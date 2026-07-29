Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260729/kredit-dxx-59359936.html
Тошкентда 3,5 млн долларлик кредит учун 420 минг доллар талаб қилганлар ушланди
Тошкентда 3,5 млн долларлик кредит учун 420 минг доллар талаб қилганлар ушланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 3,5 млн долларлик имтиёзли кредит ажратиб бериш эвазига 420 минг доллар талаб қилган икки киши ушланди. Улар 50 минг доллар аванс олаётганда қўлга тушган.
2026-07-29T17:09+0500
2026-07-29T17:18+0500
банк
жиноят
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
кредит
жамият
тергов
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59359732_0:112:920:630_1920x0_80_0_0_72697d63aac55fe9d7c0d2ad11b159fc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Тошкентда 3,5 млн долларлик имтиёзли кредит ажратиб бериш эвазига 420 минг доллар талаб қилган икки киши ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.ДХХ маълумотига кўра, хусусий акциядорлик тижорат банкларидан бирининг Олмазор филиали банк хизматлари маркази юристи Янгийўл туманида яшовчи, муқаддам судланган шахс билан тил бириктирган.Бунинг эвазига кредит суммасининг 12 фоизи — 420 минг доллар талаб қилинган. Гумонланувчилар пулнинг 50 минг долларини олдиндан олаётган вақтда ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ушланган.Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчиларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260223/yunusobod-er-sotuv-ushlanish-55884689.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59359732_0:127:920:817_1920x0_80_0_0_0cddf0002a5df9f1f3ebc3aa22d10912.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
банк, жиноят, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), кредит, жамият, тергов, тошкент
банк, жиноят, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), кредит, жамият, тергов, тошкент

Тошкентда 3,5 млн долларлик кредит учун 420 минг доллар талаб қилганлар ушланди

17:09 29.07.2026 (янгиланди: 17:18 29.07.2026)
© Пресс-служба СГБЗадержаны 2 человека, потребовавшие 420 тысяч долларов за кредит в размере 3,5 млн долларов
Задержаны 2 человека, потребовавшие 420 тысяч долларов за кредит в размере 3,5 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
© Пресс-служба СГБ
Oбуна бўлиш
Тошкентда имтиёзли кредит ажратиб беришни ваъда қилган икки киши 50 минг доллар олаётган вақтда ушланди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Тошкентда 3,5 млн долларлик имтиёзли кредит ажратиб бериш эвазига 420 минг доллар талаб қилган икки киши ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.
ДХХ маълумотига кўра, хусусий акциядорлик тижорат банкларидан бирининг Олмазор филиали банк хизматлари маркази юристи Янгийўл туманида яшовчи, муқаддам судланган шахс билан тил бириктирган.
Улар тадбиркорлик билан шуғулланмоқчи бўлган фуқарога унинг номига 3,5 млн доллар миқдорида имтиёзли кредит ажратиб беришни ваъда қилган.
Бунинг эвазига кредит суммасининг 12 фоизи — 420 минг доллар талаб қилинган. Гумонланувчилар пулнинг 50 минг долларини олдиндан олаётган вақтда ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ушланган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчиларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди.
Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
В Юнусабаде задержаны лица, пытавшиеся продать 2 гектара земли за 9 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.02.2026
Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди
23 Феврал, 12:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0