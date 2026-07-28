https://sputniknews.uz/20260728/sindarov-gukesh-oyin-59333611.html
Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун Женевада Гукешга қарши ўйнайди
Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун Женевада Гукешга қарши ўйнайди
Sputnik Ўзбекистон
Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Доммаражу Гукеш шахмат тожи учун 25 ноябрдан 15 декабргача Женевада баҳслашади. Икки гроссмейстер ҳам 20 ёшда бўлади — бу тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионлиги матчи.
2026-07-28T18:08+0500
2026-07-28T18:08+0500
2026-07-28T18:08+0500
шахмат
спорт
ҳиндистон
жавоҳир синдаров
швейцария
чемпион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59333440_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_b8034f87f30c5891073cf24bde3a87cb.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Доммаражу Гукеш ўртасидаги шахмат тожи учун матч Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) матбуот хизмати хабар берди.Беллашув 25 ноябрдан 15 декабргача давом этади. Ўйин бошланган пайтда ҳар икки шахматчи ҳам 20 ёшда бўлади. Шу боис бу жаҳон чемпионлиги тарихидаги энг ёш иштирокчилар ўртасидаги баҳсга айланади.Жаҳон чемпионлиги баҳси 14 та классик партиядан иборат бўлади. Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи чемпионликни қўлга киритади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб тенг бўлса, ғолиб тай-брейкда аниқланади.Гукеш 2024 йил декабрда Сингапурда хитойлик Дин Лижэнни 14-партияда мағлуб этиб, 18 ёшида тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионига айланган эди. Энди у Женевада ўз унвонини ҳимоя қилади.Синдаров эса Кипрдаги 2026 йилги Даъвогарлар турнирида бир тур олдин ғалабани таъминлаб, жаҳон чемпионига қарши ўйнаш ҳуқуқини қўлга киритди. Ўзбекистонлик шахматчи бунгача 2025 йилги FIDE Жаҳон кубогида ҳам ғолиб бўлган.
https://sputniknews.uz/20260412/shaxmat-afsonalar-nashrlar-sindarov-56870483.html
швейцария
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59333440_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_5713c605d170cf8f35bcbbe034e59e27.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шахмат, спорт, ҳиндистон, жавоҳир синдаров, швейцария, чемпион
шахмат, спорт, ҳиндистон, жавоҳир синдаров, швейцария, чемпион
Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун Женевада Гукешга қарши ўйнайди
Жавоҳир Синдаров ва Доммаражу Гукешнинг шахмат тожи учун беллашуви 25 ноябрдан 15 декабргача Женевада ўтади.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Доммаражу Гукеш ўртасидаги шахмат тожи учун матч Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) матбуот хизмати хабар берди
.
Беллашув 25 ноябрдан 15 декабргача давом этади. Ўйин бошланган пайтда ҳар икки шахматчи ҳам 20 ёшда бўлади. Шу боис бу жаҳон чемпионлиги тарихидаги энг ёш иштирокчилар ўртасидаги баҳсга айланади.
FIDE президенти вазифасини бажарувчи Вишванатан Ананднинг айтишича, мусобақани қабул қилишга Ҳиндистон, АҚШ ва Кипр ҳам қизиқиш билдирган. Федерация якунда матчни нейтрал ҳудудда — Женевада ўтказишга қарор қилган.
Жаҳон чемпионлиги баҳси 14 та классик партиядан иборат бўлади. Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи чемпионликни қўлга киритади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб тенг бўлса, ғолиб тай-брейкда аниқланади.
Гукеш 2024 йил декабрда Сингапурда хитойлик Дин Лижэнни 14-партияда мағлуб этиб, 18 ёшида тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионига айланган эди. Энди у Женевада ўз унвонини ҳимоя қилади.
Синдаров эса Кипрдаги 2026 йилги Даъвогарлар турнирида бир тур олдин ғалабани таъминлаб, жаҳон чемпионига қарши ўйнаш ҳуқуқини қўлга киритди. Ўзбекистонлик шахматчи бунгача 2025 йилги FIDE Жаҳон кубогида ҳам ғолиб бўлган.