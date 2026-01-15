https://sputniknews.uz/20260115/australia-chempionat-uzbekistan-tennischi-raqib-54828616.html
Австралия очиқ чемпионати: Ўзбекистон теннисчилари учун илк рақиблар аниқланди
Австралия очиқ чемпионати: Ўзбекистон теннисчилари учун илк рақиблар аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Австралия очиқ чемпионатида Ўзбекистон теннисчилари Камилла Раҳимова ва Полина Кудерметованинг илк рақиблари маълум бўлди. Учрашувлар 18 январь кунига белгиланган.
2026-01-15T16:07+0500
2026-01-15T16:07+0500
2026-01-15T16:07+0500
спорт
мусобақа
ўзбекистон
теннис
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54828319_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_b8d2203928be3bae7264e23bb50a0e8b.jpg
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Теннис бўйича жорий йилнинг илк “Катта дубулға” турнири — Австралия очиқ чемпионатининг асосий даврасида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларининг биринчи босқичдаги рақиблари аниқланди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди. Маълум бўлишича, Камилла Раҳимова илк учрашувда АҚШ вакили, дунёнинг учинчи рақамли теннисчиси Кори Гауффга қарши кортга чиқади.Полина Кудерметова эса биринчи босқичда Испания теннисчиси Гуйомар Де Реалес билан баҳс олиб боради.Учрашувлар 18 январь кунига белгиланган.
https://sputniknews.uz/20251215/kudermetova-uzbekistan-sharaf-himoya-54181804.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54828319_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_093f49f3da21fe246a9844b7d24f4edc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
австралия очиқ чемпионати, australian open, катта дубулға, теннис, ўзбекистон терма жамоаси, камилла раҳимова, полина кудерметова, кори гауфф, теннис қуръаси, биринчи босқич, 18 январь, халқаро теннис мусобақаси
австралия очиқ чемпионати, australian open, катта дубулға, теннис, ўзбекистон терма жамоаси, камилла раҳимова, полина кудерметова, кори гауфф, теннис қуръаси, биринчи босқич, 18 январь, халқаро теннис мусобақаси
Австралия очиқ чемпионати: Ўзбекистон теннисчилари учун илк рақиблар аниқланди
Австралия очиқ чемпионатининг асосий даврасида Ўзбекистон теннисчилари учун биринчи босқичдаги рақиблар аниқланди. Камилла Раҳимова кучли рақибга қарши ўйнайди.
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
Теннис бўйича жорий йилнинг илк “Катта дубулға” турнири — Австралия очиқ чемпионатининг асосий даврасида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларининг биринчи босқичдаги рақиблари аниқланди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум бўлишича, Камилла Раҳимова илк учрашувда АҚШ вакили, дунёнинг учинчи рақамли теннисчиси Кори Гауффга қарши кортга чиқади.
Полина Кудерметова эса биринчи босқичда Испания теннисчиси Гуйомар Де Реалес билан баҳс олиб боради.
Учрашувлар 18 январь кунига белгиланган.