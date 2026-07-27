https://sputniknews.uz/20260727/kazakhstan-tanker-hujum-ukraine-59294587.html
Қозоғистон нефтини ташувчи танкерларга ҳужум: АҚШ Украинага огоҳлантириш берди
Қозоғистон нефтини ташувчи танкерларга ҳужум: АҚШ Украинага огоҳлантириш берди
Sputnik Ўзбекистон
WSJ маълумотига кўра, Chevron раҳбари АҚШ расмийлари билан музокара ўтказганидан сўнг Вашингтон Украинадан Қора денгизда Россияга тегишли бўлмаган кемаларга зарба бермасликни талаб қилди.
2026-07-27T09:58+0500
2026-07-27T09:58+0500
2026-07-27T10:04+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Украинага Қора денгизда Россияга тегишли бўлмаган кемаларга ҳужум қилиш мумкин эмаслиги ҳақида огоҳлантириш берди. Бу ҳақда "The Wall Street Journal" АҚШ расмийсига таяниб хабар қилди.Нашр маълумотига кўра, бундан олдин "Chevron" компанияси бош директори Майк Вирт АҚШ маъмурияти вакиллари билан Украина можароси шароитида компаниянинг Қозоғистондаги активларини ҳимоя қилиш масаласини муҳокама қилган.Бунга Қора денгизнинг Новороссийск порти яқинида тўртта танкерга қилинган ҳужумлар сабаб бўлган. КТК акцияларининг 15 фоизи "Chevron" компаниясига тегишли. АҚШ компанияси, шунингдек, Қозоғистондаги Тенгиз конида 50 фоизлик улушга эга. КТК орқали жаҳондаги кунлик нефть етказиб бериш ҳажмининг қарийб 2 фоизи ташилади.Аввалроқ Қозоғистон ТИВ 17 ва 19 июлда Қора денгизда КТК орқали нефть ташишда иштирок этган фуқаролик кемаларига учувчисиз аппаратлар билан қилинган ҳужумларни кескин қоралаган эди.Вазирлик буни Қозоғистоннинг иқтисодий манфаатларига тажовуз, халқаро савдо ва жаҳон энергетика бозорларини беқарорлаштиришга қаратилган ҳаракат деб баҳолади.Остона ҳужумларни зудлик билан тўхтатишни талаб қилди. Қозоғистон етказилган зарарни баҳоламоқда ва унинг натижасига кўра товон талаб қилиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолишини маълум қилди.20 июль куни NELSA танкерига дрон ҳужум қилганидан сўнг КТК терминалида нефть юклаш ишлари яна тўхтатилди.Россия ҳужумларда Украинани айблади. Киев эса КТК терминалидаги танкерларга қилинган ушбу ҳужумлар юзасидан расмий изоҳ бермаган.
https://sputniknews.uz/20260225/usa-ukraine-hujum-55934719.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, нефть, энергетика, қора денгиз, ақш, қозоғистон, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, нефть, энергетика, қора денгиз, ақш, қозоғистон, россия
Қозоғистон нефтини ташувчи танкерларга ҳужум: АҚШ Украинага огоҳлантириш берди
09:58 27.07.2026 (янгиланди: 10:04 27.07.2026)
АҚШ маъмурияти Қора денгиздаги КТК терминали яқинида танкерларга ҳужумлардан сўнг Украинадан Россияга тегишли бўлмаган кемаларга зарба бермасликни талаб қилди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Украинага Қора денгизда Россияга тегишли бўлмаган кемаларга ҳужум қилиш мумкин эмаслиги ҳақида огоҳлантириш берди. Бу ҳақда "The Wall Street Journal" АҚШ расмийсига таяниб хабар қилди
.
Нашр маълумотига кўра, бундан олдин "Chevron" компанияси бош директори Майк Вирт АҚШ маъмурияти вакиллари билан Украина можароси шароитида компаниянинг Қозоғистондаги активларини ҳимоя қилиш масаласини муҳокама қилган.
Бунга Қора денгизнинг Новороссийск порти яқинида тўртта танкерга қилинган ҳужумлар сабаб бўлган.
Улардан бири "Chevron" томонидан ижарага олинган эди. Новороссийскда Қозоғистон нефтини жаҳон бозорига олиб чиқувчи Каспий қувур консорциуми (КТК)нинг денгиз терминали жойлашган.
КТК акцияларининг 15 фоизи "Chevron" компаниясига тегишли. АҚШ компанияси, шунингдек, Қозоғистондаги Тенгиз конида 50 фоизлик улушга эга. КТК орқали жаҳондаги кунлик нефть етказиб бериш ҳажмининг қарийб 2 фоизи ташилади.
Аввалроқ Қозоғистон ТИВ 17 ва 19 июлда Қора денгизда КТК орқали нефть ташишда иштирок этган фуқаролик кемаларига учувчисиз аппаратлар билан қилинган ҳужумларни кескин қоралаган эди.
Вазирлик буни Қозоғистоннинг иқтисодий манфаатларига тажовуз, халқаро савдо ва жаҳон энергетика бозорларини беқарорлаштиришга қаратилган ҳаракат деб баҳолади.
Остона ҳужумларни зудлик билан тўхтатишни талаб қилди. Қозоғистон етказилган зарарни баҳоламоқда ва унинг натижасига кўра товон талаб қилиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолишини маълум қилди.
20 июль куни NELSA танкерига дрон ҳужум қилганидан сўнг КТК терминалида нефть юклаш ишлари яна тўхтатилди.
Кемада ёнғин келиб чиққан, аммо у ўчирилган ва нефть денгизга тўкилмаган. КТК акциядорлари орасида АҚШнинг "Chevron" ва "ExxonMobil" компаниялари ҳам бор.
Россия ҳужумларда Украинани айблади. Киев эса КТК терминалидаги танкерларга қилинган ушбу ҳужумлар юзасидан расмий изоҳ бермаган.