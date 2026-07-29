https://sputniknews.uz/20260729/durov-xalqaro-qidiruv-59343836.html
Дуров терроризмга кўмаклашишда айбланиб, халқаро қидирувга берилди — Россия ФХХ
Дуров терроризмга кўмаклашишда айбланиб, халқаро қидирувга берилди — Россия ФХХ
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ФХХ маълумотига кўра, Telegram асосчиси Павел Дуров терроризмга кўмаклашиш моддаси бўйича айбланиб, халқаро қидирувга берилди. Тергов терактлар тайёрлашда қўлланган канал, чат ва ботлар фаолиятини ўрганмоқда.
2026-07-29T11:48+0500
2026-07-29T11:48+0500
2026-07-29T11:48+0500
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ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Telegram асосчиси Павел Дуровга террорчилик фаолиятига кўмаклашиш моддаси бўйича айблов эълон қилиниб, у халқаро қидирувга берилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) маълумотларига таяниб хабар берди.Хизмат маълумотига кўра, Telegram маъмурияти Украина махсус хизматлари Россия ҳудудида терактлар ва оммавий қотилликларни тайёрлашда фойдаланган каналлар, чатлар ва ботларни ўчириб ташламаган.Россия ФХХ, хусусан, Telegram тармоғидаги "Дайвинчик" танишув сервиси орқали россиялик ёшларни ёллаш ҳолатлари бўлганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260221/telegramdan-foydalanishni-rossiya-harbiylari-hayotini-xavf-ostiga-qoymoqda-55858924.html
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россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), дунё янгиликлари, павел дуров, telegram, қидирув, россия
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), дунё янгиликлари, павел дуров, telegram, қидирув, россия
Дуров терроризмга кўмаклашишда айбланиб, халқаро қидирувга берилди — Россия ФХХ
Маълумотларга кўра, Telegram маъмурияти Россияда терактлар тайёрлашда қўлланган канал, чат ва ботларни ўз вақтида ўчирмагани айтилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Telegram асосчиси Павел Дуровга террорчилик фаолиятига кўмаклашиш моддаси бўйича айблов эълон қилиниб, у халқаро қидирувга берилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) маълумотларига таяниб хабар берди
.
"Дуровга Россия Жиноят кодекси 205.1-моддасининг 1.1-қисмида назарда тутилган жиноят аломатлари бўйича қўзғатилган иш доирасида айблов эълон қилинди", — дейилади идора баёнотида.
Хизмат маълумотига кўра, Telegram маъмурияти Украина махсус хизматлари Россия ҳудудида терактлар ва оммавий қотилликларни тайёрлашда фойдаланган каналлар, чатлар ва ботларни ўчириб ташламаган.
Россия ФХХ, хусусан, Telegram тармоғидаги "Дайвинчик" танишув сервиси орқали россиялик ёшларни ёллаш ҳолатлари бўлганини таъкидлади.
"Украина махсус хизматлари ходимлари қизлар номидан россиялик ёшлар билан онлайн мулоқот ўрнатган. Ишқий муносабатларни ривожлантириш баҳонасида улар йирик савдо маркази ёки ижтимоий аҳамиятга эга объект яқинидаги учрашув жойининг геолокациясини юборган. Шунингдек, кино ва концерт чипталари ёки совғалар учун тўлов қилишни таклиф этиб, фишинг ҳаволаларини жўнатган", — дея аниқлик киритди Россия хавфсизлик идораси.