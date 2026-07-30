https://sputniknews.uz/20260730/china-kompaniyalar-loyihalar-59368968.html
Хитой компанияларига қўшма лойиҳаларни жойлаштириш учун ер участкалари таклиф этилди
Хитой компанияларига қўшма лойиҳаларни жойлаштириш учун ер участкалари таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида Хитой компаниялари билан қурилиш материаллари, кўчмас мулк, шиша маҳсулотлари, эшик-дераза тизимлари ва интерьер дизайни соҳаларида истиқболли қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
2026-07-30T09:14+0500
2026-07-30T09:14+0500
2026-07-30T10:09+0500
хитой
инвестиция
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
қурилиш
кўчмас мулк
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263956_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1d2e1c9b1ff49582bebe41f2894ad80.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида кўчмас мулк соҳаси бўйича "Фанлян" инновацион ўқув-тадқиқот маркази директори, Хитой Кўчмас мулк саноати ассоциациясининг тармоқ ҳамкорлиги бўлими раиси ўринбосари Чжан Сюй бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказилди.Делегация таркибига қурилиш ва кўчмас мулк, шиша маҳсулотлари ишлаб чиқариш, эшик ва дераза тизимлари ҳамда интерьер дизайни соҳаларида фаолият юритувчи Хитой компаниялари вакиллари кирди.Учрашувда Ўзбекистонда қурилиш материаллари ва кўчмас мулк соҳасида қўшма инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди. Хитой делегациясига янги инвестиция лойиҳаларини жойлаштириш учун таклиф этилаётган ер участкалари, улардаги муҳандислик-коммуникация тармоқлари ва транспорт инфратузилмаси ҳақида маълумот берилди.Учрашув якунида томонлар қўшма инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишни давом эттириш ва истиқбо
https://sputniknews.uz/20260728/uzbekistan-china-qurilish-shartnomalar-59324433.html
хитой
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263956_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bfc40acf6b25f827ac058b17ef81aed5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хитой, инвестиция, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, қурилиш, кўчмас мулк, ўзбекистон, жамият
хитой, инвестиция, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, қурилиш, кўчмас мулк, ўзбекистон, жамият
Хитой компанияларига қўшма лойиҳаларни жойлаштириш учун ер участкалари таклиф этилди
09:14 30.07.2026 (янгиланди: 10:09 30.07.2026)
Ўзбекистон Хитой компаниялари билан қурилиш ва кўчмас мулк соҳасида истиқболли қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишди.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида кўчмас мулк соҳаси бўйича "Фанлян" инновацион ўқув-тадқиқот маркази директори, Хитой Кўчмас мулк саноати ассоциациясининг тармоқ ҳамкорлиги бўлими раиси ўринбосари Чжан Сюй бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказилди
.
Делегация таркибига қурилиш ва кўчмас мулк, шиша маҳсулотлари ишлаб чиқариш, эшик ва дераза тизимлари ҳамда интерьер дизайни соҳаларида фаолият юритувчи Хитой компаниялари вакиллари кирди.
Учрашувда Ўзбекистонда қурилиш материаллари ва кўчмас мулк соҳасида қўшма инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, мамлакатнинг инвестиция салоҳияти ва маҳаллий қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчиларининг экспорт имкониятлари кўриб чиқилди.
Хитой делегациясига янги инвестиция лойиҳаларини жойлаштириш учун таклиф этилаётган ер участкалари, улардаги муҳандислик-коммуникация тармоқлари ва транспорт инфратузилмаси ҳақида маълумот берилди.
Учрашув якунида томонлар қўшма инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишни давом эттириш ва истиқбо