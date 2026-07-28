https://sputniknews.uz/20260728/ukraine-davlatlar-hujum-59322466.html
Эрон, Германия ва Қозоғистон: Песков Украинани турли давлатларга ҳужум қилишда айблади
Эрон, Германия ва Қозоғистон: Песков Украинани турли давлатларга ҳужум қилишда айблади
Sputnik Ўзбекистон
Эрон Каспийдаги савдо кемасига ҳужум учун Киев ва уни қўллаб-қувватловчилар жавоб бериши кераклигини билдирди. Песков воқеани Эронга ҳужум деб баҳолаб, КТК ва "Шимолий оқим" билан боғлиқ ҳолатларни ҳам эслади.
2026-07-28T10:48+0500
2026-07-28T10:48+0500
2026-07-28T10:48+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дмитрий песков
шимолий оқим-2
владимир зеленский
дунёда
украина
қозоғистон
германия
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59322264_0:83:3074:1812_1920x0_80_0_0_1215b15b34cb1b1e6d92ab5f98bfcb6c.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Каспий денгизидаги Эрон савдо кемасига берилган зарбани Эронга ҳужум деб баҳолади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Песковнинг сўзларига кўра, Киев аввал Германиянинг муҳим энергетика инфратузилмасига, ҳозир эса Эрон ва Қозоғистонга ҳужум қилган.Эрон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, Украина ҳарбийлари 25 июль куни Каспий денгизида Эрон савдо кемасига ҳужум қилган. Кемада портлаш юз бериб, бир денгизчи ҳалок бўлган, яна бири жароҳатланган.Эрон ТИВ расмий вакили Исмоил Бақоийнинг айтишича, Украинани қўллаб-қувватлаётган давлатлар ҳам ушбу ҳужум учун жавобгарликни зиммасига олиши керак. У Теҳрон воқеани жавобсиз қолдирмаслигини таъкидлади.Владимир Зеленский аввалроқ мамлакат кучлари Каспий денгизида Россия ҳарбий кемасига ва Эрон билан боғлиқ ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилган кемаларга зарба берганини айтган. КТКга ҳужумларПесков Қозоғистон ҳақида гапирар экан, Қозоғистон компанияси Каспий қувурлари консорциумининг ҳаммулкдори эканини таъкидлади. Унинг фикрича, Қозоғистон мулкига берилган зарба аввалги даврларда уруш бошлаш учун асос — "казус белли" сифатида баҳоланган бўларди.Июлда КТКнинг Новороссийск яқинидаги терминалида нефть ташувчи танкерларга бир неча марта дронлар зарба берди. 20 июлда Nelsa танкерига ҳужумдан кейин нефть юклаш тўхтатилди."Шимолий оқим" портлашлариПесков Германияга ҳужум деганда 2022 йил сентябрда "Шимолий оқим-1" ва "Шимолий оқим-2" газ қувурларида содир бўлган портлашларни назарда тутди.Германия федерал прокуратураси 2026 йил июлда Украина армиясининг собиқ офицери Сергей К.га айблов эълон қилди. Терговга кўра, у Украина давлат тузилмалари номидан ҳаракат қилиб, газ қувурларини портлатиш режасини ишлаб чиқишда иштирок этган. Ироқ ҳам Украинани айбладиПесков баёноти фонида Ироқ томонидан ҳам Украина фаолиятига оид айбловлар билдирилди. Мамлакат миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси Қосим ал-Абудий Ироқда Украина манфаатлари йўлида ҳаракат қилган гуруҳлар қўлга олинганини маълум қилди.Унинг "Dijlah TV" телеканалига айтишича, разведка маълумотлари таҳлили Ироқда Украина аралашуви мавжудлигини кўрсатган. Мамлакат ҳудудидаги бир қатор объектларни ўққа тутган гуруҳлар тергов давомида Украина манфаатлари йўлида ишлаганини тан олган.
https://sputniknews.uz/20260727/kazakhstan-tanker-hujum-ukraine-59294587.html
украина
қозоғистон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59322264_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ae3edd1edd6e6362150d13c60e725d0e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дмитрий песков, шимолий оқим-2, владимир зеленский, дунёда, украина, қозоғистон, германия, россия, эрон
дунё янгиликлари, дмитрий песков, шимолий оқим-2, владимир зеленский, дунёда, украина, қозоғистон, германия, россия, эрон
Эрон, Германия ва Қозоғистон: Песков Украинани турли давлатларга ҳужум қилишда айблади
Эрон Каспийдаги савдо кемасига зарбани жавобсиз қолдирмаслигини билдирди, Песков эса бу зарбани айнан Эронга ҳужум деб атади.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Каспий денгизидаги Эрон савдо кемасига берилган зарбани Эронга ҳужум деб баҳолади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Песковнинг сўзларига кўра, Киев аввал Германиянинг муҳим энергетика инфратузилмасига, ҳозир эса Эрон ва Қозоғистонга ҳужум қилган.
Эрон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, Украина ҳарбийлари 25 июль куни Каспий денгизида Эрон савдо кемасига ҳужум қилган. Кемада портлаш юз бериб, бир денгизчи ҳалок бўлган, яна бири жароҳатланган.
Теҳрон воқеани душманона ва жиноий ҳаракат деб атади ҳамда Украинанинг Эрондаги муваққат ишлар вакилини ТИВга чақирди. Эрон ҳужумга жавоб қайтариш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолишини билдирди.
Эрон ТИВ расмий вакили Исмоил Бақоийнинг айтишича, Украинани қўллаб-қувватлаётган давлатлар ҳам ушбу ҳужум учун жавобгарликни зиммасига олиши керак. У Теҳрон воқеани жавобсиз қолдирмаслигини таъкидлади.
Владимир Зеленский аввалроқ мамлакат кучлари Каспий денгизида Россия ҳарбий кемасига ва Эрон билан боғлиқ ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилган кемаларга зарба берганини айтган.
Песков Қозоғистон ҳақида гапирар экан, Қозоғистон компанияси Каспий қувурлари консорциумининг ҳаммулкдори эканини таъкидлади. Унинг фикрича, Қозоғистон мулкига берилган зарба аввалги даврларда уруш бошлаш учун асос — "казус белли" сифатида баҳоланган бўларди.
Июлда КТКнинг Новороссийск яқинидаги терминалида нефть ташувчи танкерларга бир неча марта дронлар зарба берди. 20 июлда Nelsa танкерига ҳужумдан кейин нефть юклаш тўхтатилди.
"Шимолий оқим" портлашлари
Песков Германияга ҳужум деганда 2022 йил сентябрда "Шимолий оқим-1" ва "Шимолий оқим-2" газ қувурларида содир бўлган портлашларни назарда тутди.
Германия федерал прокуратураси 2026 йил июлда Украина армиясининг собиқ офицери Сергей К.га айблов эълон қилди. Терговга кўра, у Украина давлат тузилмалари номидан ҳаракат қилиб, газ қувурларини портлатиш режасини ишлаб чиқишда иштирок этган.
Ироқ ҳам Украинани айблади
Песков баёноти фонида Ироқ томонидан ҳам Украина фаолиятига оид айбловлар билдирилди. Мамлакат миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси Қосим ал-Абудий Ироқда Украина манфаатлари йўлида ҳаракат қилган гуруҳлар қўлга олинганини маълум қилди.
Унинг "Dijlah TV" телеканалига айтишича, разведка маълумотлари таҳлили Ироқда Украина аралашуви мавжудлигини кўрсатган. Мамлакат ҳудудидаги бир қатор объектларни ўққа тутган гуруҳлар тергов давомида Украина манфаатлари йўлида ишлаганини тан олган.