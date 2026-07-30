https://sputniknews.uz/20260730/tashkent-bozor-savdo-chiqarilish-59374944.html
Тошкентдаги 35 та бозор ва савдо объекти оммавий савдога чиқарилади
Тошкентдаги 35 та бозор ва савдо объекти оммавий савдога чиқарилади
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарори билан Тошкентдаги 35 та бозор, савдо комплекси ва шохобча оммавий савдога чиқарилади. Йирик объектлар учун мастер-режа тайёрланади, саноат биноларини харид қилишга имтиёзли кредит ажратилади.
2026-07-30T10:59+0500
2026-07-30T10:59+0500
2026-07-30T11:14+0500
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ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президентнинг Тошкентни 2026–2027 йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тўғрисидаги қарори билан пойтахтдаги 35 та бозор, савдо комплекси ва уларнинг шохобчаси оммавий савдога чиқарилади.Рўйхатда ер майдони бўйича энг йирик объектлар — 23,7 гектарлик Сергели машина бозори, 15,1 гектарлик Янгиобод ихтисослашган бозори, 12,2 гектарлик "Чилонзор" буюм савдо комплекси ва 9,2 гектарлик "Ўрикзор" савдо комплекси бор. Ҳужжат изоҳида объектга қараб бозорни бошқарувчи жамиятдаги давлат улуши ёки унинг бино-иншоотлари сотилиши мумкинлиги кўрсатилган. Савдолар "Тошкент инвест компанияси" буюртмаси асосида ўтказилади. Компания ҳар бир объект учун мастер-режа ва "тайёр бизнес" лойиҳасини ишлаб чиқади. Харидорга бозор ўрнида замонавий экобозор, савдо ва хизмат кўрсатиш, кўнгилочар марказлар ҳамда кўп қаватли автотураргоҳ ташкил этиш шарти қўйилади.Қарорда саноат учун ҳам янги механизмлар белгиланган. "Тошкент шаҳар саноат зоналари дирекцияси" ва "Индустриал ҳудудни бошқариш дирекцияси" кўп қаватли саноат объектларини барпо этади. Тадбиркорлар бундай объектлардан 1 000 квадрат метргача майдонни сотиб олиш учун 7 йилга, икки йилгача имтиёзли давр билан, йиллик 10 фоизли кредит олиши мумкин. Бу имтиёз бозорларни харид қилишга эмас, кўп қаватли саноат биноларига тааллуқли.
https://sputniknews.uz/20260225/prezident-qurilish-rejalar-taqdim-etilish-55942472.html
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янги қонун, деҳқон бозорлари, бозор, қурилиш, тадбиркор, аукцион, иқтисод, тошкент
янги қонун, деҳқон бозорлари, бозор, қурилиш, тадбиркор, аукцион, иқтисод, тошкент
Тошкентдаги 35 та бозор ва савдо объекти оммавий савдога чиқарилади
10:59 30.07.2026 (янгиланди: 11:14 30.07.2026)
Тошкентдаги 35 та бозор ва савдо объекти оммавий савдога чиқарилади, йириклари инвесторларга янги шартларда таклиф этилади.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Президентнинг Тошкентни 2026–2027 йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тўғрисидаги қарори билан пойтахтдаги 35 та бозор, савдо комплекси ва уларнинг шохобчаси оммавий савдога чиқарилади
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Рўйхатда ер майдони бўйича энг йирик объектлар — 23,7 гектарлик Сергели машина бозори, 15,1 гектарлик Янгиобод ихтисослашган бозори, 12,2 гектарлик "Чилонзор" буюм савдо комплекси ва 9,2 гектарлик "Ўрикзор" савдо комплекси бор.
Шунингдек, Наврўз, Бек тўпи, Сергели деҳқон, Паркент универсал, Авиасозлар, Қорақамиш, Фарҳод ва Қўйлиқ бозорлари ҳамда қатор кичик шохобчалар рўйхатга киритилган.
Ҳужжат изоҳида объектга қараб бозорни бошқарувчи жамиятдаги давлат улуши ёки унинг бино-иншоотлари сотилиши мумкинлиги кўрсатилган.
Савдолар "Тошкент инвест компанияси" буюртмаси асосида ўтказилади. Компания ҳар бир объект учун мастер-режа ва "тайёр бизнес" лойиҳасини ишлаб чиқади. Харидорга бозор ўрнида замонавий экобозор, савдо ва хизмат кўрсатиш, кўнгилочар марказлар ҳамда кўп қаватли автотураргоҳ ташкил этиш шарти қўйилади.
Қарорда саноат учун ҳам янги механизмлар белгиланган. "Тошкент шаҳар саноат зоналари дирекцияси" ва "Индустриал ҳудудни бошқариш дирекцияси" кўп қаватли саноат объектларини барпо этади.
Майдонлар биринчи навбатда шу ҳудудда ишлаётган тадбиркорларга таклиф қилинади, инвесторлар эса электрон онлайн аукцион орқали жалб этилиши мумкин.
Тадбиркорлар бундай объектлардан 1 000 квадрат метргача майдонни сотиб олиш учун 7 йилга, икки йилгача имтиёзли давр билан, йиллик 10 фоизли кредит олиши мумкин. Бу имтиёз бозорларни харид қилишга эмас, кўп қаватли саноат биноларига тааллуқли.