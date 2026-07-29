ЕОИИ ташқи бозорлардаги янги савдо тўсиқларини олдиндан аниқламоқчи

ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да маҳсулот хавфсизлигига қўйиладиган ягона талаблар ички савдони енгиллаштириш ва ташқи бозорлардаги тўсиқларни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин Минскдаги семинарда маълум қилди.Унинг таъкидлашича, ЕОИИдаги ягона қоидалар озиқ-овқат, болалар товарлари, енгил саноат маҳсулотлари, машиналар, электротехника, транспорт воситалари, нефть ва газ каби товарларнинг асосий қисмини қамраб олади.Вазир санитария, ветеринария ва фитосанитария чоралари бир томондан аҳоли ва бозорни ҳимоя қилиши, иккинчи томондан эса асоссиз савдо чекловига айланиб қолмаслиги кераклигини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, касаллик тарқалиши, карантин объекти ёки хавфли маҳсулот аниқланган тақдирда давлатлар тезкор чора кўриши шарт. Бироқ бундай чекловлар хавф даражасига мутаносиб ва асосланган бўлиши лозим.Субботин Беларусь дипломатик ваколатхоналарининг имкониятларидан ташқи бозорларда техник талаблар ва санитария қоидаларидаги ўзгаришларни эрта аниқлаш учун фойдаланишни таклиф қилди.ЕИК маълумотига кўра, бу масала Беларусь учун ҳам катта иқтисодий аҳамиятга эга: мамлакатнинг 2025 йилдаги ташқи савдо айланмаси қарийб 90 млрд долларни ташкил этган.
ЕИК ташқи бозорларда техник ва санитария талабларидаги ўзгаришларни дипломатик ваколатхоналар орқали олдиндан кузатишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да маҳсулот хавфсизлигига қўйиладиган ягона талаблар ички савдони енгиллаштириш ва ташқи бозорлардаги тўсиқларни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин Минскдаги семинарда маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, ЕОИИдаги ягона қоидалар озиқ-овқат, болалар товарлари, енгил саноат маҳсулотлари, машиналар, электротехника, транспорт воситалари, нефть ва газ каби товарларнинг асосий қисмини қамраб олади.
"Товарлар ва улар билан боғлиқ жараёнларнинг хавфсизлигини таъминлаш техник жиҳатдан тартибга солишнинг асосий мақсадидир", — деди Субботин.
Вазир санитария, ветеринария ва фитосанитария чоралари бир томондан аҳоли ва бозорни ҳимоя қилиши, иккинчи томондан эса асоссиз савдо чекловига айланиб қолмаслиги кераклигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, касаллик тарқалиши, карантин объекти ёки хавфли маҳсулот аниқланган тақдирда давлатлар тезкор чора кўриши шарт. Бироқ бундай чекловлар хавф даражасига мутаносиб ва асосланган бўлиши лозим.
Субботин Беларусь дипломатик ваколатхоналарининг имкониятларидан ташқи бозорларда техник талаблар ва санитария қоидаларидаги ўзгаришларни эрта аниқлаш учун фойдаланишни таклиф қилди.
Бу экспортчиларни янги талаблар ҳақида олдиндан хабардор қилиш, маҳсулотларни мослаштириш ва ташқи савдода кутилмаган чекловларнинг олдини олиш имконини беради.
ЕИК маълумотига кўра, бу масала Беларусь учун ҳам катта иқтисодий аҳамиятга эга: мамлакатнинг 2025 йилдаги ташқи савдо айланмаси қарийб 90 млрд долларни ташкил этган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.