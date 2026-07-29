Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260729/bozorlar-savdo-tosiq-aniqlash-59353342.html
ЕОИИ ташқи бозорлардаги янги савдо тўсиқларини олдиндан аниқламоқчи
ЕОИИ ташқи бозорлардаги янги савдо тўсиқларини олдиндан аниқламоқчи
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ташқи бозорларда техник ва санитария талабларидаги ўзгаришларни дипломатик ваколатхоналар орқали эрта аниқлашни таклиф қилди. Бу экспортчиларни янги чекловларга олдиндан тайёрлашга ёрдам беради.
2026-07-29T15:39+0500
2026-07-29T15:39+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
хавфсизлик
савдо
беларусь
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59352579_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1f52a23e5bacfcffe74200cbda6eb1bb.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да маҳсулот хавфсизлигига қўйиладиган ягона талаблар ички савдони енгиллаштириш ва ташқи бозорлардаги тўсиқларни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин Минскдаги семинарда маълум қилди.Унинг таъкидлашича, ЕОИИдаги ягона қоидалар озиқ-овқат, болалар товарлари, енгил саноат маҳсулотлари, машиналар, электротехника, транспорт воситалари, нефть ва газ каби товарларнинг асосий қисмини қамраб олади.Вазир санитария, ветеринария ва фитосанитария чоралари бир томондан аҳоли ва бозорни ҳимоя қилиши, иккинчи томондан эса асоссиз савдо чекловига айланиб қолмаслиги кераклигини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, касаллик тарқалиши, карантин объекти ёки хавфли маҳсулот аниқланган тақдирда давлатлар тезкор чора кўриши шарт. Бироқ бундай чекловлар хавф даражасига мутаносиб ва асосланган бўлиши лозим.Субботин Беларусь дипломатик ваколатхоналарининг имкониятларидан ташқи бозорларда техник талаблар ва санитария қоидаларидаги ўзгаришларни эрта аниқлаш учун фойдаланишни таклиф қилди.ЕИК маълумотига кўра, бу масала Беларусь учун ҳам катта иқтисодий аҳамиятга эга: мамлакатнинг 2025 йилдаги ташқи савдо айланмаси қарийб 90 млрд долларни ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20260630/eec-who-oziq-ovqat-xavfsizlik-muhokama-58706109.html
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59352579_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eef66734952e19a05ff22be805aac4a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, хавфсизлик, савдо, беларусь, экспорт
еоии, еик, хавфсизлик, савдо, беларусь, экспорт

ЕОИИ ташқи бозорлардаги янги савдо тўсиқларини олдиндан аниқламоқчи

15:39 29.07.2026
© Пресс-служба ЕЭК Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин
Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
ЕИК ташқи бозорларда техник ва санитария талабларидаги ўзгаришларни дипломатик ваколатхоналар орқали олдиндан кузатишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да маҳсулот хавфсизлигига қўйиладиган ягона талаблар ички савдони енгиллаштириш ва ташқи бозорлардаги тўсиқларни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин Минскдаги семинарда маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, ЕОИИдаги ягона қоидалар озиқ-овқат, болалар товарлари, енгил саноат маҳсулотлари, машиналар, электротехника, транспорт воситалари, нефть ва газ каби товарларнинг асосий қисмини қамраб олади.
"Товарлар ва улар билан боғлиқ жараёнларнинг хавфсизлигини таъминлаш техник жиҳатдан тартибга солишнинг асосий мақсадидир", — деди Субботин.
Вазир санитария, ветеринария ва фитосанитария чоралари бир томондан аҳоли ва бозорни ҳимоя қилиши, иккинчи томондан эса асоссиз савдо чекловига айланиб қолмаслиги кераклигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, касаллик тарқалиши, карантин объекти ёки хавфли маҳсулот аниқланган тақдирда давлатлар тезкор чора кўриши шарт. Бироқ бундай чекловлар хавф даражасига мутаносиб ва асосланган бўлиши лозим.
Субботин Беларусь дипломатик ваколатхоналарининг имкониятларидан ташқи бозорларда техник талаблар ва санитария қоидаларидаги ўзгаришларни эрта аниқлаш учун фойдаланишни таклиф қилди.
Бу экспортчиларни янги талаблар ҳақида олдиндан хабардор қилиш, маҳсулотларни мослаштириш ва ташқи савдода кутилмаган чекловларнинг олдини олиш имконини беради.
ЕИК маълумотига кўра, бу масала Беларусь учун ҳам катта иқтисодий аҳамиятга эга: мамлакатнинг 2025 йилдаги ташқи савдо айланмаси қарийб 90 млрд долларни ташкил этган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Встреча Александра Субботина с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва ЖССТ ЕОИИда озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларини муҳокама қилди
30 Июн, 14:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0