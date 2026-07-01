https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-eksport-58724246.html
Ўзбекистон экспорти 13,3 млрд долларга етди — энг кўп маҳсулот Россияга етказиб берилди
Ўзбекистон экспорти 13,3 млрд долларга етди — энг кўп маҳсулот Россияга етказиб берилди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистон экспорти олтинни ҳисобга олмаган ҳолда 13,3 млрд долларга етди. Асосий экспорт бозорлари Россия, Хитой ва Афғонистон бўлди.
2026-07-01T09:28+0500
2026-07-01T09:28+0500
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савдо
иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
ўзбекистон
россия
экспорт
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ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистон экспорти олтин экспортини ҳисобга олмаган ҳолда 13,3 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28,5 фоизга ёки 3 миллиард долларга кўп. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ҳисобот даврида хизматлар экспорти 5 млрд долларга, тўқимачилик маҳсулотлари экспорти 1,5 млрд долларга, мева-сабзавот маҳсулотлари 881,2 млн долларга етган. Қурилиш материаллари экспорти 680,2 млн доллар, заргарлик буюмлари 654 млн доллар, электротехника саноати маҳсулотлари 595,8 млн доллар, озиқ-овқат маҳсулотлари эса 577,6 млн долларни ташкил этган.Кейинги ўринларда Хитой — 1,2 млрд доллар, Афғонистон — 728,5 млн доллар, Қозоғистон — 562 млн доллар, Туркия — 414,2 млн доллар ва Қирғизистон — 409 млн доллар қайд этилган.Вазирлик маълумотларига кўра, шу даврда Ўзбекистон 7 та янги мамлакатга экспорт йўлга қўйган.
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савдо, иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ўзбекистон, россия, экспорт
савдо, иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ўзбекистон, россия, экспорт
Ўзбекистон экспорти 13,3 млрд долларга етди — энг кўп маҳсулот Россияга етказиб берилди
09:28 01.07.2026 (янгиланди: 10:04 01.07.2026)
Ўсишда хизматлар ва тўқимачилик етакчи бўлди, энг кўп экспорт Россияга тўғри келди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистон экспорти олтин экспортини ҳисобга олмаган ҳолда 13,3 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28,5 фоизга ёки 3 миллиард долларга кўп. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳисобот даврида хизматлар экспорти 5 млрд долларга, тўқимачилик маҳсулотлари экспорти 1,5 млрд долларга, мева-сабзавот маҳсулотлари 881,2 млн долларга етган. Қурилиш материаллари экспорти 680,2 млн доллар, заргарлик буюмлари 654 млн доллар, электротехника саноати маҳсулотлари 595,8 млн доллар, озиқ-овқат маҳсулотлари эса 577,6 млн долларни ташкил этган.
Экспорт бўйича асосий савдо ҳамкорлари қаторида Россия етакчилик қилмоқда — ушбу мамлакатга экспорт ҳажми 1,8 млрд долларга етган.
Кейинги ўринларда Хитой — 1,2 млрд доллар, Афғонистон — 728,5 млн доллар, Қозоғистон — 562 млн доллар, Туркия — 414,2 млн доллар ва Қирғизистон — 409 млн доллар қайд этилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, шу даврда Ўзбекистон 7 та янги мамлакатга экспорт йўлга қўйган.
Маълумот учун, Миллий статистика қўмитасининг сўнгги очиқ статистикасига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистоннинг номонетар олтин экспорти 1,5 млрд долларни ташкил этган.