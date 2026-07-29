https://sputniknews.uz/20260729/issiqkol-uzbekistan-madaniyat-kunlar-59342531.html
Иссиқкўлда вазирлар рақсга тушди — Ўзбекистон маданияти кунлари қандай ўтди?
Иссиқкўлда вазирлар рақсга тушди — Ўзбекистон маданияти кунлари қандай ўтди?
Sputnik Ўзбекистон
Иссиқкўлда Ўзбекистон маданияти кунлари гала-концерт билан якунланди. Таниқли хонандалар, симфоник оркестр ва рақс ансамбллари чиқиш қилди, икки мамлакат маданият вазирлари ҳам рақсга тушди.
2026-07-29T11:29+0500
2026-07-29T11:29+0500
2026-07-29T11:29+0500
маданият
маданият вазирлиги
озодбек назарбеков
иссиқкўл
концерт
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59342329_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_a31ad84637cb1a7297d11d443c66cd9c.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Қирғизистоннинг Иссиқкўл вилоятида Ўзбекистон маданияти кунлари бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Икки кунлик маданий дастур 27 июль куни Чўлпонота шаҳридаги "Рух Ордо" маданият марказида тантанали равишда очилди. Маросимда икки мамлакат расмийлари, ижодкорлар, санъат жамоалари, маҳаллий аҳоли ва Иссиқкўл меҳмонлари иштирок этди.Маданият кунларининг очилиш концертида Фаррух Зокиров, Камолиддин Ўринбоев, Ойгул Нодирова ва Зулайҳо Бойхонова каби таниқли санъаткорлар саҳнага чиқди. "Навбаҳор" ва "Тумор" рақс ансамбллари ўзбек миллий рақсларини намойиш этди.28 июль куни Бостери қишлоғидаги "Дордой Номад" этномажмуасида тантанали ёпилиш маросими ва гала-концерт бўлиб ўтди. Унда симфоник оркестр, рақс жамоалари ва ўзбек эстрадасининг таниқли вакиллари иштирок этди.Озодбек Назарбеков гала-концертда ўзининг машҳур тароналари билан бирга қирғиз тилида ҳам қўшиқ куйлади.Sputnik Қирғизистон нашрининг хабар беришича, концерт якунида Ўзбекистон ва Қирғизистон маданият вазирлари Озодбек Назарбеков ҳамда Мирбек Мамбеталиев санъаткорлар билан бирга рақсга тушди.
https://sputniknews.uz/20260727/kyrgyzstan-uzbekistan-madaniyat-kunlar-59300070.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59342329_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20ae9db9dc97c03a1022ea8385cad9d6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, маданият вазирлиги, озодбек назарбеков, иссиқкўл, концерт, қирғизистон
маданият, маданият вазирлиги, озодбек назарбеков, иссиқкўл, концерт, қирғизистон
Иссиқкўлда вазирлар рақсга тушди — Ўзбекистон маданияти кунлари қандай ўтди?
Чўлпонотада икки кун давом этган тадбир гала-концерт билан якунланди. Саҳнага ўзбек санъатининг таниқли вакиллари чиқди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Қирғизистоннинг Иссиқкўл вилоятида Ўзбекистон маданияти кунлари бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Икки кунлик маданий дастур 27 июль куни Чўлпонота шаҳридаги "Рух Ордо" маданият марказида тантанали равишда очилди. Маросимда икки мамлакат расмийлари, ижодкорлар, санъат жамоалари, маҳаллий аҳоли ва Иссиқкўл меҳмонлари иштирок этди.
Тадбирларда қатнашиш учун Ўзбекистондан қарийб 200 нафар маданият ва санъат вакили келган. Делегация таркибидан таниқли ижрочилар, мусиқачилар, рақс жамоалари ва ижодий зиёлилар ўрин олди.
Маданият кунларининг очилиш концертида Фаррух Зокиров, Камолиддин Ўринбоев, Ойгул Нодирова ва Зулайҳо Бойхонова каби таниқли санъаткорлар саҳнага чиқди. "Навбаҳор" ва "Тумор" рақс ансамбллари ўзбек миллий рақсларини намойиш этди.
28 июль куни Бостери қишлоғидаги "Дордой Номад" этномажмуасида тантанали ёпилиш маросими ва гала-концерт бўлиб ўтди. Унда симфоник оркестр, рақс жамоалари ва ўзбек эстрадасининг таниқли вакиллари иштирок этди.
Озодбек Назарбеков гала-концертда ўзининг машҳур тароналари билан бирга қирғиз тилида ҳам қўшиқ куйлади.
Sputnik Қирғизистон нашрининг хабар беришича, концерт якунида Ўзбекистон ва Қирғизистон маданият вазирлари Озодбек Назарбеков ҳамда Мирбек Мамбеталиев санъаткорлар билан бирга рақсга тушди.