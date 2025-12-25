https://sputniknews.uz/20251225/uzbekistan-vietnam-bayonnoma-54453524.html
Савдо, туризм ва аграр соҳада ҳамкорлик: Ўзбекистон ва Вьетнам баённома имзолади
Савдо, туризм ва аграр соҳада ҳамкорлик: Ўзбекистон ва Вьетнам баённома имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ханойда Ўзбекистон ва Вьетнам Ҳукуматлараро комиссиясининг 8-йиғилиши ўтказилди. Савдо, инвестиция, транспорт, таълим ва туризм соҳаларида ҳамкорлик муҳокама қилинди.
2025-12-25T11:35+0500
2025-12-25T11:35+0500
2025-12-25T11:35+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
битим
ўзбекистон
вьетнам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54452298_49:0:1233:666_1920x0_80_0_0_45a90b931190163f751ab57375f164a2.jpg
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Ханой шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон ва Вьетнам ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамда илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро комиссиянинг 8-йиғилишида баённома имзоланди.Таъкидланишича, мазкур ҳужжат муҳокама қилинган лойиҳа ва ташаббусларни амалга оширишга қаратилган келишилган чора-тадбирлар мажмуасини ўз ичига олади.Йиғилиш Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ўринбосари Ильзат Касимов ҳамда Вьетнам саноат ва савдо вазири ўринбосари Фан Тхи Тханг ҳамраислигида ўтказилди.Савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика, таълим ҳамда туризм соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20251203/mintaqalararo-hamkorlik-yol-xarita-53916922.html
ўзбекистон
вьетнам
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54452298_197:0:1085:666_1920x0_80_0_0_6aad694fcefa025b99e55a1749d3e599.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон вьетнам ҳамкорлиги, ханой ўзбекистон вьетнам, ҳукуматлараро комиссия, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, илмий-техникавий ҳамкорлик, савдо, инвестиция, қишлоқ хўжалиги, транспорт логистика, туризм.
ўзбекистон вьетнам ҳамкорлиги, ханой ўзбекистон вьетнам, ҳукуматлараро комиссия, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, илмий-техникавий ҳамкорлик, савдо, инвестиция, қишлоқ хўжалиги, транспорт логистика, туризм.
Савдо, туризм ва аграр соҳада ҳамкорлик: Ўзбекистон ва Вьетнам баённома имзолади
Баённома икки мамлакат ўртасидаги савдо, транспорт, туризм ва аграр соҳаларда қўшма лойиҳа ҳамда ташаббусларни амалга оширишга қаратилган чора-тадбирларни қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik.
Ханой шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон ва Вьетнам ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамда илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро комиссиянинг 8-йиғилишида баённома имзоланди
.
Таъкидланишича, мазкур ҳужжат муҳокама қилинган лойиҳа ва ташаббусларни амалга оширишга қаратилган келишилган чора-тадбирлар мажмуасини ўз ичига олади.
Йиғилиш Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ўринбосари Ильзат Касимов ҳамда Вьетнам саноат ва савдо вазири ўринбосари Фан Тхи Тханг ҳамраислигида ўтказилди.
Учрашув давомида томонлар ўзаро ҳамкорликнинг жорий ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.
Савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика, таълим ҳамда туризм соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.