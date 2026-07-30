https://sputniknews.uz/20260730/vetnam-vingroup-uzbekistan-reja-59371302.html
ОАВ: Вьетнам компанияси Ўзбекистонда йирик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда
ОАВ: Вьетнам компанияси Ўзбекистонда йирик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Vingroup Тошкентда "Vietnam Town" барпо этишни режалаштирмоқда. Лойиҳа уй-жойлар, савдо марказлари, мактаблар, шифохоналар ва электромобил инфратузилмасини қамраб олиши мумкин.
2026-07-30T10:04+0500
2026-07-30T10:04+0500
2026-07-30T10:17+0500
қурилиш
вьетнам
такси
электромобиль
уй
ўзбекистон
транспорт
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59371131_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_30216d909432cd9e2ef05a3f936651b7.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Вьетнамнинг энг йирик хусусий компанияси "Vingroup" Тошкентда "Vietnam Town" номли йирик шаҳарсозлик мажмуасини барпо этишни режалаштирмоқда. "Associated Press" эълон қилган таҳлилида ушбу лойиҳани компаниянинг халқаро бозорларга чиқиш стратегиясидаги муҳим йўналишлардан бири сифатида қайд этди.Тошкентдаги мажмуа "Vingroup" Вьетнамда амалга оширган комплекс шаҳарсозлик лойиҳалари намунасида ташкил этилиши мумкин. Лойиҳа бўйича дастлабки келишув 2025 йил декабрда "Vingroup" ҳамда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ўртасида имзоланган меморандумда белгиланган."Vingroup" компаниясининг расмий ахборотига кўра, Ўзбекистон томони Тошкентнинг қулай ҳудудларидан бирида қарийб минг гектар ер майдонини лойиҳани ўрганиш, концепциясини ишлаб чиқиш ва инвестиция таклифини тайёрлаш учун тақдим этишга тайёрлигини билдирган.Меморандумда экологик транспорт соҳасидаги ҳамкорлик ҳам назарда тутилган. Хусусан, Ўзбекистонда "VinFast" электромобиллари асосида электр такси ва шаҳар транспорт хизматларини йўлга қўйиш, қувватлаш станциялари ҳамда хизмат кўрсатиш инфратузилмасини яратиш имкониятлари ўрганилади."Associated Press" маълумотига кўра, "Vingroup" ҳозир камида 15 та мамлакатда қарийб 20 та йирик лойиҳани режалаштирмоқда.
https://sputniknews.uz/20251225/uzbekistan-vietnam-bayonnoma-54453524.html
вьетнам
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59371131_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_2a4c2b3c570be4a0132a06181aa02fd0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қурилиш, вьетнам, такси, электромобиль, уй, ўзбекистон, транспорт, жамият
қурилиш, вьетнам, такси, электромобиль, уй, ўзбекистон, транспорт, жамият
ОАВ: Вьетнам компанияси Ўзбекистонда йирик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда
10:04 30.07.2026 (янгиланди: 10:17 30.07.2026)
AP нашрига кўра, "Vingroup" Тошкентда турар жойлар ва ижтимоий объектларни қамраб олган "Вьетнам квартали"ни барпо этишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Вьетнамнинг энг йирик хусусий компанияси "Vingroup" Тошкентда "Vietnam Town" номли йирик шаҳарсозлик мажмуасини барпо этишни режалаштирмоқда. "Associated Press" эълон қилган таҳлилида ушбу лойиҳани компаниянинг халқаро бозорларга чиқиш стратегиясидаги муҳим йўналишлардан бири сифатида қайд этди
.
Тошкентдаги мажмуа "Vingroup" Вьетнамда амалга оширган комплекс шаҳарсозлик лойиҳалари намунасида ташкил этилиши мумкин.
Унда турар жойлар, савдо ва маданият объектлари, мактаблар, шифохоналар, маиший хизматлар ҳамда электромобилларни қувватлаш инфратузилмасини бир ҳудудда жойлаштириш кўзда тутилмоқда. Лойиҳа замонавий ва барқарор шаҳар муҳитини яратишга қаратилган.
Лойиҳа бўйича дастлабки келишув 2025 йил декабрда "Vingroup" ҳамда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ўртасида имзоланган меморандумда белгиланган.
"Vingroup" компаниясининг расмий ахборотига кўра, Ўзбекистон томони Тошкентнинг қулай ҳудудларидан бирида қарийб минг гектар ер майдонини лойиҳани ўрганиш, концепциясини ишлаб чиқиш ва инвестиция таклифини тайёрлаш учун тақдим этишга тайёрлигини билдирган.
Меморандумда экологик транспорт соҳасидаги ҳамкорлик ҳам назарда тутилган. Хусусан, Ўзбекистонда "VinFast" электромобиллари асосида электр такси ва шаҳар транспорт хизматларини йўлга қўйиш, қувватлаш станциялари ҳамда хизмат кўрсатиш инфратузилмасини яратиш имкониятлари ўрганилади.
Бундан ташқари, томонлар меҳмонхоналар, кўнгилочар объектлар, гольф майдонлари ва бошқа инфратузилмани қамраб олган туристик мажмуа ташкил этиш истиқболларини ҳам муҳокама қилишга келишган.
"Associated Press" маълумотига кўра, "Vingroup" ҳозир камида 15 та мамлакатда қарийб 20 та йирик лойиҳани режалаштирмоқда.