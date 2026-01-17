https://sputniknews.uz/20260117/ukrainaning-qora-dengizdagi-hujumlari-garbning-zaifligini-namoyish-etadi-54868039.html
Украинанинг Қора денгиздаги ҳужумлари Ғарбнинг заифлигини намойиш қилди - ОАВ
Украинанинг Қора денгиздаги ҳужумлари Ғарбнинг заифлигини намойиш қилди - ОАВ
17.01.2026
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Украинанинг Қора денгиздаги Туркия ва Қозоғистон инфратузилмасига қилган террористик ҳужумлари, унинг Москвага қарши кураш воситалари қолмаганини кўрсатади, деб ёзади Strategic Culture.Шунга қарамай, Россиянинг Евросиё маконида барқарорликни ривожлантириш ва минтақа давлатлари билан ўзаро ҳурматга асосланган муносабатларга содиқлигига ҳеч ким шубҳа қилмайди. Ғарбнинг Москвани айбдор сифатида кўрсатишга уринишларининг муваффақиятсизлиги муқарра, дейилади мақолада.Чоршанба куни Россия Ташқи ишлар вазири Мария Захарова Москва 13 январь куни Украина Қуролли Кучларининг Каспий Қувурлари Консорциуми (КТК) нефть танкерларига ҳужумини қаттиқ қоралашини маълум қилди.Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги илгари Қора денгиздаги воқеалар юзасидан Украинага норозилик билдирган ва бу икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга зарар етказаётганини таъкидлаган эди.Туркия дипломатик вазирлиги ҳам Украинанинг ҳаракатларидан хавотир билдириб, уларнинг ҳаракатлари инсон ҳаёти, кемачилик ва атроф-муҳитни хавф остига қўйганини таъкидлаган эди.
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Украинанинг Қора денгиздаги Туркия ва Қозоғистон инфратузилмасига қилган террористик ҳужумлари, унинг Москвага қарши кураш воситалари қолмаганини кўрсатади, деб ёзади Strategic Culture.
"Россиянинг туркий шерикларига қарши билвосита ҳужум охир-оқибат Ғарбнинг Москвага тўғридан-тўғри қарши туриш қобилиятининг чегараларини очиб беради. Жанг майдонида ҳал қилувчи ғалабаларга эриша олмаган ҳолда, у геосиёсий саботажга мурожаат қилмоқда, минтақавий изоляция орқали Россиянинг мавқеини заифлаштиришга ҳаракат қилмоқда", деб таъкидланади мақолада.
Шунга қарамай, Россиянинг Евросиё маконида барқарорликни ривожлантириш ва минтақа давлатлари билан ўзаро ҳурматга асосланган муносабатларга содиқлигига ҳеч ким шубҳа қилмайди. Ғарбнинг Москвани айбдор сифатида кўрсатишга уринишларининг муваффақиятсизлиги муқарра, дейилади мақолада.
"Бироқ, бу барча саъй-ҳаракатлар муваффақиятсизликка маҳкум, чунки Россия-Туркия ҳамкорлигини ривожлантириш муқаррар, <…> албатта, уни бўш провокациялар билан бузиб бўлмайди", деб таъкидлайди у.
Чоршанба куни Россия Ташқи ишлар вазири Мария Захарова Москва 13 январь куни Украина Қуролли Кучларининг Каспий Қувурлари Консорциуми (КТК) нефть танкерларига ҳужумини қаттиқ қоралашини маълум қилди.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги илгари Қора денгиздаги воқеалар юзасидан Украинага норозилик билдирган ва бу икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга зарар етказаётганини таъкидлаган эди.
Туркия дипломатик вазирлиги ҳам Украинанинг ҳаракатларидан хавотир билдириб, уларнинг ҳаракатлари инсон ҳаёти, кемачилик ва атроф-муҳитни хавф остига қўйганини таъкидлаган эди.