Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260728/switzerland-bank-jarima-59328309.html
Швейцария банки 3 млн франк жаримага тортилди: Каримова активлари қайтариладими?
Швейцария банки 3 млн франк жаримага тортилди: Каримова активлари қайтариладими?
Sputnik Ўзбекистон
Швейцария суди Lombard Odier банкини Каримова иши бўйича 3 млн франкка жарима қилди. Судга кўра, банк $120 млндан ортиқ шубҳали тушумнинг манбасини етарлича текширмаган. 400 млн франкдан ортиқ актив мусодара қилинади.
2026-07-28T14:42+0500
2026-07-28T15:10+0500
гулнора каримова иши
ўзбекистон
бмт
банк
жарима
коррупция
прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/705/63/7056303_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a6f7f634dc246589878b2bb874260ec9.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Швейцария Федерал жиноят суди Женевадаги "Lombard Odier" хусусий банкини Гулнора Каримова билан боғлиқ пул ювиш иши бўйича 3 млн швейцар франки миқдорида жаримага тортди. Бу ҳақда Швейцариянинг "Swissinfo" нашри хабар берди.Судга кўра, банк собиқ ходимининг пул ювиш ҳаракатларини олдини олиш учун зарур ташкилий чораларни тўлиқ кўрмаган.Швейцария прокуратурасига кўра, Гулнора Каримова "Офис" деб аталган жиноий ташкилотни тузган ва бошқарган. Ташкилот Ўзбекистон телекоммуникация бозорида ишлаган хорижий компаниялардан олинган коррупцион маблағларни яшириш ва хорижий банк ҳисобларига ўтказиш учун ишлатилган.Маблағлар аввал шаффоф бўлмаган молиявий операциялардан ўтказилган, кейин "Офис"га алоқадор компанияларнинг турли мамлакатлардаги банк ҳисобларига, жумладан, "Lombard Odier" банкидаги ҳисобларга тушган.Банкнинг "C." деб кўрсатилган собиқ мижозлар менежери маблағлар коррупциядан келиб чиққан бўлиши мумкинлигини кўрсатувчи белгиларни билган. Жавобгарлик муддати ўтмаган эпизодларда ҳисобларга 120 млн доллардан ортиқ маблағ киритилган.Каримовага нисбатан иш айбловлар мазмунан рад этилгани учун эмас, процессуал тўсиқ сабаб тугатилди. Суд унинг Ўзбекистонда жазо ўтаётгани ва жавобгарлик муддати тугашидан олдин Швейцарияга келиши ёки экстрадиция қилиниши эҳтимоли йўқлигини билдирди."Lombard Odier" эса шубҳалар ҳақида 2012 йилда Швейцария органларига ўзи хабар берганини ва банкда пул ювишга қарши ички назорат тизими мавжуд бўлганини таъкидлади. Банк суд хулосаларига қўшилмаслигини билдириб, қарор устидан шикоят қилишини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260626/gulnora-karimova-58613866.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/705/63/7056303_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_dac0445b96b9b417d0d8581c04272c13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гулнора каримова иши, ўзбекистон, бмт, банк, жарима, коррупция, прокуратура
гулнора каримова иши, ўзбекистон, бмт, банк, жарима, коррупция, прокуратура

Швейцария банки 3 млн франк жаримага тортилди: Каримова активлари қайтариладими?

14:42 28.07.2026 (янгиланди: 15:10 28.07.2026)
© MUHAMMAD SHARIF / AFPГульнара Каримова
Гульнара Каримова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© MUHAMMAD SHARIF / AFP
Oбуна бўлиш
Швейцария прокуратурасига кўра, Каримова "Офис" жиноий ташкилотига раҳбарлик қилган, "Lombard Odier" банки орқали эса ушбу тузилмага алоқадор маблағлар "ювилган".
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Швейцария Федерал жиноят суди Женевадаги "Lombard Odier" хусусий банкини Гулнора Каримова билан боғлиқ пул ювиш иши бўйича 3 млн швейцар франки миқдорида жаримага тортди. Бу ҳақда Швейцариянинг "Swissinfo" нашри хабар берди.
Судга кўра, банк собиқ ходимининг пул ювиш ҳаракатларини олдини олиш учун зарур ташкилий чораларни тўлиқ кўрмаган.
Банкнинг жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши бўлинмалари шубҳали маблағларнинг манбаси қўшимча текширишни таъминламаган.
Швейцария прокуратурасига кўра, Гулнора Каримова "Офис" деб аталган жиноий ташкилотни тузган ва бошқарган. Ташкилот Ўзбекистон телекоммуникация бозорида ишлаган хорижий компаниялардан олинган коррупцион маблағларни яшириш ва хорижий банк ҳисобларига ўтказиш учун ишлатилган.
Маблағлар аввал шаффоф бўлмаган молиявий операциялардан ўтказилган, кейин "Офис"га алоқадор компанияларнинг турли мамлакатлардаги банк ҳисобларига, жумладан, "Lombard Odier" банкидаги ҳисобларга тушган.
Банкнинг "C." деб кўрсатилган собиқ мижозлар менежери маблағлар коррупциядан келиб чиққан бўлиши мумкинлигини кўрсатувчи белгиларни билган.
Жавобгарлик муддати ўтмаган эпизодларда ҳисобларга 120 млн доллардан ортиқ маблағ киритилган.
Собиқ банкир пул ювишда айбдор деб топилиб, шартли равишда 24 ойлик озодликдан маҳрум қилиш жазосини олди. Суд, шунингдек, Швейцариядаги 400 млн франкдан ортиқ активларни мусодара қилишни буюрди.
Каримовага нисбатан иш айбловлар мазмунан рад этилгани учун эмас, процессуал тўсиқ сабаб тугатилди. Суд унинг Ўзбекистонда жазо ўтаётгани ва жавобгарлик муддати тугашидан олдин Швейцарияга келиши ёки экстрадиция қилиниши эҳтимоли йўқлигини билдирди.
"Lombard Odier" эса шубҳалар ҳақида 2012 йилда Швейцария органларига ўзи хабар берганини ва банкда пул ювишга қарши ички назорат тизими мавжуд бўлганини таъкидлади. Банк суд хулосаларига қўшилмаслигини билдириб, қарор устидан шикоят қилишини маълум қилди.

Нашр маълумотига кўра, Швейцария ва Ўзбекистон Гулнора Каримова иши доирасида мусодара қилинган жами 313 млн долларни қайтариш бўйича икки келишув имзолаган. Маблағлар давлат бюджетига тўғридан-тўғри ўтказилмайди — улар БМТнинг "Ишонч" жамғармаси орқали соғлиқни сақлаш ва таълим лойиҳаларига йўналтирилади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Человек держит ручку ребенка. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Гулнора Каримованинг қайтарилган пуллари она ва гўдаклар ўлимини камайтиришга йўналтирилди
26 Июн, 14:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0