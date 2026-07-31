https://sputniknews.uz/20260731/marokashdan-ispaniyaga-qariyb-50-000-migrant-otdi-59409494.html
Марокашдан Испанияга қарийб 50 000 мигрант ўтди
Марокашдан Испанияга қарийб 50 000 мигрант ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Испаниянинг Сеута автоном шаҳрига денгиз ва қуруқлик орқали 49 минг мигрантлар ўтди. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-31T16:26+0500
2026-07-31T16:26+0500
2026-07-31T16:26+0500
испания
марокаш
мигрантлар
чегара
европа иттифоқи
африка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1f/59409122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a90a0d94e80a2340fbca6e6b80de305.png
ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Сўнгги 24 соат ичида Африка шимолида жойлашган Испаниянинг Сеута шаҳрига қарийб 49 000 мигрант ноқонуний чегарани кесиб ўтган. Бу ҳақида Миллий хавфсизлик департаментига таяниб, Садена СEР радиостанцияси хабар қилмоқда. Шаҳарда Марокашдан сузиш ва пиёда юриш орқали етиб боришга уринаётган мигрантлар оқими кескин ошди. Пайшанба куни вазият айниқса кескинлашди: сўнгги ўн кун ичида чегарани 1500 дан 2000 гача ноқонуний муҳожирлар кесиб ўтган бўлса, бир кун олдин уларнинг сони ўн мингга етди.ЭФE маълумотларига кўра, одамларнинг аксарияти Кастиллежос ва Сеута ўртасидаги тўсиқни бузиб ўтганида полиция йўқ бўлган. Хавфсизлик кучлари кейинроқ етиб келган ва аралашган.Испания Ички ишлар вазирлиги қўшин юборишга ваъда берди, Бош вазир Педро Санчес эса вазиятни тинчлантириш учун барча зарур ресурсларни сафарбар қилишга ваъда берди.Италия ва яна бир қатор ЕИ давлатлари ушбу вазият туфайли Испания билан шенген ҳудуди ҳақидаги шартномани вақтинча тўхтатиб туришни кўриб чиқмоқда. Сеута — Африканинг шимолий соҳилида Гибралтар бўғозининг қаршисида жойлашган Испаниянинг автоном шаҳри. Унинг майдони: 18,5 км²; аҳолиси: 84 263 кишини ташкил қилади. Марокаш ушбу ҳудудга даъво қилмоқда.
испания
марокаш
африка
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Почти 50 тысяч мигрантов проникли в испанскую Сеуту
Sputnik Ўзбекистон
Почти 50 тысяч мигрантов проникли в испанскую Сеуту
2026-07-31T16:26+0500
true
PT0M34S
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1f/59409122_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8c4bd880a4be9a9266b3c2a3cd45105e.png
Сотни мигрантов бегом прорываются в испанскую Сеуту
Sputnik Ўзбекистон
Сотни мигрантов бегом прорываются в испанскую Сеуту
2026-07-31T16:26+0500
true
PT3M05S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
испания, марокаш, мигрантлар, чегара, европа иттифоқи, африка, видео
испания, марокаш, мигрантлар, чегара, европа иттифоқи, африка, видео
Марокашдан Испанияга қарийб 50 000 мигрант ўтди
Испаниянинг Сеута автоном шаҳрига денгиз ва қуруқлик орқали 49 минг мигрантлар ўтди.
ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Сўнгги 24 соат ичида Африка шимолида жойлашган Испаниянинг Сеута шаҳрига қарийб 49 000 мигрант ноқонуний чегарани кесиб ўтган. Бу ҳақида Миллий хавфсизлик департаментига таяниб, Садена СEР радиостанцияси хабар қилмоқда.
Улардан камида 7 000 нафари вояга етмаганлар эканлиги аниқланган. Сеута аҳолисининг умумий сони тахминан 83 000 кишини ташкил қилади.
Шаҳарда Марокашдан сузиш ва пиёда юриш орқали етиб боришга уринаётган мигрантлар оқими кескин ошди. Пайшанба куни вазият айниқса кескинлашди: сўнгги ўн кун ичида чегарани 1500 дан 2000 гача ноқонуний муҳожирлар кесиб ўтган бўлса, бир кун олдин уларнинг сони ўн мингга етди.
ЭФE маълумотларига кўра, одамларнинг аксарияти Кастиллежос ва Сеута ўртасидаги тўсиқни бузиб ўтганида полиция йўқ бўлган. Хавфсизлик кучлари кейинроқ етиб келган ва аралашган.
Испания Ички ишлар вазирлиги қўшин юборишга ваъда берди, Бош вазир Педро Санчес эса вазиятни тинчлантириш учун барча зарур ресурсларни сафарбар қилишга ваъда берди.
Италия ва яна бир қатор ЕИ давлатлари ушбу вазият туфайли Испания билан шенген ҳудуди ҳақидаги шартномани вақтинча тўхтатиб туришни кўриб чиқмоқда.
Сеута — Африканинг шимолий соҳилида Гибралтар бўғозининг қаршисида жойлашган Испаниянинг автоном шаҳри. Унинг майдони: 18,5 км²; аҳолиси: 84 263 кишини ташкил қилади. Марокаш ушбу ҳудудга даъво қилмоқда.