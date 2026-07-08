https://sputniknews.uz/20260708/belarus-uzbekistan-madaniyat-kunlar-58908975.html
Беларусда “Ўзбекистон маданияти кунлари” бўлиб ўтмоқда
Беларусда “Ўзбекистон маданияти кунлари” бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Беларусда “Ўзбекистон маданияти кунлари” ўтказилмоқда. Дастур доирасида маданият вазирлари учрашуви, “Ўзбек киноси кунлари”, концерт дастури ва “Янги Ўзбекистон” фото кўргазмаси ташкил этилмоқда.
2026-07-08T17:59+0500
2026-07-08T17:59+0500
2026-07-08T17:59+0500
маданият
озодбек назарбеков
маданият вазирлиги
ўзбек кино
концерт
минск
фото
санъат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58908503_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab580716676201f02e6fb002a4ecaea0.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Жорий йилнинг 7–8 июль кунлари Беларус Республикасида “Ўзбекистон маданияти кунлари” бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадбир икки давлат ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш, санъат ва маданият соҳасидаги алоқаларни кенгайтиришга қаратилган.Дастур доирасида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков Беларусь маданият вазири Марат Марков билан учрашди. Томонлар маданият, кино, театр, музей, кутубхона, маданий таълим, креатив индустрия ва рақамлаштириш соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Минскдаги Беларусь IT парки ҳамда А. Глебов номидаги Минск давлат амалий санъат коллежи фаолияти билан танишди. Учрашувларда маданий меросни сақлаш, музей ва кутубхоналарни ривожлантириш, соҳага сунъий интеллект ва замонавий технологияларни жорий этиш масалалари юзасидан фикр алмашилди.Шунингдек, Минск шаҳридаги “Победа” кинотеатрида “Ўзбек киноси кунлари” очилди. Дастур доирасида ўзбек фильмлари беларус томошабинларига намойиш этилмоқда.Маданият кунлари доирасида 8 июль куни Минскдаги “Республика” саройида ўзбек санъат усталари иштирокида концерт дастури ҳамда “Янги Ўзбекистон” фото кўргазмаси бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20260503/tashkent-rus-uy-kvest-57294504.html
минск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58908503_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcd1de9e353106c654a715c61bc2b5b8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, озодбек назарбеков, маданият вазирлиги, ўзбек кино, концерт, минск, фото, санъат
маданият, озодбек назарбеков, маданият вазирлиги, ўзбек кино, концерт, минск, фото, санъат
Беларусда “Ўзбекистон маданияти кунлари” бўлиб ўтмоқда
7–8 июль кунлари Беларусда “Ўзбекистон маданияти кунлари” бўлиб ўтмоқда. Дастурдан кино намойишлари, концерт ва фото кўргазма ўрин олган.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Жорий йилнинг 7–8 июль кунлари Беларус Республикасида “Ўзбекистон маданияти кунлари” бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тадбир икки давлат ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш, санъат ва маданият соҳасидаги алоқаларни кенгайтиришга қаратилган.
Дастур доирасида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков Беларусь маданият вазири Марат Марков билан учрашди. Томонлар маданият, кино, театр, музей, кутубхона, маданий таълим, креатив индустрия ва рақамлаштириш соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Минскдаги Беларусь IT парки ҳамда А. Глебов номидаги Минск давлат амалий санъат коллежи фаолияти билан танишди. Учрашувларда маданий меросни сақлаш, музей ва кутубхоналарни ривожлантириш, соҳага сунъий интеллект ва замонавий технологияларни жорий этиш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
Шунингдек, Минск шаҳридаги “Победа” кинотеатрида “Ўзбек киноси кунлари” очилди. Дастур доирасида ўзбек фильмлари беларус томошабинларига намойиш этилмоқда.
Маданият кунлари доирасида 8 июль куни Минскдаги “Республика” саройида ўзбек санъат усталари иштирокида концерт дастури ҳамда “Янги Ўзбекистон” фото кўргазмаси бўлиб ўтади.