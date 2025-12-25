Ўзбекистон
Савдо, туризм ва аграр соҳада ҳамкорлик: Ўзбекистон ва Вьетнам баённома имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ханойда Ўзбекистон ва Вьетнам Ҳукуматлараро комиссиясининг 8-йиғилиши ўтказилди. Савдо, инвестиция, транспорт, таълим ва туризм соҳаларида ҳамкорлик муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Ханой шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон ва Вьетнам ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамда илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро комиссиянинг 8-йиғилишида баённома имзоланди.Таъкидланишича, мазкур ҳужжат муҳокама қилинган лойиҳа ва ташаббусларни амалга оширишга қаратилган келишилган чора-тадбирлар мажмуасини ўз ичига олади.Йиғилиш Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ўринбосари Ильзат Касимов ҳамда Вьетнам саноат ва савдо вазири ўринбосари Фан Тхи Тханг ҳамраислигида ўтказилди.Савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика, таълим ҳамда туризм соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Баённома икки мамлакат ўртасидаги савдо, транспорт, туризм ва аграр соҳаларда қўшма лойиҳа ҳамда ташаббусларни амалга оширишга қаратилган чора-тадбирларни қамраб олади.
