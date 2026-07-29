https://sputniknews.uz/20260729/oshpazlar-jang-video-59360693.html
"Қора қути" ва бир соатда уч хил таом: Тошкентда "Ошпазлар жанги" бўлиб ўтмоқда — видео
"Қора қути" ва бир соатда уч хил таом: Тошкентда "Ошпазлар жанги" бўлиб ўтмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда саккизта рестораннинг бош ошпазлари "Ошпазлар жанги"да беллашмоқда. Улар "қора қути"даги маҳсулотлардан бир соат ичида газак, асосий таом ва десерт тайёрлаши керак.
2026-07-29T19:37+0500
2026-07-29T19:37+0500
2026-07-29T19:37+0500
миллий таомлар
чемпионат
мусобақа
тошкент
ўзбекистон
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59360319_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_beebde13cb8186284fe642face2ec515.jpg
Тошкентда 28–30 июль кунлари "Tashkent City Mall" савдо марказида "Ошпазлар жанги" чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда пойтахтдаги саккизта рестораннинг бош ошпазлари энг кучли жамоа унвони учун ўзаро беллашмоқда.Пазандачилик мусобақаси Ўзбекистон ошпазлар уюшмаси кўмагида ташкил этилган. Танлов шартлари ва баҳолаш мезонлари халқаро ошпазлик мусобақалари амалиётига мос равишда ишлаб чиқилган.Синов олдидан ҳар бир жамоа "қора қути" деб аталувчи маҳсулотлар тўпламини олади. Ундаги уч хил асосий маҳсулот танлов учун тайёрланадиган менюнинг ажралмас қисми бўлиши шарт.Ошпаз ва унинг ёрдамчиларига дастлаб бўлажак меню концепциясини ишлаб чиқиш учун 15 дақиқа берилади. Шу вақт ичида улар қандай таомлар тайёрлашини белгилаб, ўз ғоясини ҳакамлар ҳайъатига тақдим этиши керак.Шундан сўнг асосий босқич — таомларни тайёрлаш жараёни бошланади. Жамоаларга газак, асосий таом ва десертдан иборат уч хил таомни тайёрлаш учун бор-йўғи бир соат вақт берилади.Ҳакамлар иштирокчилар ишини еттита мезон асосида баҳолайди. Улар, жумладан:Бундай шароитда иштирокчилардан нафақат пазандачилик маҳорати, балки тез қарор қабул қилиш, вазифаларни тўғри тақсимлаш ва кутилмаган маҳсулотлардан яхлит меню яратиш қобилияти ҳам талаб этилади.Пул мукофоти иштирокчиларнинг ўзига эмас, балки улар вакиллик қилаётган ресторанга топширилади.Турнир иштирокчиларининг фикрича, бундай мусобақаларда ошпазнинг ҳақиқий маҳорати яққол намоён бўлади. Чунки у чекланган маҳсулотлардан, нотаниш шароитда ва қисқа вақт ичида рақибларникидан мазали ва ўзига хос таом тайёрлаши керак."Ошпазлар жанги"даги қизғин беллашув ва иштирокчилар тайёрлаган таомларни Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
https://sputniknews.uz/20260414/tashkent-toy-osh-royxat-otkazilish-56894746.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59360319_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_dda558b15c33f516b6239322b8055e22.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий таомлар, чемпионат, мусобақа, тошкент, ўзбекистон, видео
миллий таомлар, чемпионат, мусобақа, тошкент, ўзбекистон, видео
"Қора қути" ва бир соатда уч хил таом: Тошкентда "Ошпазлар жанги" бўлиб ўтмоқда — видео
Эксклюзив
Уч хил таом тайёрлаб, талабчан гурман – ҳакамлар ҳайъати аъзоларини лол қолдириш учун бор-йўғи бир соат вақт. Ошпазлик мусобақаси ҳақида – материалимизда танишинг.
Тошкентда 28–30 июль кунлари "Tashkent City Mall" савдо марказида "Ошпазлар жанги" чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда пойтахтдаги саккизта рестораннинг бош ошпазлари энг кучли жамоа унвони учун ўзаро беллашмоқда.
Пазандачилик мусобақаси Ўзбекистон ошпазлар уюшмаси кўмагида ташкил этилган. Танлов шартлари ва баҳолаш мезонлари халқаро ошпазлик мусобақалари амалиётига мос равишда ишлаб чиқилган.
Махсус тайёрланган ошхонада бир вақтнинг ўзида иккита жамоа ишлайди. Иштирокчилар мусобақа бошлангунига қадар асосий масаллиқлар қандай бўлишини билишмайди.
Синов олдидан ҳар бир жамоа "қора қути" деб аталувчи маҳсулотлар тўпламини олади. Ундаги уч хил асосий маҳсулот танлов учун тайёрланадиган менюнинг ажралмас қисми бўлиши шарт.
Ошпаз ва унинг ёрдамчиларига дастлаб бўлажак меню концепциясини ишлаб чиқиш учун 15 дақиқа берилади. Шу вақт ичида улар қандай таомлар тайёрлашини белгилаб, ўз ғоясини ҳакамлар ҳайъатига тақдим этиши керак.
Шундан сўнг асосий босқич — таомларни тайёрлаш жараёни бошланади. Жамоаларга газак, асосий таом ва десертдан иборат уч хил таомни тайёрлаш учун бор-йўғи бир соат вақт берилади.
Ҳакамлар иштирокчилар ишини еттита мезон асосида баҳолайди. Улар, жумладан:
маҳсулотларга ишлов бериш ва пишириш техникасига;
таомнинг таъми ва маҳсулотлар уйғунлигига;
безатилиши ва тақдимот услубига;
вақтдан тўғри фойдаланишга;
ошпазнинг ёрдамчилари билан ишлашига;
тайёр таомнинг умумий таассуротига эътибор қаратади.
Бундай шароитда иштирокчилардан нафақат пазандачилик маҳорати, балки тез қарор қабул қилиш, вазифаларни тўғри тақсимлаш ва кутилмаган маҳсулотлардан яхлит меню яратиш қобилияти ҳам талаб этилади.
Ғолиблар 30 июль куни эълон қилинади. Биринчи ўринни эгаллаган жамоага 15 миллион сўм, иккинчи ўринга 10 миллион сўм, учинчи ўринга эса 5 миллион сўм пул мукофоти берилади.
Пул мукофоти иштирокчиларнинг ўзига эмас, балки улар вакиллик қилаётган ресторанга топширилади.
Турнир иштирокчиларининг фикрича, бундай мусобақаларда ошпазнинг ҳақиқий маҳорати яққол намоён бўлади. Чунки у чекланган маҳсулотлардан, нотаниш шароитда ва қисқа вақт ичида рақибларникидан мазали ва ўзига хос таом тайёрлаши керак.
"Ошпазлар жанги"даги қизғин беллашув ва иштирокчилар тайёрлаган таомларни Sputnik Ўзбекистон
видеосида томоша қилинг.