Telegramдан фойдаланиш Россия ҳарбийлари ҳаётини хавф остига қўймоқда - ФХХ
Telegramдан фойдаланиш Россия ҳарбийлари ҳаётини хавф остига қўймоқда - ФХХ
Sputnik Ўзбекистон
Махсус операция ҳудудида сўнгги уч ой ичида мессенжердан фойдаланиш россиялик аскарлар ҳаётини бир неча бор хавф остига қўйган. 21.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Украина қўшинлари ва махсус хизматлари ҳарбий маълумотларни олиш учун Телеграмдан фойдаланмоқда, деб хабар берди Россия Федерал Хавфсизлик хизмати. Муассаса хабарига кўра, махсус операция ҳудудида Телеграм мессенжеридан фойдаланиш сўнгги уч ой ичида россиялик аскарларнинг ҳаётини бир неча бор хавф остига қўйган.Россияда Телеграмга чекловлар киритиш "Роскомнадзор" ўтган ҳафтада Телеграм мессенжери ишлашини секинлаштира бошлаган эди. 15 февралдан 17 февралгача Телеграм деярли 600 000 та канал ва гуруҳни блоклади, бу бир ой ичидаги энг юқори кўрсаткич."Роскомнадзор"нинг мессенжерга асосий талабларидан бири - бу фойдаланувчилар шахсий маълумотларини учинчи томонларга етказиб бериш дастурлари бўлиб қолмоқда. 2022 йилдан 8358 дан ортиқ ана шундай "хизматлар" блокланишига қарамасдан, вазият тубдан ўзгаришсиз қолмоқда: янги ресурслар доимий равишда пайдо бўлмоқда. Агентлик платформа раҳбариятини бундай ботларнинг ишлашини мустақил равишда бостиришга, уларни қидиришни тақиқлашга ва ўғирланган шахсий маълумотларга киришни тўхтатишга чақирди.Жиноятчилар бу маълумотлардан фирибгарлик, товламачилик ва саботаж учун фаол фойдаланадилар. Шу сабабли, фойдаланувчиларнинг хавфсизлигини яхшилаш учун бир неча бор талаб қўйилган, аммо Телеграм барча сўровларни эътиборсиз қолдирган. Мессенжер ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан нафақат фирибгарлик ҳолатлари, балки террористик ҳужумларни режалаштириш ва амалга ошириш ҳақида ҳам маълумот алмашишдан бош тортади. Бироқ, Телеграм бундай маълумотларни хорижий разведка идораларига тақдим этади.
Янгиликлар

Махсус операция ҳудудида сўнгги уч ой ичида мессенжердан фойдаланиш россиялик аскарлар ҳаётини бир неча бор хавф остига қўйган.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Украина қўшинлари ва махсус хизматлари ҳарбий маълумотларни олиш учун Телеграмдан фойдаланмоқда, деб хабар берди Россия Федерал Хавфсизлик хизмати.
"Улар Телеграмда жойлаштирилган маълумотларни жуда қисқа вақт ичида олиш ва ундан ҳарбий мақсадларда фойдаланиш имкониятига эга", - дейилади баёнотда.
Муассаса хабарига кўра, махсус операция ҳудудида Телеграм мессенжеридан фойдаланиш сўнгги уч ой ичида россиялик аскарларнинг ҳаётини бир неча бор хавф остига қўйган.

Россияда Телеграмга чекловлар киритиш

"Роскомнадзор" ўтган ҳафтада Телеграм мессенжери ишлашини секинлаштира бошлаган эди. 15 февралдан 17 февралгача Телеграм деярли 600 000 та канал ва гуруҳни блоклади, бу бир ой ичидаги энг юқори кўрсаткич.
"Роскомнадзор"нинг мессенжерга асосий талабларидан бири - бу фойдаланувчилар шахсий маълумотларини учинчи томонларга етказиб бериш дастурлари бўлиб қолмоқда. 2022 йилдан 8358 дан ортиқ ана шундай "хизматлар" блокланишига қарамасдан, вазият тубдан ўзгаришсиз қолмоқда: янги ресурслар доимий равишда пайдо бўлмоқда.

Агентлик платформа раҳбариятини бундай ботларнинг ишлашини мустақил равишда бостиришга, уларни қидиришни тақиқлашга ва ўғирланган шахсий маълумотларга киришни тўхтатишга чақирди.
Жиноятчилар бу маълумотлардан фирибгарлик, товламачилик ва саботаж учун фаол фойдаланадилар. Шу сабабли, фойдаланувчиларнинг хавфсизлигини яхшилаш учун бир неча бор талаб қўйилган, аммо Телеграм барча сўровларни эътиборсиз қолдирган.

Мессенжер ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан нафақат фирибгарлик ҳолатлари, балки террористик ҳужумларни режалаштириш ва амалга ошириш ҳақида ҳам маълумот алмашишдан бош тортади. Бироқ, Телеграм бундай маълумотларни хорижий разведка идораларига тақдим этади.
