https://sputniknews.uz/20260730/mirziyoev-kyrgyzstan-tashrif-59385666.html
Чегара ўтказиш пунктлари икки баравар кўпаяди: Мирзиёевнинг Қирғизистонга ташрифи якунлари
Чегара ўтказиш пунктлари икки баравар кўпаяди: Мирзиёевнинг Қирғизистонга ташрифи якунлари
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёевнинг Қирғизистонга ташрифи доирасида икки давлат раҳбари савдони 2 млрд долларга етказиш, Давлатлараро кенгаш тузиш ва йирик лойиҳаларни жадаллаштиришга келишди.
2026-07-30T15:34+0500
2026-07-30T15:34+0500
2026-07-30T15:51+0500
шавкат мирзиёев
садир жапаров
иқтисод
савдо
қирғизистон
сиёсат
ўзбекистон
чегара
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59386534_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c985a171588d898964d8f0f4ee04bb9a.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қирғизистонга давлат ташрифи доирасида икки мамлакат ўртасида қатор ҳужжатлар имзоланди.Қирғизистон президенти матбуот хизмати маълумотига кўра, музокаралар якунида давлат раҳбарлари Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартномани имзолади.Чегара ва фуқароларнинг ҳаракатланишига оид ҳужжатлар орасида ўзбек-қирғиз давлат чегарасининг алоҳида участкаси тўғрисидаги шартнома, Чечме — Чашма булоғидан биргаликда фойдаланиш битими ҳамда чегара ўтказиш пунктлари ва фуқароларнинг ўзаро борди-келиши бўйича протоколлар бор.Ижтимоий соҳада давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисида битим имзоланди. Томонлар олий таълимда талабалар тўплаган ўқув кредитларини ўзаро тан олишга ҳам келишди.Бундан ташқари, икки мамлакат мудофаа вазирликлари ўртасида ҳамкорлик битими қабул қилинди. Иссиқкўлдаги курорт-рекреация объектларига оид аввалги битимга ўзгартиш киритилди.Маданият, қишлоқ хўжалиги, туризм ва инвестициялар соҳаларида 2026–2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режалари ҳам тасдиқланди.Музокараларда ўзаро савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказиш, Тошкент ва Бишкекда савдо уйлари очиш ҳамда Давлатлараро кенгаш тузишга келишиб олинди. Қайд этилишича, 2025 йилда товар айирбошлаш 1,2 млрд долларга етган, икки мамлакат иштирокида 450 та қўшма корхона ташкил этилган.Президентлар Қамбарота ГЭС-1 бўйича битимни тезроқ имзолаш ва "Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" темир йўли лойиҳасини давом эттириш масалаларини ҳам муҳокама қилди.Шунингдек, ташриф доирасида Садир Жапаров Шавкат Мирзиёевни Қирғизистоннинг олий ордени билан тақдирлади.Садир Жапаровнинг маълум қилишича, имзоланган ҳужжатлар икки мамлакат чегарасидаги ўтказиш пунктлари сонини 15 тадан 30 тагача оширишни назарда тутади.Музокаралар якунида Ўзбекистон президенти Садир Жапаровни ўзи учун қулай вақтда Ўзбекистонга ташриф буюришга таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20260728/eaeu-bozor-imtiyoz-59329997.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59386534_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_775c564ca3f90fdad6cf3e116a659989.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, садир жапаров, иқтисод, савдо, қирғизистон, сиёсат, ўзбекистон, чегара
шавкат мирзиёев, садир жапаров, иқтисод, савдо, қирғизистон, сиёсат, ўзбекистон, чегара
Чегара ўтказиш пунктлари икки баравар кўпаяди: Мирзиёевнинг Қирғизистонга ташрифи якунлари
15:34 30.07.2026 (янгиланди: 15:51 30.07.2026)
Ўзбекистон ва Қирғизистон президентлари иттифоқчилик шартномасини имзолади, яна 12 та икки томонлама ҳужжат қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қирғизистонга давлат ташрифи доирасида икки мамлакат ўртасида қатор ҳужжатлар имзоланди.
Қирғизистон президенти матбуот хизмати маълумотига кўра
, музокаралар якунида давлат раҳбарлари Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартномани имзолади.
Шунингдек, яна 12 та икки томонлама ҳужжат қабул қилинди.
Чегара ва фуқароларнинг ҳаракатланишига оид ҳужжатлар орасида ўзбек-қирғиз давлат чегарасининг алоҳида участкаси тўғрисидаги шартнома, Чечме — Чашма булоғидан биргаликда фойдаланиш битими ҳамда чегара ўтказиш пунктлари ва фуқароларнинг ўзаро борди-келиши бўйича протоколлар бор.
Ижтимоий соҳада давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисида битим имзоланди. Томонлар олий таълимда талабалар тўплаган ўқув кредитларини ўзаро тан олишга ҳам келишди.
Бундан ташқари, икки мамлакат мудофаа вазирликлари ўртасида ҳамкорлик битими қабул қилинди. Иссиқкўлдаги курорт-рекреация объектларига оид аввалги битимга ўзгартиш киритилди.
Маданият, қишлоқ хўжалиги, туризм ва инвестициялар соҳаларида 2026–2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режалари ҳам тасдиқланди.
Музокараларда ўзаро савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказиш, Тошкент ва Бишкекда савдо уйлари очиш ҳамда Давлатлараро кенгаш тузишга келишиб олинди
.
Қайд этилишича, 2025 йилда товар айирбошлаш 1,2 млрд долларга етган, икки мамлакат иштирокида 450 та қўшма корхона ташкил этилган.
Президентлар Қамбарота ГЭС-1 бўйича битимни тезроқ имзолаш ва "Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" темир йўли лойиҳасини давом эттириш масалаларини ҳам муҳокама қилди.
Шунингдек, ташриф доирасида Садир Жапаров Шавкат Мирзиёевни Қирғизистоннинг олий ордени билан тақдирлади.
Садир Жапаровнинг маълум қилишича
, имзоланган ҳужжатлар икки мамлакат чегарасидаги ўтказиш пунктлари сонини 15 тадан 30 тагача оширишни назарда тутади.
Музокаралар якунида Ўзбекистон президенти Садир Жапаровни ўзи учун қулай вақтда Ўзбекистонга ташриф буюришга таклиф қилди.