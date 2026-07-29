https://sputniknews.uz/20260729/kredit-dxx-59359936.html
Тошкентда 3,5 млн долларлик кредит учун 420 минг доллар талаб қилганлар ушланди
Тошкентда 3,5 млн долларлик кредит учун 420 минг доллар талаб қилганлар ушланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 3,5 млн долларлик имтиёзли кредит ажратиб бериш эвазига 420 минг доллар талаб қилган икки киши ушланди. Улар 50 минг доллар аванс олаётганда қўлга тушган.
2026-07-29T17:09+0500
2026-07-29T17:09+0500
2026-07-29T17:18+0500
банк
жиноят
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
кредит
жамият
тергов
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59359732_0:112:920:630_1920x0_80_0_0_72697d63aac55fe9d7c0d2ad11b159fc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Тошкентда 3,5 млн долларлик имтиёзли кредит ажратиб бериш эвазига 420 минг доллар талаб қилган икки киши ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.ДХХ маълумотига кўра, хусусий акциядорлик тижорат банкларидан бирининг Олмазор филиали банк хизматлари маркази юристи Янгийўл туманида яшовчи, муқаддам судланган шахс билан тил бириктирган.Бунинг эвазига кредит суммасининг 12 фоизи — 420 минг доллар талаб қилинган. Гумонланувчилар пулнинг 50 минг долларини олдиндан олаётган вақтда ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ушланган.Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчиларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260223/yunusobod-er-sotuv-ushlanish-55884689.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59359732_0:127:920:817_1920x0_80_0_0_0cddf0002a5df9f1f3ebc3aa22d10912.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
банк, жиноят, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), кредит, жамият, тергов, тошкент
банк, жиноят, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), кредит, жамият, тергов, тошкент
Тошкентда 3,5 млн долларлик кредит учун 420 минг доллар талаб қилганлар ушланди
17:09 29.07.2026 (янгиланди: 17:18 29.07.2026)
Тошкентда имтиёзли кредит ажратиб беришни ваъда қилган икки киши 50 минг доллар олаётган вақтда ушланди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Тошкентда 3,5 млн долларлик имтиёзли кредит ажратиб бериш эвазига 420 минг доллар талаб қилган икки киши ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
.
ДХХ маълумотига кўра, хусусий акциядорлик тижорат банкларидан бирининг Олмазор филиали банк хизматлари маркази юристи Янгийўл туманида яшовчи, муқаддам судланган шахс билан тил бириктирган.
Улар тадбиркорлик билан шуғулланмоқчи бўлган фуқарога унинг номига 3,5 млн доллар миқдорида имтиёзли кредит ажратиб беришни ваъда қилган.
Бунинг эвазига кредит суммасининг 12 фоизи — 420 минг доллар талаб қилинган. Гумонланувчилар пулнинг 50 минг долларини олдиндан олаётган вақтда ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ушланган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчиларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди.
Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.