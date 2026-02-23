https://sputniknews.uz/20260223/yunusobod-er-sotuv-ushlanish-55884689.html
Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди
Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уриниш фош этилди. Гумонланувчилар 200 минг доллар олган вақтда ушланган.
2026-02-23T12:09+0500
2026-02-23T12:09+0500
2026-02-23T12:09+0500
ўзбекистон
жамият
жиноят кодекси
фирибгарлик
пора
юнусобод
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55884502_0:107:572:429_1920x0_80_0_0_f9fc95145d1ae540856a16cdb2c56e6f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Тошкент шаҳрида 9 миллион долларлик ер майдонини ноқонуний сотишга уриниш ҳолати фош этилди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, 1953 йилда туғилган, муқаддам бир неча маротаба судланган аёл 1982 йилда туғилган таниши билан тил бириктирган. Улар Юнусобод туманида тадбиркорлик субъектига тегишли, аммо ҳозирда тақиқда турган 2 гектар нотурар ер майдонини 9 ммиллион АҚШ долларига сотишга келишган.Бу хизмат эвазига харидордан олдиндан 200 минг АҚШ доллари олган вақтларида ДХҲнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.Ҳозирда мазкур шахсларга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми “а” банди (жуда кўп миқдордаги фирибгарлик) ҳамда 28, 211-моддалари (пора беришда иштирок этиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251111/er-ajratilish-fermer-ushlanish-53378795.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55884502_0:53:572:482_1920x0_80_0_0_9587ec77db1099912c31a42e58fce979.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, юнусобод тумани, 9 млн доллар, 2 гектар ер, дхҳ, иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, фирибгарлик, пора бериш, жиноят кодекси 168-модда, 211-модда, ер сотиш можароси
тошкент, юнусобод тумани, 9 млн доллар, 2 гектар ер, дхҳ, иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, фирибгарлик, пора бериш, жиноят кодекси 168-модда, 211-модда, ер сотиш можароси
Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди
Тошкент шаҳрида 2 гектар тақиқдаги ер майдонини 9 миллион долларига сотишга уриниш ҳолати аниқланди. Гумонланувчилар олдиндан 200 минг доллар олган вақтда ушланган
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Тошкент шаҳрида 9 миллион долларлик ер майдонини ноқонуний сотишга уриниш ҳолати фош этилди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, 1953 йилда туғилган, муқаддам бир неча маротаба судланган аёл 1982 йилда туғилган таниши билан тил бириктирган. Улар Юнусобод туманида тадбиркорлик субъектига тегишли, аммо ҳозирда тақиқда турган 2 гектар нотурар ер майдонини 9 ммиллион АҚШ долларига сотишга келишган.
Шунингдек, улар мансабдор танишлари орқали ҳужжатларни расмийлаштириб, ерни турар жой тоифасига ўтказиб беришни ваъда қилган.
Бу хизмат эвазига харидордан олдиндан 200 минг АҚШ доллари олган вақтларида ДХҲнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳозирда мазкур шахсларга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми “а” банди (жуда кўп миқдордаги фирибгарлик) ҳамда 28, 211-моддалари (пора беришда иштирок этиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.