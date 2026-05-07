Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260507/chegara-savdo-park-qurilish-57387651.html
Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон чегараси туташган ҳудудда савдо парки қурилиши мумкин
Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон чегараси туташган ҳудудда савдо парки қурилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон чегаралари туташган ҳудудда 100 гектарлик “Достук” савдо-иқтисодий парки лойиҳаси тақдим этилди. Лойиҳа амалга ошса, 5 мингдан ортиқ иш ўрни яратилиши кутилмоқда.
2026-05-07T14:54+0500
2026-05-07T14:54+0500
садир жапаров
савдо
жамият
ўзбекистон
тожикистон
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57387244_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_cb63f0ed0c20b2490132324591a331c8.jpg
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон чегаралари туташган ҳудудда 100 гектарлик халқаро савдо-иқтисодий парк ташкил этиш лойиҳаси тақдим этилди.Қирғизистон президенти Садир Жапаров Баткен вилоятига ташрифи давомида “Дўстлик” стеласи ва “Достук” халқаро савдо-иқтисодий парки концепцияси билан танишди. Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа уч давлат — Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон чегаралари туташган ҳудудда амалга оширилиши режалаштирилмоқда. Ушбу ҳудудда туристик инфратузилмани ривожлантириш, халқаро маданий тадбирлар, этнофестиваллар ва кўргазмалар ўтказиш режалаштирилган.Садир Жапаров лойиҳани амалга ошириш уч давлатнинг яқин ҳамкорлиги ва ўзаро қўллаб-қувватлашига боғлиқ эканини таъкидлади. Унинг фикрича, “Достук” парки савдо ва инвестициялар учун йирик майдонга, шунингдек, Марказий Осиё халқлари ўртасидаги ишонч ва ҳамкорлик рамзига айланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20251028/chegara-shartnoma-53042593.html
ўзбекистон
тожикистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57387244_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_94313df7dab5116e1392e6eb4be3bc6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
садир жапаров, савдо, жамият, ўзбекистон, тожикистон, қирғизистон
садир жапаров, савдо, жамият, ўзбекистон, тожикистон, қирғизистон

Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон чегараси туташган ҳудудда савдо парки қурилиши мумкин

14:54 07.05.2026
© Пресс-служба президента КыргызстанаСадыр Жапаров ознакомился с проектом парка "Достук".
Садыр Жапаров ознакомился с проектом парка Достук. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2026
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Oбуна бўлиш
Қирғизистонда Ўзбекистон ва Тожикистон чегараси яқинида савдо, логистика, ишлаб чиқариш ва туризм зоналарини қамраб олган парк лойиҳаси кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон чегаралари туташган ҳудудда 100 гектарлик халқаро савдо-иқтисодий парк ташкил этиш лойиҳаси тақдим этилди.
Қирғизистон президенти Садир Жапаров Баткен вилоятига ташрифи давомида “Дўстлик” стеласи ва “Достук” халқаро савдо-иқтисодий парки концепцияси билан танишди. Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Лойиҳа уч давлат — Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон чегаралари туташган ҳудудда амалга оширилиши режалаштирилмоқда.
© Пресс-служба президента КыргызстанаСадыр Жапаров ознакомился с проектом парка "Достук".
Садыр Жапаров ознакомился с проектом парка Достук. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2026
Садыр Жапаров ознакомился с проектом парка "Достук".
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Мажмуа таркибида маъмурий, туристик, логистика, ишлаб чиқариш, савдо ва парк ҳудудлари бўлиши кўзда тутилган. Лойиҳа савдо-логистика алоқаларини ривожлантириш, инвестиция жалб этиш ва чегараолди савдосини кенгайтиришга қаратилган.
Ушбу ҳудудда туристик инфратузилмани ривожлантириш, халқаро маданий тадбирлар, этнофестиваллар ва кўргазмалар ўтказиш режалаштирилган.
Садир Жапаров лойиҳани амалга ошириш уч давлатнинг яқин ҳамкорлиги ва ўзаро қўллаб-қувватлашига боғлиқ эканини таъкидлади. Унинг фикрича, “Достук” парки савдо ва инвестициялар учун йирик майдонга, шунингдек, Марказий Осиё халқлари ўртасидаги ишонч ва ҳамкорлик рамзига айланиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 31 март куни Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари уч давлат чегаралари туташган нуқта тўғрисидаги шартномани имзолаган эди. Ушбу нуқта Фарғона водийсида жойлашган бўлиб, Ўзбекистоннинг Фарғона вилояти, Қирғизистоннинг Баткен вилояти ва Тожикистоннинг Суғд вилоятини боғлайди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Граница Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2025
Депутатлар ўзбек, қирғиз ва тожик чегараларига оид шартномани маъқуллади
28 Октябр 2025, 17:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0