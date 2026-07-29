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Кудерметова Вашингтон турнирининг биринчи даврасида испаниялик рақибасини енгди
Кудерметова Вашингтон турнирининг биринчи даврасида испаниялик рақибасини енгди
Sputnik Ўзбекистон
Полина Кудерметова Вашингтондаги WTA 500 турнирида дунёнинг 40-ракеткаси Кристина Букшани уч сетда мағлуб этди. Энди у турнирнинг иккинчи рақамли сараланган теннисчиси Элина Свитолина билан учрашади.
2026-07-29T10:01+0500
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ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик теннисчи Полина Кудерметова АҚШнинг Вашингтон шаҳрида ўтаётган "Mubadala Citi DC Open" турнири асосий тўрининг биринчи даврасида испаниялик Кристина Букшани мағлуб этди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Уч сет давом этган баҳс 5:7, 7:6 (7:4), 6:0 ҳисобида якунланди. Учрашув 2 соат 22 дақиқа давом этди.Кудерметова асосий турга икки саралаш учрашувида ғалаба қозониб чиқди. У япон теннисчиси Мэй Ямагучи ва америкалик Варвара Лепченкони мағлуб этган эди.27 июлда эълон қилинган WTA рейтингига кўра, Полина Кудерметова WTA рейтингида 108-ўринни эгаллаб турибди. Кристина Букша эса рейтингда 40-ўринни эгаллайди."Mubadala Citi DC Open" қаттиқ қопламали кортларда ўтказиладиган WTA 500 турнири бўлиб, унинг умумий мукофот жамғармаси 1 637 982 долларни ташкил этади.
https://sputniknews.uz/20260118/uzbekistan-tennischilar-australia-chempionat-galaba-54878272.html
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спорт, теннис, ақш, мусобақа, ўзбекистон, ғалаба
спорт, теннис, ақш, мусобақа, ўзбекистон, ғалаба
Кудерметова Вашингтон турнирининг биринчи даврасида испаниялик рақибасини енгди
10:01 29.07.2026 (янгиланди: 10:04 29.07.2026)
Ўзбекистонлик теннисчи Вашингтонда испаниялик Кристина Букшани мағлуб этиб, WTA 500 турнирининг иккинчи даврасига чиқди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Ўзбекистонлик теннисчи Полина Кудерметова АҚШнинг Вашингтон шаҳрида ўтаётган "Mubadala Citi DC Open" турнири асосий тўрининг биринчи даврасида испаниялик Кристина Букшани мағлуб этди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
Уч сет давом этган баҳс 5:7, 7:6 (7:4), 6:0 ҳисобида якунланди. Учрашув 2 соат 22 дақиқа давом этди.
Кудерметова асосий турга икки саралаш учрашувида ғалаба қозониб чиқди. У япон теннисчиси Мэй Ямагучи ва америкалик Варвара Лепченкони мағлуб этган эди.
Энди у иккинчи даврада турнирнинг иккинчи рақамли сараланган теннисчиси, украиналик Элина Свитолинага қарши кортга чиқади. Свитолина WTA рейтингида 10-ўринни эгаллаб турибди.
27 июлда эълон қилинган WTA рейтингига кўра, Полина Кудерметова WTA рейтингида 108-ўринни эгаллаб турибди. Кристина Букша эса рейтингда 40-ўринни эгаллайди.
"Mubadala Citi DC Open" қаттиқ қопламали кортларда ўтказиладиган WTA 500 турнири бўлиб, унинг умумий мукофот жамғармаси 1 637 982 долларни ташкил этади.