Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260223/yunusobod-er-sotuv-ushlanish-55884689.html
Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди
Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уриниш фош этилди. Гумонланувчилар 200 минг доллар олган вақтда ушланган.
2026-02-23T12:09+0500
2026-02-23T12:09+0500
ўзбекистон
жамият
жиноят кодекси
фирибгарлик
пора
юнусобод
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55884502_0:107:572:429_1920x0_80_0_0_f9fc95145d1ae540856a16cdb2c56e6f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Тошкент шаҳрида 9 миллион долларлик ер майдонини ноқонуний сотишга уриниш ҳолати фош этилди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, 1953 йилда туғилган, муқаддам бир неча маротаба судланган аёл 1982 йилда туғилган таниши билан тил бириктирган. Улар Юнусобод туманида тадбиркорлик субъектига тегишли, аммо ҳозирда тақиқда турган 2 гектар нотурар ер майдонини 9 ммиллион АҚШ долларига сотишга келишган.Бу хизмат эвазига харидордан олдиндан 200 минг АҚШ доллари олган вақтларида ДХҲнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.Ҳозирда мазкур шахсларга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми “а” банди (жуда кўп миқдордаги фирибгарлик) ҳамда 28, 211-моддалари (пора беришда иштирок этиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251111/er-ajratilish-fermer-ushlanish-53378795.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55884502_0:53:572:482_1920x0_80_0_0_9587ec77db1099912c31a42e58fce979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, юнусобод тумани, 9 млн доллар, 2 гектар ер, дхҳ, иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, фирибгарлик, пора бериш, жиноят кодекси 168-модда, 211-модда, ер сотиш можароси
тошкент, юнусобод тумани, 9 млн доллар, 2 гектар ер, дхҳ, иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, фирибгарлик, пора бериш, жиноят кодекси 168-модда, 211-модда, ер сотиш можароси

Юнусободда 2 гектар ерни 9 млн долларга сотишга уринганлар ушланди

12:09 23.02.2026
© Пресс-служба СГБВ Юнусабаде задержаны лица, пытавшиеся продать 2 гектара земли за 9 млн долларов
В Юнусабаде задержаны лица, пытавшиеся продать 2 гектара земли за 9 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.02.2026
© Пресс-служба СГБ
Oбуна бўлиш
Тошкент шаҳрида 2 гектар тақиқдаги ер майдонини 9 миллион долларига сотишга уриниш ҳолати аниқланди. Гумонланувчилар олдиндан 200 минг доллар олган вақтда ушланган
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Тошкент шаҳрида 9 миллион долларлик ер майдонини ноқонуний сотишга уриниш ҳолати фош этилди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, 1953 йилда туғилган, муқаддам бир неча маротаба судланган аёл 1982 йилда туғилган таниши билан тил бириктирган. Улар Юнусобод туманида тадбиркорлик субъектига тегишли, аммо ҳозирда тақиқда турган 2 гектар нотурар ер майдонини 9 ммиллион АҚШ долларига сотишга келишган.
Шунингдек, улар мансабдор танишлари орқали ҳужжатларни расмийлаштириб, ерни турар жой тоифасига ўтказиб беришни ваъда қилган.
Бу хизмат эвазига харидордан олдиндан 200 минг АҚШ доллари олган вақтларида ДХҲнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳозирда мазкур шахсларга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми “а” банди (жуда кўп миқдордаги фирибгарлик) ҳамда 28, 211-моддалари (пора беришда иштирок этиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Американская валюта в конверте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2025
Самарқанд вилоятида 300 минг доллар эвазига ер ажратишни ваъда қилган фермер ушланди
11 Ноябр 2025, 11:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0