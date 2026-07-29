https://sputniknews.uz/20260729/iran-ukraine-zarba-59346722.html
Ҳужумга жавобан Эрон Украина портига ракета билан зарба беришни кўриб чиққан — ОАВ
Ҳужумга жавобан Эрон Украина портига ракета билан зарба беришни кўриб чиққан — ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
Каспийдаги Эрон савдо кемасига зарбадан сўнг Теҳрон жавоб билан таҳдид қилди. Киев ҳужум атайлаб қилинмаганини билдирди, икки давлат ташқи ишлар вазирлари эса эскалацияни тўхтатиш учун мулоқот қилди.
2026-07-29T13:19+0500
2026-07-29T13:19+0500
2026-07-29T13:27+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58220839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11f89206ff1d603835942e177e9b8492.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. "The New York Times" манбаларига кўра, Эрон Киевнинг Каспий денгизидаги кемага ҳужумига жавобан Украинадаги Қора денгиз портларидан бирига баллистик ракета билан зарба бериш имкониятини кўриб чиққан.Нашрнинг ёзишича, фаол дипломатик мулоқотлардан сўнг вазият ҳозирча барқарорлашган.Эрон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, 25 июль куни Украина томонидан берилган зарба оқибатида фуқаролик юки олиб кетаётган кема бортида портлаш содир бўлган. Бир денгизчи ҳалок бўлган, яна бири жароҳатланган. Теҳрон ҳужумни "душманона ва жиноий ҳаракат" деб атаган.Украина ташқи ишлар вазири вазифасини вақтинча бажарувчи Андрей Сибига эса Эроннинг таҳдидларини асоссиз деб атади. У Эрон "ўзини жабрланувчи қилиб кўрсатишга ҳақли эмас"лигини билдирди.28 июль куни Сибига ва Ароқчи телефон орқали мулоқот қилди. Украина вазири Киевнинг мақсади вазиятни янада кескинлаштириш эмаслигини, фуқаролик кемалари ёки одамларни нишонга олиш нияти бўлмаганини билдирди. Шунингдек, у Теҳронни эскалациядан тийилишга чақирди. Бироқ Сибига ўз баёнотида Эрондан узр сўрамади ва ҳалок бўлган денгизчининг яқинларига ҳамдардлик билдирмади.Ароқчининг айтишича, Сибига кемага зарба атайлаб берилмагани ва Украина Эрон билан можарони кучайтиришдан манфаатдор эмаслигини билдирган. Ароқчи Эрон фуқаролари ва манфаатларига қилинган ҳужумни қабул қилиб бўлмаслигини таъкидлаб, етказилган зарар қопланишини талаб қилган.Украина Олий радаси депутати Артём Дмитрук зарбани Владимир Зеленскийнинг Дональд Трамп билан учрашуви арафасидаги сиёсий сигнали деб баҳолади. Дмитрук, шунингдек, зарба Зеленский эълон қилган 40 кунлик операциянинг кутилган натижаларни бермаганини яшириш ва сиёсий фаоллик кўринишини яратиш учун ишлатилганини даъво қилди.
https://sputniknews.uz/20260728/ukraine-davlatlar-hujum-59322466.html
украина
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58220839_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_eef2b1d90fa89b2a8a1f1b20e45e689e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, эрон
дунё янгиликлари, дунёда, украина, эрон
Ҳужумга жавобан Эрон Украина портига ракета билан зарба беришни кўриб чиққан — ОАВ
13:19 29.07.2026 (янгиланди: 13:27 29.07.2026)
Теҳрон Каспийдаги кемага ҳужумга жавобан Украина портига ракета учириш вариантини кўриб чиққан, аммо мулоқот кескинликни пасайтирган.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. "
The New York Times" манбаларига кўра, Эрон Киевнинг Каспий денгизидаги кемага ҳужумига жавобан Украинадаги Қора денгиз портларидан бирига баллистик ракета билан зарба бериш имкониятини кўриб чиққан
.
Нашрнинг ёзишича, фаол дипломатик мулоқотлардан сўнг вазият ҳозирча барқарорлашган.
Эрон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, 25 июль куни Украина томонидан берилган зарба оқибатида фуқаролик юки олиб кетаётган кема бортида портлаш содир бўлган. Бир денгизчи ҳалок бўлган, яна бири жароҳатланган. Теҳрон ҳужумни "душманона ва жиноий ҳаракат" деб атаган.
Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи зарбани БМТ Низомининг қўпол бузилиши деб баҳолаб, у жавобсиз қолмаслигини айтди.
Украина ташқи ишлар вазири вазифасини вақтинча бажарувчи Андрей Сибига эса Эроннинг таҳдидларини асоссиз деб атади. У Эрон "ўзини жабрланувчи қилиб кўрсатишга ҳақли эмас"лигини билдирди.
28 июль куни Сибига ва Ароқчи телефон орқали мулоқот қилди. Украина вазири Киевнинг мақсади вазиятни янада кескинлаштириш эмаслигини, фуқаролик кемалари ёки одамларни нишонга олиш нияти бўлмаганини билдирди.
Шунингдек, у Теҳронни эскалациядан тийилишга чақирди. Бироқ Сибига ўз баёнотида Эрондан узр сўрамади ва ҳалок бўлган денгизчининг яқинларига ҳамдардлик билдирмади.
Ароқчининг айтишича, Сибига кемага зарба атайлаб берилмагани ва Украина Эрон билан можарони кучайтиришдан манфаатдор эмаслигини билдирган. Ароқчи Эрон фуқаролари ва манфаатларига қилинган ҳужумни қабул қилиб бўлмаслигини таъкидлаб, етказилган зарар қопланишини талаб қилган.
Украина Олий радаси депутати Артём Дмитрук зарбани Владимир Зеленскийнинг Дональд Трамп билан учрашуви арафасидаги сиёсий сигнали деб баҳолади.
Унинг фикрича, Зеленский Трамп учун муҳим бўлган Эрон мавзусига қўшилиб, Россия билан бир қаторда Теҳронга қарши ҳам ҳаракат қилишга тайёрлигини кўрсатмоқчи бўлган.
Дмитрук, шунингдек, зарба Зеленский эълон қилган 40 кунлик операциянинг кутилган натижаларни бермаганини яшириш ва сиёсий фаоллик кўринишини яратиш учун ишлатилганини даъво қилди.