https://sputniknews.uz/20260225/usa-ukraine-hujum-55934719.html
АҚШ Украинадан Америка иқтисодий манфаатларига ҳужумларни бас қилишни талаб қилди
АҚШ Украинадан Америка иқтисодий манфаатларига ҳужумларни бас қилишни талаб қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украина дрон ҳужумлари Новороссийскдаги КТК инфратузилмасига таъсир қилди. АҚШ Давлат департаменти Киевни Америка манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга чақирди.
2026-02-25T13:43+0500
2026-02-25T13:43+0500
2026-02-25T13:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
ақш
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/09/23215511_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8b1b1df2a6baa338717c706ee572e66e.jpg
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Украина ҳукуматини Қора денгиздаги Россия нефть инфратузилмасига берилган зарбалар АҚШнинг Қозоғистондаги сармояларига таъсир қилгани ҳақида огоҳлантирди. Бу ҳақда Украинанинг АҚШдаги элчиси Олга Стефанишина CNN телеканалига маълум қилди.Стефанишинага кўра, АҚШ Қозоғистонда йирик иқтисодий манфаатларга эга бўлиб, улар Украинадаги сармоялардан анча катта. Шу билан бирга, у Киев мустақиллик йиллари давомида бундай даражадаги инвестицияларни жалб қила олмаганини қайд этди.Маълумотларга кўра, Америкага тегишли "Chevron" компанияси Каспий қувурлари консорциуми (КТК)нинг йирик акциядорларидан бири ҳисобланади. Ушбу қувур орқали Қозоғистон нефть экспортининг қарийб 80 фоизи амалга оширилади.Ҳужумлар ортидан Қозоғистон нефть ташиш ва қазиб олиш ҳажмини вақтинча қисқартиришга мажбур бўлди. Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги Киевдан бундай ҳолатларнинг такрорланмаслиги юзасидан чоралар кутаётганини билдирган. Кейинчалик Остона ва Киев КТК инфратузилмаси бўйича келишувга эришгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20260117/ukrainaning-qora-dengizdagi-hujumlari-garbning-zaifligini-namoyish-etadi-54868039.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/09/23215511_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_305a1c3911bf7228aedceed26e58c4ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп, ақш давлат департаменти, украина, новороссийск, қора денгиз, қозоғистон, каспий қувурлари консорциуми (ктк), chevron, нефть экспорти, дрон ҳужуми, америка сармояси, геосиёсат
дональд трамп, ақш давлат департаменти, украина, новороссийск, қора денгиз, қозоғистон, каспий қувурлари консорциуми (ктк), chevron, нефть экспорти, дрон ҳужуми, америка сармояси, геосиёсат
АҚШ Украинадан Америка иқтисодий манфаатларига ҳужумларни бас қилишни талаб қилди
Украина Қозоғистон нефть экспортининг 80 фоизини таъминлайдиган КТК инфратузилмасига ҳужуми АҚШ инвестицияларига таъсир қилгани айтилди. Вашингтон Киевни бундай ҳаракатдан тийилишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Украина ҳукуматини Қора денгиздаги Россия нефть инфратузилмасига берилган зарбалар АҚШнинг Қозоғистондаги сармояларига таъсир қилгани ҳақида огоҳлантирди. Бу ҳақда Украинанинг АҚШдаги элчиси Олга Стефанишина CNN телеканалига маълум қилди
.
"Украинанинг Новороссийскка ҳужумлари Қозоғистон орқали амалга оширилаётган айрим Америка инвестицияларига таъсир қилгани айтилди. АҚШ Давлат департаменти бизга Америка манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилиш кераклигини билдирди", — деди у.
Стефанишинага кўра, АҚШ Қозоғистонда йирик иқтисодий манфаатларга эга бўлиб, улар Украинадаги сармоялардан анча катта. Шу билан бирга, у Киев мустақиллик йиллари давомида бундай даражадаги инвестицияларни жалб қила олмаганини қайд этди.
Маълумотларга кўра, Америкага тегишли "Chevron" компанияси Каспий қувурлари консорциуми (КТК)нинг йирик акциядорларидан бири ҳисобланади. Ушбу қувур орқали Қозоғистон нефть экспортининг қарийб 80 фоизи амалга оширилади.
Ҳужумлар ортидан Қозоғистон нефть ташиш ва қазиб олиш ҳажмини вақтинча қисқартиришга мажбур бўлди. Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги Киевдан бундай ҳолатларнинг такрорланмаслиги юзасидан чоралар кутаётганини билдирган. Кейинчалик Остона ва Киев КТК инфратузилмаси бўйича келишувга эришгани маълум қилинди.