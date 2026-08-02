https://sputniknews.uz/20260802/afghanistan-savdo-59442391.html
Афғонистон савдоси Марказий Осиёга бурилди — Ўзбекистон асосий етказиб берувчилар қаторида
Афғонистон савдоси Марказий Осиёга бурилди — Ўзбекистон асосий етказиб берувчилар қаторида
Sputnik Ўзбекистон
Покистон йўналишидаги узилишлар Афғонистон савдосини Марказий Осиё ва Эрон томон бурди. Ўзбекистон асосий етказиб берувчилардан бири бўлиб қолмоқда, аммо мамлакат иқтисодиёти транзит йўллари ва ички даромадларга қаттиқ боғлиқ.
2026-08-02T17:08+0500
2026-08-02T17:08+0500
2026-08-02T17:08+0500
марказий осиё
покистон
иқтисод
жаҳон банки
транзит ташиш
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/08/55554225_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_f7bcfdf787682f8a3a53191e3560b196.jpg
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Афғонистон ташқи савдоси Покистон йўналишидаги логистик муаммолар сабаб Марказий Осиё ва Эрон томон сезиларли бурилди. Жаҳон банкининг июль ҳисоботига кўра, мамлакат импортининг 48 фоизи Марказий Осиё йўлаклари, 46 фоизи эса Эрон орқали амалга оширилмоқда. Покистоннинг улуши деярли нолга тушган.Афғонистонга асосий товар етказиб берувчилар қаторида Эрон, Хитой, БАА, Ўзбекистон ва Қозоғистон бор. Ҳиндистон эса афғон маҳсулотларининг энг йирик бозорига айланиб, экспортнинг 33,6 фоизини қабул қилмоқда.Июнь ойида Афғонистон импорти бир ойда 10 фоизга ўсиб, 1,062 млрд долларга етди. Йиллик инфляция майдаги 8 фоиздан 7,6 фоизга пасайди. Озиқ-овқат нархлари мавсумий арзонлашган бўлса-да, уй-жой, тиббий хизмат ва транспорт харажатлари юқорилигича қолмоқда.Жаҳон банки ички талаб ва давлат даромадларида нисбий барқарорликни қайд этган. Бироқ аҳоли сонининг тез ўсиши, мигрантларнинг оммавий қайтиши ва иш ўринлари етишмаслиги иқтисодий ўсиш таъсирини пасайтирмоқда. Аҳоли жон бошига реал даромад “Толибон” ҳокимиятга келишидан олдинги даражадан 5,6 фоиз паст.Бюджет ҳам ички солиқлар ва йиғимларга қаттиқ боғлиқ. Хавфсизлик харажатлари давлат сарфларининг қарийб ярмини эгаллаётгани таълим, инфратузилма ва хусусий секторни ривожлантириш имкониятларини чеклайди.Чегаралар ёпилиши ёки минтақавий кескинлик импорт нархларини ошириб, бюджет ва аҳоли турмуш даражасига янги босим ўтказиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-eksport-58724246.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/08/55554225_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_52231055df486670c9eaefaa2bcf3fa1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий осиё, покистон, иқтисод, жаҳон банки, транзит ташиш, экспорт
марказий осиё, покистон, иқтисод, жаҳон банки, транзит ташиш, экспорт
Афғонистон савдоси Марказий Осиёга бурилди — Ўзбекистон асосий етказиб берувчилар қаторида
Афғонистон импортининг 48 фоизи Марказий Осиё йўлакларига тўғри келмоқда, Ўзбекистон асосий етказиб берувчилар қаторида.
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik.
Афғонистон ташқи савдоси Покистон йўналишидаги логистик муаммолар сабаб Марказий Осиё ва Эрон томон сезиларли бурилди. Жаҳон банкининг июль ҳисоботига кўра
, мамлакат импортининг 48 фоизи Марказий Осиё йўлаклари, 46 фоизи эса Эрон орқали амалга оширилмоқда. Покистоннинг улуши деярли нолга тушган.
Афғонистонга асосий товар етказиб берувчилар қаторида Эрон, Хитой, БАА, Ўзбекистон ва Қозоғистон бор. Ҳиндистон эса афғон маҳсулотларининг энг йирик бозорига айланиб, экспортнинг 33,6 фоизини қабул қилмоқда.
Янги йўналиш Ўзбекистон учун транзит хизматлари, электр энергияси, озиқ-овқат ва саноат маҳсулотлари экспортини кенгайтириш имконини оширади.
Июнь ойида Афғонистон импорти бир ойда 10 фоизга ўсиб, 1,062 млрд долларга етди. Йиллик инфляция майдаги 8 фоиздан 7,6 фоизга пасайди. Озиқ-овқат нархлари мавсумий арзонлашган бўлса-да, уй-жой, тиббий хизмат ва транспорт харажатлари юқорилигича қолмоқда.
Жаҳон банки ички талаб ва давлат даромадларида нисбий барқарорликни қайд этган. Бироқ аҳоли сонининг тез ўсиши, мигрантларнинг оммавий қайтиши ва иш ўринлари етишмаслиги иқтисодий ўсиш таъсирини пасайтирмоқда. Аҳоли жон бошига реал даромад “Толибон” ҳокимиятга келишидан олдинги даражадан 5,6 фоиз паст.
Бюджет ҳам ички солиқлар ва йиғимларга қаттиқ боғлиқ. Хавфсизлик харажатлари давлат сарфларининг қарийб ярмини эгаллаётгани таълим, инфратузилма ва хусусий секторни ривожлантириш имкониятларини чеклайди.
Марказий Осиё орқали савдонинг кенгайиши Афғонистон таъминот занжирларини барқарорлаштириши мумкин. Аммо оз сонли ҳамкорлар ва чекланган транзит йўлакларига қарамлик асосий хавф бўлиб қолмоқда.
Чегаралар ёпилиши ёки минтақавий кескинлик импорт нархларини ошириб, бюджет ва аҳоли турмуш даражасига янги босим ўтказиши мумкин.