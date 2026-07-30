https://sputniknews.uz/20260730/saraton-qarshi-dori-59376775.html
Саратонга қарши янги дори яратишда ўзбекистонлик олим муҳим натижага эришди
Саратонга қарши янги дори яратишда ўзбекистонлик олим муҳим натижага эришди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик олим Венгрияда саратон ҳужайраларига қарши таъсир кўрсатган ва юракка камроқ зарар етказувчи бирикмаларни аниқлади. 30.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-30T11:41+0500
2026-07-30T11:41+0500
2026-07-30T11:42+0500
дори
ўзбекистон фанлар академияси
илм-фан
олимлар
ўзбекистон
саратон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59376162_0:178:957:716_1920x0_80_0_0_91449688a93019340c20402216e1426c.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академияси Биоорганик кимё институти катта илмий ходими Нурхўжа Мухамедов Венгриянинг Дебрецен университетида саратонга қарши янги дорилар яратишда қўлланиши мумкин бўлган бирикмаларни тадқиқ қилди. Бу ҳақда академия матбуот хизмати хабар берди.Тажрибаларда аренобуфагин моддаси ва унинг бир нечта ҳосиласи кўкрак бези саратони ҳужайраларида синовдан ўтказилди. Натижалар Ar-004, Ar-008 ва Ar-015 номли ҳосилалар жуда кам миқдорда ҳам саратон ҳужайраларининг яшовчанлигини сезиларли даражада пасайтиришини кўрсатди.Тадқиқот натижалари келгусида самарали ва хавфсизроқ саратонга қарши дори номзодларини яратиш учун асос бўлиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260302/talaba-chayon-zahar-olish-qurilma-56056847.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59376162_0:183:957:901_1920x0_80_0_0_8f6c37881465082adc419df6e18d669f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дори, ўзбекистон фанлар академияси , илм-фан, олимлар, ўзбекистон, саратон, жамият
дори, ўзбекистон фанлар академияси , илм-фан, олимлар, ўзбекистон, саратон, жамият
Саратонга қарши янги дори яратишда ўзбекистонлик олим муҳим натижага эришди
11:41 30.07.2026 (янгиланди: 11:42 30.07.2026)
Ўзбекистонлик олим Венгрияда саратон ҳужайраларига қарши таъсир кўрсатган ва юракка камроқ зарар етказувчи бирикмаларни аниқлади.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Ўзбекистон Фанлар академияси Биоорганик кимё институти катта илмий ходими Нурхўжа Мухамедов Венгриянинг Дебрецен университетида саратонга қарши янги дорилар яратишда қўлланиши мумкин бўлган бирикмаларни тадқиқ қилди. Бу ҳақда академия матбуот хизмати хабар берди
.
Тажрибаларда аренобуфагин моддаси ва унинг бир нечта ҳосиласи кўкрак бези саратони ҳужайраларида синовдан ўтказилди. Натижалар Ar-004, Ar-008 ва Ar-015 номли ҳосилалар жуда кам миқдорда ҳам саратон ҳужайраларининг яшовчанлигини сезиларли даражада пасайтиришини кўрсатди.
Олимлар бирикмаларнинг юрак ҳужайраларига таъсирини ҳам текширди. Аренобуфагиннинг кимёвий тузилиши ўзгартирилганда, унинг саратонга қарши фаоллиги сақланиб, юрак ҳужайраларига зарарли таъсири камайган.
Тадқиқот натижалари келгусида самарали ва хавфсизроқ саратонга қарши дори номзодларини яратиш учун асос бўлиши мумкин.