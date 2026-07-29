Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260729/oqituvchi-dars-taqsimot-59344306.html
Ўқитувчиларга дарс тақсимоти: 1 августдан нималар ўзгаради
Ўқитувчиларга дарс тақсимоти: 1 августдан нималар ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
1 августдан мактабларда дарс соатларини тақсимлашнинг янги тартиби кучга киради. Олий тоифали ва сертификатли ўқитувчилар биринчи ўринда бўлади, олимпиада натижалари ва магистрлик алоҳида мезон бўлмайди.
2026-07-29T12:32+0500
2026-07-29T12:32+0500
мактаб
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
ўқитувчилар
ўқувчилар
янги қарор
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/14/22857048_0:20:3068:1746_1920x0_80_0_0_9c63718148d409b6052631466a248413.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. 1 августдан Ўзбекистон мактабларида ўқитувчиларга дарс соатларини тақсимлаш бўйича янги устуворлик тартиби кучга киради. Янги тартиб учта вазирликнинг Адлия вазирлигида 2025 йил 28 октябрда рўйхатдан ўтказилган қўшма қарорида белгиланган.Янги тартибга кўра, мактаб педагогик кенгаши дарс соатларини ҳар йили 15 сентябрга қадар қуйидаги кетма-кетлик асосида тақсимлайди:— олий малака тоифасига эга ўқитувчилар;— дарс берадиган фанидан устама белгилашда қўлланиладиган миллий ёки халқаро сертификатга эга педагоглар;— биринчи малака тоифасига эга ўқитувчилар;— иккинчи малака тоифасига эга ўқитувчилар;— олий маълумотли, аммо тоифасиз ўқитувчилар;— қайта тайёрлаш дипломига эга педагоглар;— ўриндошлик асосида ишлаётган олий маълумотли ўқитувчилар;— педагогика йўналишида таҳсил олаётган учинчи ва ундан юқори курс талабалари;— олий маълумотли педагоглар етишмаганда бошланғич синфларда ишловчи ўрта махсус ёки профессионал маълумотли ўқитувчилар;— тегишли мутахассислик бўйича мактаб раҳбар ходимлари.Бошланғич синфлардаги фанларни тақсимлашда педагогнинг "бошланғич таълим" мутахассислигига эгалиги ёки тегишли фанни бошланғич синфларда ўқитиш методикаси бўйича таълим олгани ҳам ҳисобга олинади.Амалдаги тартибда дарс соатларини тақсимлаш учун 19 та мезон белгиланган. Улар орасида халқаро ва республика олимпиадалари ғолибларини тайёрлаган педагоглар, олимпиада ғолиблари, топ-1000 университетлари битирувчилари, "Йил ўқитувчиси" танлови совриндорлари ҳамда магистр даражасига эга ўқитувчилар бор.1 августдан эса ушбу кўрсаткичлар алоҳида устувор мезон сифатида қўлланилмайди. Асосий эътибор ўқитувчининг малака тоифаси, фан бўйича сертификати ва маълумотига қаратилади.Шунингдек, ўқитувчига бир йилда бир ярим ставкадан, яъни 2 322 соатдан ортиқ дарс юкламаси беришга йўл қўйилмайди.
https://sputniknews.uz/20260610/pedagogika-58245071.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/14/22857048_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3adc9292d010dfc42e2b207a38a210e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мактаб, мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, ўқитувчилар, ўқувчилар, янги қарор, жамият
мактаб, мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, ўқитувчилар, ўқувчилар, янги қарор, жамият

Ўқитувчиларга дарс тақсимоти: 1 августдан нималар ўзгаради

12:32 29.07.2026
© Depositphotos / BlazeofgloryУчитель пишет у доски в школе
Учитель пишет у доски в школе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
© Depositphotos / Blazeofglory
Oбуна бўлиш
Янги тартибда олий тоифали ва сертификатли педагоглар устувор бўлади, аввалги 19 та мезон эса 10 тага қисқаради.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. 1 августдан Ўзбекистон мактабларида ўқитувчиларга дарс соатларини тақсимлаш бўйича янги устуворлик тартиби кучга киради. Янги тартиб учта вазирликнинг Адлия вазирлигида 2025 йил 28 октябрда рўйхатдан ўтказилган қўшма қарорида белгиланган.
Янги тартибга кўра, мактаб педагогик кенгаши дарс соатларини ҳар йили 15 сентябрга қадар қуйидаги кетма-кетлик асосида тақсимлайди:
— олий малака тоифасига эга ўқитувчилар;
— дарс берадиган фанидан устама белгилашда қўлланиладиган миллий ёки халқаро сертификатга эга педагоглар;
— биринчи малака тоифасига эга ўқитувчилар;
— иккинчи малака тоифасига эга ўқитувчилар;
— олий маълумотли, аммо тоифасиз ўқитувчилар;
— қайта тайёрлаш дипломига эга педагоглар;
— ўриндошлик асосида ишлаётган олий маълумотли ўқитувчилар;
— педагогика йўналишида таҳсил олаётган учинчи ва ундан юқори курс талабалари;
— олий маълумотли педагоглар етишмаганда бошланғич синфларда ишловчи ўрта махсус ёки профессионал маълумотли ўқитувчилар;
— тегишли мутахассислик бўйича мактаб раҳбар ходимлари.
Қайта тайёрлаш дипломига эга ўқитувчида малака тоифаси ёки тегишли сертификат мавжуд бўлса, у худди шундай кўрсаткичга эга бошқа педагоглар билан тенг устуворликка эга бўлади.
Бошланғич синфлардаги фанларни тақсимлашда педагогнинг "бошланғич таълим" мутахассислигига эгалиги ёки тегишли фанни бошланғич синфларда ўқитиш методикаси бўйича таълим олгани ҳам ҳисобга олинади.
Амалдаги тартибда дарс соатларини тақсимлаш учун 19 та мезон белгиланган. Улар орасида халқаро ва республика олимпиадалари ғолибларини тайёрлаган педагоглар, олимпиада ғолиблари, топ-1000 университетлари битирувчилари, "Йил ўқитувчиси" танлови совриндорлари ҳамда магистр даражасига эга ўқитувчилар бор.
1 августдан эса ушбу кўрсаткичлар алоҳида устувор мезон сифатида қўлланилмайди. Асосий эътибор ўқитувчининг малака тоифаси, фан бўйича сертификати ва маълумотига қаратилади.
Ўқитувчи бир нечта кўрсаткичга эга бўлса, уларнинг энг устувори ҳисобга олинади. Кўрсаткичлари бир хил бўлган педагоглар ўртасида эса дарс соатлари тенг тақсимланади.
Шунингдек, ўқитувчига бир йилда бир ярим ставкадан, яъни 2 322 соатдан ортиқ дарс юкламаси беришга йўл қўйилмайди.
Сдача ЕГЭ по русскому языку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
Педагогика йўналишидаги талабаларнинг билимлари ҳар йили текширилади
10 Июн, 14:46
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0