https://sputniknews.uz/20260727/kyrgyzstan-uzbekistan-madaniyat-kunlar-59300070.html
Қирғизистонда Ўзбекистон маданияти кунлари бошланади — 200 нафар ижодкор иштирок этади
Қирғизистонда Ўзбекистон маданияти кунлари бошланади — 200 нафар ижодкор иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистонда Ўзбекистон маданияти кунларида 200 нафарга яқин ижодкор иштирок этади. Чўлпон-Ота ва Бўстерида хонандалар, рақс жамоалари ҳамда симфоник оркестр концерт беради.
2026-07-27T12:14+0500
2026-07-27T12:14+0500
2026-07-27T12:14+0500
маданият
озодбек назарбеков
маданият вазирлиги
концерт
иссиқкўл
қирғизистон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44844906_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_471b5d79aa3af56b4527cd274bd6e261.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Қирғизистонда Ўзбекистон маданияти кунлари бошланади. Асосий тадбирлар 27–28 июл кунлари Иссиқкўл вилоятининг Чўлпон-Ота шаҳри ва Бўстери қишлоғида ўтказилади. Бу ҳақда Қирғизистон Маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазирлиги хабар берди.Ўзбекистон Маданият вазирлиги маълумотига кўра, мамлакат делегацияси маданият кунларини ўтказиш учун Қирғизистонга етиб борган. Делегация таркибига 200 нафарга яқин маданият ва санъат вакили киритилган.Шунингдек, “Навбаҳор” ва “Тумор” рақс ансамбллари ҳамда Ўзбекистон давлат симфоник оркестри ўз дастурларини намойиш қилади.Маданият кунларининг очилиш маросими Чўлпонотадаги “Рух Ордо” маданий марказида бўлиб ўтади. Якуний концерт эса 28 июль куни Бўстери қишлоғидаги “Дордой Номад” аренасида ташкил этилади.Қирғизистон Маданият вазирлиги тадбир икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш, ижодий алоқаларни кенгайтириш ҳамда ўзбек маданиятини қирғизистонлик томошабинларга яқиндан таништиришга хизмат қилишини қайд этди.
https://sputniknews.uz/20260708/belarus-uzbekistan-madaniyat-kunlar-58908975.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44844906_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b795c01dce107668ed0528c918049e4e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, озодбек назарбеков, маданият вазирлиги, концерт, иссиқкўл, қирғизистон, ўзбекистон
маданият, озодбек назарбеков, маданият вазирлиги, концерт, иссиқкўл, қирғизистон, ўзбекистон
Қирғизистонда Ўзбекистон маданияти кунлари бошланади — 200 нафар ижодкор иштирок этади
Концерт дастурларида Озодбек Назарбеков, “Ялла” гуруҳи бадиий раҳбари Фаррух Закиров ва Зулайхо Бойхонова иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Қирғизистонда Ўзбекистон маданияти кунлари бошланади. Асосий тадбирлар 27–28 июл кунлари Иссиқкўл вилоятининг Чўлпон-Ота шаҳри ва Бўстери қишлоғида ўтказилади. Бу ҳақда Қирғизистон Маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазирлиги хабар берди
.
Ўзбекистон Маданият вазирлиги маълумотига кўра, мамлакат делегацияси маданият кунларини ўтказиш учун Қирғизистонга етиб борган. Делегация таркибига 200 нафарга яқин маданият ва санъат вакили киритилган.
Концерт дастурларида Озодбек Назарбеков, “Ялла” гуруҳи бадиий раҳбари Фаррух Закиров, Камолиддин Ўринбоев, Айгул Нодирова ва Зулайхо Бойхонова иштирок этади.
Шунингдек, “Навбаҳор” ва “Тумор” рақс ансамбллари ҳамда Ўзбекистон давлат симфоник оркестри ўз дастурларини намойиш қилади.
Маданият кунларининг очилиш маросими Чўлпонотадаги “Рух Ордо” маданий марказида бўлиб ўтади. Якуний концерт эса 28 июль куни Бўстери қишлоғидаги “Дордой Номад” аренасида ташкил этилади.
Қирғизистон Маданият вазирлиги тадбир икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш, ижодий алоқаларни кенгайтириш ҳамда ўзбек маданиятини қирғизистонлик томошабинларга яқиндан таништиришга хизмат қилишини қайд этди.