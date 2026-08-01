https://sputniknews.uz/20260801/53-000-dan-ortiq-migrant-ispaniyadan-marokashga-qaytib-ketdi-59424348.html
53 000 дан ортиқ мигрант Испаниядан Марокашга қайтиб кетди
53 000 дан ортиқ мигрант Испаниядан Марокашга қайтиб кетди
Sputnik Ўзбекистон
Сеутага ноқонуний кириб келган мигрантларнинг аксарияти қайтиб Марокашга кетди. 01.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-01T11:59+0500
2026-08-01T11:59+0500
2026-08-01T12:31+0500
испания
миграция
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18823400_0:60:3235:1880_1920x0_80_0_0_b88d08e0e75270abc6e20089acd69919.jpg
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Испания хавфсизлик кучлари маълумотларига кўра, бир кун ичида 53 мингдан ортиқ мигрантлар марокашга қайтиб кетган. Эслатиб ўтамиз кеча Африка шимолида жорйлашган Испаниянинг Сеута шаҳрига 60 мингга яқин марокашлик мигрантлар сузиб ва қуруқлик чегаралари орқали ноқонуний кириб келган эди. Маҳаллий ОАВлага кўра, бунга Испания Олий судининг денгиз орқали сузиб келган ноқонуний мигрантларни дарҳол орақага қайтаришни таъқиқлаш ҳақидаги қарори сабаб бўлган. Ушбу ҳолат туфайли Сеутада фавқулодда вазият эълон қилинган ва қўшимча ҳарбий кучлар киритилган. Испания бош вазири Педро Санчез буни ҳужум ва мамлакатнинг ҳудудий яхлитлигини бузиш деб атади.Сеута шаҳарида эса ўтган оқшом мигрантлар кўчаларда тунаб қолган ва овқат излаб озиқ-овқат магазинларига кирган. Денгиздан сузиб ўтиш вақти 60дан зиёд мигрантлар қурбон бўлган. Сеута — Африканинг шимолий қирғоғида жойлашган, Марокаш билан чегарада жойлашган Испания анклави. Мелиля билан биргаликда у Европа Иттифоқи ва Африка ўртасидаги ягона қуруқлик чегарасини ташкил қилади ва Европа Иттифоқига ноқонуний миграциянинг асосий йўналиши ҳисобланади.
испания
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18823400_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_9ede91a846fe1ca714b00ac30afd9241.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
испания, миграция, европа иттифоқи
испания, миграция, европа иттифоқи
53 000 дан ортиқ мигрант Испаниядан Марокашга қайтиб кетди
11:59 01.08.2026 (янгиланди: 12:31 01.08.2026)
Сеутага ноқонуний кириб келган мигрантларнинг аксарияти қайтиб Марокашга кетди.
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Испания хавфсизлик кучлари маълумотларига кўра, бир кун ичида 53 мингдан ортиқ мигрантлар марокашга қайтиб кетган.
Эслатиб ўтамиз кеча Африка шимолида жорйлашган Испаниянинг Сеута шаҳрига 60 мингга яқин марокашлик мигрантлар сузиб ва қуруқлик чегаралари орқали ноқонуний кириб келган эди.
Маҳаллий ОАВлага кўра, бунга Испания Олий судининг денгиз орқали сузиб келган ноқонуний мигрантларни дарҳол орақага қайтаришни таъқиқлаш ҳақидаги қарори сабаб бўлган.
Ушбу ҳолат туфайли Сеутада фавқулодда вазият эълон қилинган ва қўшимча ҳарбий кучлар киритилган. Испания бош вазири Педро Санчез буни ҳужум ва мамлакатнинг ҳудудий яхлитлигини бузиш деб атади.
Сеута шаҳарида эса ўтган оқшом мигрантлар кўчаларда тунаб қолган ва овқат излаб озиқ-овқат магазинларига кирган.
Денгиздан сузиб ўтиш вақти 60дан зиёд мигрантлар қурбон бўлган.
Сеута — Африканинг шимолий қирғоғида жойлашган, Марокаш билан чегарада жойлашган Испания анклави. Мелиля билан биргаликда у Европа Иттифоқи ва Африка ўртасидаги ягона қуруқлик чегарасини ташкил қилади ва Европа Иттифоқига ноқонуний миграциянинг асосий йўналиши ҳисобланади.