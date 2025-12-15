Россиялик теннисчи Полина Кудерметова энди Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади

https://sputniknews.uz/20251215/kudermetova-uzbekistan-sharaf-himoya-54181804.html
Полина Кудерметова спорт фуқаролигини ўзгартирди ва Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади. ITF сайтидаги маълумотларга кўра, теннисчи WTA рейтингида 104-ўринда бормоқда.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Россиялик теннисчи Полина Кудерметова спорт фуқаролигини ўзгартириб, энди Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақдаги маълумотлар спортчининг Халқаро теннис федерацияси (ITF) сайтидаги профилида акс этган.Аввалроқ теннисчилар Камилла Раҳимова ва Мария Тимофеева ҳам Ўзбекистон фуқаролигини олгани ҳамда мамлакат байроғи остида мусобақаларда иштирок этиш ниятида экани маълум қилинган эди.Қайд этилишича, Кудерметова ҳозирга қадар WTA таснифидаги турнирларда ғолиб чиқмаган. У машҳур теннисчи Вероника Кудерметованинг синглисидир.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Россиялик теннисчи Полина Кудерметова спорт фуқаролигини ўзгартириб, энди Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақдаги маълумотлар спортчининг Халқаро теннис федерацияси (ITF) сайтидаги профилида акс этган
Аввалроқ теннисчилар Камилла Раҳимова ва Мария Тимофеева ҳам Ўзбекистон фуқаролигини олгани ҳамда мамлакат байроғи остида мусобақаларда иштирок этиш ниятида экани маълум қилинган эди.
Полина Кудерметова 22 ёшда. У ҳозирда Аёллар теннис уюшмаси (WTA) рейтингида 104-ўринни эгаллаб турибди. Спортчининг фаолиятидаги энг юқори натижаси — 2025 йил апрель ойида қайд этилган 54-ўрин ҳисобланади.
Қайд этилишича, Кудерметова ҳозирга қадар WTA таснифидаги турнирларда ғолиб чиқмаган. У машҳур теннисчи Вероника Кудерметованинг синглисидир.