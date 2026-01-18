https://sputniknews.uz/20260118/uzbekistan-tennischilar-australia-chempionat-galaba-54878272.html
Ўзбекистон теннисчилари Австралия очиқ чемпионатида: илк ғалаба ва кучли рақиб
Sputnik Ўзбекистон
Австралия очиқ чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Полина Кудерметова биринчи даврада ғалаба қозонди. Камилла Раҳимова эса навбатдаги баҳсда дунёнинг учинчи рақамли теннисчиси Кори Гауффга қарши кортга чиқади.
2026-01-18T13:53+0500
2026-01-18T13:53+0500
2026-01-18T13:53+0500
спорт
чемпионат
теннис
россия
ўзбекистон
ғалаба
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/12/54877708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9245199255802b7075585fd72be03b19.jpg
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Теннис бўйича Австралия очиқ чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Полина Кудерметова асосий босқичнинг биринчи даврасида испаниялик рақибаси Де Реалесни икки сетда — 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Камилла Раҳимова дунёнинг учинчи рақамли теннисчиси, америкалик Кори Гауффга қарши кортга чиқади. Улар 2025 йил 26 сентябр куни Хитой пойтахти Пекин шаҳрида учрашган бўлиб, ўшанда Раҳимова 6:4, 6:0 ҳисобида икки сетда мағлуб бўлган эди.Полина Кудерметова ва Камилла Раҳимова аввал Россия терма жамоаси шарафини ҳимоя қилган, кейинчалик эса Ўзбекистон номидан халқаро мусобақаларда иштирок этишни бошлаган.Маълумот учун, Австралия очиқ чемпионати теннисдаги тўртта “Катта шлем” турниридан бири бўлиб, ҳар йили Австралиянинг Мельбурн шаҳрида ўтказилади ва дунёнинг энг кучли теннисчиларини жамлайди.
https://sputniknews.uz/20260115/australia-chempionat-uzbekistan-tennischi-raqib-54828616.html
ўзбекистон
австралия очиқ чемпионати, ўзбекистон тенниси, полина кудерметова, камилла раҳимова, кори гауфф, катта шлем турнири, мельбурн теннис, ўзбекистон терма жамоаси, теннис янгиликлари, моқ
Ўзбекистон теннисчилари Австралия очиқ чемпионатида: илк ғалаба ва кучли рақиб
Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари “Катта шлем” турнирида иштирокни муваффақиятли бошлади, навбатда эса дунёнинг энг кучли теннисчиларидан бирига қарши баҳс кутилмоқда
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Теннис бўйича Австралия очиқ чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Полина Кудерметова асосий босқичнинг биринчи даврасида испаниялик рақибаси Де Реалесни икки сетда — 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
Шунингдек, мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Камилла Раҳимова дунёнинг учинчи рақамли теннисчиси, америкалик Кори Гауффга қарши кортга чиқади. Улар 2025 йил 26 сентябр куни Хитой пойтахти Пекин шаҳрида учрашган бўлиб, ўшанда Раҳимова 6:4, 6:0 ҳисобида икки сетда мағлуб бўлган эди.
Полина Кудерметова ва Камилла Раҳимова аввал Россия терма жамоаси шарафини ҳимоя қилган, кейинчалик эса Ўзбекистон номидан халқаро мусобақаларда иштирок этишни бошлаган.
Маълумот учун, Австралия очиқ чемпионати теннисдаги тўртта “Катта шлем” турниридан бири бўлиб, ҳар йили Австралиянинг Мельбурн шаҳрида ўтказилади ва дунёнинг энг кучли теннисчиларини жамлайди.