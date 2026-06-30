Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260630/eec-who-oziq-ovqat-xavfsizlik-muhokama-58706109.html
ЕИК ва ЖССТ ЕОИИда озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларини муҳокама қилди
ЕИК ва ЖССТ ЕОИИда озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси 2026–2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режаси ижросини муҳокама қилди. Асосий эътибор ЕОИИда озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларини уйғунлаштиришга қаратилди.
2026-06-30T14:48+0500
2026-06-30T14:48+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
жсст
ҳамкорлик
соғлиқ
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58705291_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_57fff97d829f966b61e390a36811d835.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси вакиллари билан учрашди.Учрашувда ЕИК ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси ўртасида 2026–2028 йилларга мўлжалланган ўзаро англашув меморандумини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси ижроси муҳокама қилинди.ЕИК маълумотига кўра, томонлар озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, хавфли маҳсулотларнинг бозорга кириб келишига йўл қўймаслик ва истеъмолчиларни ҳимоя қилиш масалаларига эътибор қаратди.Унинг таъкидлашича, бундай ёндашув истеъмолчиларни юқори даражада ҳимоя қилиш билан бирга, халқаро савдо ривожи учун ҳам қулай шароит яратади.Томонлар озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида тажриба алмашиш ва инсон саломатлигига таъсир қилувчи хавф омилларини тартибга солиш бўйича ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор эканликларини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260626/eik-eotb-hamkorlik-58606446.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58705291_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_7c2b71edfd2d19598e681a42e2e5b541.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, жсст, ҳамкорлик, соғлиқ, хавфсизлик
еоии, еик, жсст, ҳамкорлик, соғлиқ, хавфсизлик

ЕИК ва ЖССТ ЕОИИда озиқ-овқат хавфсизлиги қоидаларини муҳокама қилди

14:48 30.06.2026
© Пресс-служба ЕИКВстреча Александра Субботина с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ
Встреча Александра Субботина с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕИК ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси ЕОИИда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини тартибга солиш бўйича ҳамкорликни давом эттиради.
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси вакиллари билан учрашди.
Учрашувда ЕИК ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси ўртасида 2026–2028 йилларга мўлжалланган ўзаро англашув меморандумини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси ижроси муҳокама қилинди.
ЕИК маълумотига кўра, томонлар озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, хавфли маҳсулотларнинг бозорга кириб келишига йўл қўймаслик ва истеъмолчиларни ҳимоя қилиш масалаларига эътибор қаратди.
“ЕИК ва ЖССТ ўртасидаги яқин ҳамкорлик Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини ҳуқуқий тартибга солиш тизимини шакллантириш имконини беради. Бу тизим ЕОИИ давлатлари миллий қонунчилигини ЖССТ тавсиялари ва қўлланмаларидаги халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда уйғунлаштиришга асосланади”, — деди Александр Субботин.
Унинг таъкидлашича, бундай ёндашув истеъмолчиларни юқори даражада ҳимоя қилиш билан бирга, халқаро савдо ривожи учун ҳам қулай шароит яратади.
Томонлар озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида тажриба алмашиш ва инсон саломатлигига таъсир қилувчи хавф омилларини тартибга солиш бўйича ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор эканликларини билдирди.

Маълумот учун, ЕИК ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси ўртасидаги 2026–2028 йилларга мўлжалланган режа фақат озиқ-овқат хавфсизлиги билан чекланмайди. Унда дори воситалари ва тиббий буюмлар муомаласи, инфекцион ва оммавий ноинфекцион касалликларнинг олдини олиш, антибиотикларга чидамлилик, соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот тизимларини ривожлантириш каби йўналишлар ҳам назарда тутилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
ЕЭК и ЕАБР подписали меморандум о сотрудничестве в Алматы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва ЕОТБ ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзолади
26 Июн, 11:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0