кириб келиши оддий миграция эмас эди. Воқеани ижтимоий тармоқлардаги миш-миш, Марокаш ёшлари орасидаги иқтисодий умидсизлик ва Сеутанинг ўзига хос мақоми кучайтирди.Чегарадан ўтганларнинг асосий қисмини Марокаш фуқаролари, ёшлар ташкил этди. Улар узоқдан келган муҳожирлар эмас, Испания ҳудуди яқинида яшайдиган одамлар эди.Сеута Африка соҳилида жойлашган, аммо Испания таркибига киради. У Мелилья билан бирга Европа Иттифоқининг Африкадаги ягона қуруқлик чегарасини ташкил этади.Оммавий ҳаракатга Испания Олий судининг 29 июндаги қарори ҳақидаги хабарлар ҳам туртки бўлди. Суд денгиз орқали келганларга қуруқлик чегарасида қўлланадиган тезкор қайтариш тартибини татбиқ этиб бўлмаслигини белгилаган. Бу Испанияда қолиш ҳуқуқини бермаган, фақат ҳар бир ҳолатни ҳуқуқий тартибда кўриб чиқишни талаб қилган.Ижтимоий тармоқларда қарор “денгиздан кирсангиз, сизни қайтаришмайди” деган нотўғри талқинга айланди. Дастлабки гуруҳлар Сеутага етиб боргани ҳақидаги видеолар тарқалгач, занжирли таъсир юзага келди.Миш-миш тайёр ижтимоий муҳитга тушди. Марокашда 15–24 ёшлиларнинг тўртдан бири ўқимайди, ишламайди ва касбий тайёргарликдан ҳам ўтмайди. Кам маош, иш ўринлари етишмаслиги ва келажакка ишончсизлик хавфли йўлни ҳам имкониятдек кўрсатди. Ёзда денгизнинг тинчроқ бўлиши сузиб ўтишга уринганлар сонини оширди.Бу воқеа шуни кўрсатди: баъзан чегаранинг ҳақиқатан очилиши шарт эмас. Нотўғри талқин қилинган қарор, бир нечта видео ва йиллар давомида тўпланган умидсизликнинг ўзи катта оқимни юзага келтириши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260801/53-000-dan-ortiq-migrant-ispaniyadan-marokashga-qaytib-ketdi-59424348.html
африка
европа
испания
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/02/59438724_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c93219349ec40f68362efa25cf0d5917.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мигрантлар, миграция, африка, европа, испания, дунё янгиликлари
мигрантлар, миграция, африка, европа, испания, дунё янгиликлари
Сеутага йўлни миш-миш очдими: минглаб африкаликлар нега Испанияга интилди
Сеутага ўн минглаб одам оқиб келишига чегара эмас, миш-миш, иқтисодий умидсизлик ва шаҳарнинг ноодатий мақоми туртки бўлди.
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Испаниянинг Африкадаги Сеута шаҳрига икки кун ичида ўн минглаб одам кириб келиши оддий миграция эмас эди. Воқеани ижтимоий тармоқлардаги миш-миш, Марокаш ёшлари орасидаги иқтисодий умидсизлик ва Сеутанинг ўзига хос мақоми кучайтирди.
Чегарадан ўтганларнинг асосий қисмини Марокаш фуқаролари, ёшлар ташкил этди. Улар узоқдан келган муҳожирлар эмас, Испания ҳудуди яқинида яшайдиган одамлар эди.
Сеута Африка соҳилида жойлашган, аммо Испания таркибига киради. У Мелилья билан бирга Европа Иттифоқининг Африкадаги ягона қуруқлик чегарасини ташкил этади.
Шу боис чегарадан ўтиш кўпчилик тасаввурида “Европага кириш” билан тенг. Аммо Сеутага етиб келиш Испания материги ёки Шенген ҳудудига эркин ўтиш ҳуқуқини бермайди.
Оммавий ҳаракатга Испания Олий судининг 29 июндаги қарори ҳақидаги хабарлар ҳам туртки бўлди. Суд денгиз орқали келганларга қуруқлик чегарасида қўлланадиган тезкор қайтариш тартибини татбиқ этиб бўлмаслигини белгилаган. Бу Испанияда қолиш ҳуқуқини бермаган, фақат ҳар бир ҳолатни ҳуқуқий тартибда кўриб чиқишни талаб қилган.
Ижтимоий тармоқларда қарор “денгиздан кирсангиз, сизни қайтаришмайди” деган нотўғри талқинга айланди. Дастлабки гуруҳлар Сеутага етиб боргани ҳақидаги видеолар тарқалгач, занжирли таъсир юзага келди.
Миш-миш тайёр ижтимоий муҳитга тушди. Марокашда 15–24 ёшлиларнинг тўртдан бири ўқимайди, ишламайди ва касбий тайёргарликдан ҳам ўтмайди. Кам маош, иш ўринлари етишмаслиги ва келажакка ишончсизлик хавфли йўлни ҳам имкониятдек кўрсатди. Ёзда денгизнинг тинчроқ бўлиши сузиб ўтишга уринганлар сонини оширди.
Сеута “Европага очиқ эшик” эмаслиги тезда маълум бўлди. Материкка ўтиш имкони бўлмади, қабул марказлари тўлди ва кўпчилик ортга қайтди. Испания расмийларига кўра, қарийб 50 минг кишининг 48 мингдан ортиғи икки кун ичида Марокашга қайтган.
Бу воқеа шуни кўрсатди: баъзан чегаранинг ҳақиқатан очилиши шарт эмас. Нотўғри талқин қилинган қарор, бир нечта видео ва йиллар давомида тўпланган умидсизликнинг ўзи катта оқимни юзага келтириши мумкин.