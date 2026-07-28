https://sputniknews.uz/20260728/uzbekistan-kyrgyzstan-savdo-59334012.html
Сабиров: Ўзбекистон ва Қирғизистон ўзаро савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказмоқчи
Сабиров: Ўзбекистон ва Қирғизистон ўзаро савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Қирғизистон савдони $2 млрдга етказишни режалаштирмоқда. Наманган ва Жалолобод чегарасида 12 минг квадрат метрлик савдо-логистика маркази қурилди, унинг негизида иқтисодий зона ташкил этилиши мумкин.
2026-07-28T18:55+0500
2026-07-28T18:55+0500
2026-07-28T18:55+0500
инвестиция
иқтисод
чегара
ўзбекистон
қирғизистон
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59333825_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85c8aa969dab4204546372d6dad35533.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Қирғизистон ва Ўзбекистон ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Қирғизистон Миллий инвестиция агентлиги раҳбари Равшанбек Сабиров Бишкекдаги Қирғизистон–Ўзбекистон бизнес форумида маълум қилди, деб хабар берди Sputnik Қирғизистон.Сабировнинг сўзларига кўра, қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва учинчи мамлакатлар бозорларига биргаликда чиқиш савдо ҳажмини оширишга ёрдам беради.Қирғизистон ўзбекистонлик инвесторларни энергетика, агросаноат, қурилиш, фармацевтика, рақамли иқтисодиёт ва хизматлар соҳаларидаги лойиҳаларга жалб этишдан манфаатдор. Қўшма ишлаб чиқариш кластерлари ва саноат майдончаларини ташкил этиш ҳам устувор йўналишлардан бири сифатида кўрсатилди.Ҳамкорликнинг амалий лойиҳаларидан бири Жалолобод ва Наманган вилоятлари чегарасида барпо этилган савдо-логистика марказидир.Лойиҳа негизида кичик иқтисодий зона ташкил этиш таклиф қилинмоқда. Биринчи босқичда у савдо майдони сифатида ишлаши, кейинчалик эса қўшма корхоналар ва ишлаб чиқариш қувватлари жойлаштирилиши режалаштирилган.Максимбековга кўра, ҳозир икки томон ўртасида музокаралар давом этмоқда. Янги марказ Наманган ҳамда Жалолобод тадбиркорлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260507/chegara-savdo-park-qurilish-57387651.html
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59333825_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_280183428a7263ceba9ed4c8ccb4dba2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инвестиция, иқтисод, чегара, ўзбекистон, қирғизистон, савдо
инвестиция, иқтисод, чегара, ўзбекистон, қирғизистон, савдо
Сабиров: Ўзбекистон ва Қирғизистон ўзаро савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказмоқчи
Ўзбекистон ва Қирғизистон қўшма ишлаб чиқариш ва инвестиция лойиҳалари орқали ўзаро савдони 2 миллиард долларга етказмоқчи.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Қирғизистон ва Ўзбекистон ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Қирғизистон Миллий инвестиция агентлиги раҳбари Равшанбек Сабиров Бишкекдаги Қирғизистон–Ўзбекистон бизнес форумида маълум қилди, деб хабар берди Sputnik Қирғизистон
.
Сабировнинг сўзларига кўра, қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва учинчи мамлакатлар бозорларига биргаликда чиқиш савдо ҳажмини оширишга ёрдам беради.
"Бугунги кунда Ўзбекистон Қирғизистон учун инвестиция соҳасидаги асосий стратегик ҳамкорлардан биридир", — деди Сабиров.
Қирғизистон ўзбекистонлик инвесторларни энергетика, агросаноат, қурилиш, фармацевтика, рақамли иқтисодиёт ва хизматлар соҳаларидаги лойиҳаларга жалб этишдан манфаатдор. Қўшма ишлаб чиқариш кластерлари ва саноат майдончаларини ташкил этиш ҳам устувор йўналишлардан бири сифатида кўрсатилди.
Ҳамкорликнинг амалий лойиҳаларидан бири Жалолобод ва Наманган вилоятлари чегарасида барпо этилган савдо-логистика марказидир.
"Қирғиз эко экспорт" компанияси бош директори Уланбек Максимбековнинг маълум қилишича, марказ ҳудудида 12 минг квадрат метрдан ортиқ объектлар қурилган. Йўллар ва кўприклар барпо этилган, электр тармоғи ўтказилган.
Лойиҳа негизида кичик иқтисодий зона ташкил этиш таклиф қилинмоқда. Биринчи босқичда у савдо майдони сифатида ишлаши, кейинчалик эса қўшма корхоналар ва ишлаб чиқариш қувватлари жойлаштирилиши режалаштирилган.
Максимбековга кўра, ҳозир икки томон ўртасида музокаралар давом этмоқда. Янги марказ Наманган ҳамда Жалолобод тадбиркорлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.